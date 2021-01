W

Revenez à notre couverture EN DIRECT de la fenêtre de transfert de janvier, qui s’ouvre aujourd’hui.

La fenêtre hivernale est officiellement ouverte aux clubs de Premier League pour commencer à faire des mouvements après un début de saison dramatique.

Manchester United a égalisé les points avec les leaders de la Ligue, Liverpool. Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer est satisfait de son équipe, la signature d’été Amad Diallo est sur le point de rejoindre l’équipe des Red Devils, Jadon Sancho est toujours une cible, tandis que les rapports d’un mouvement pour Jack Grealish ne disparaîtront pas – même si l’Aston Le capitaine de la villa coûterait 100 millions de livres sterling.

Quant à Arsenal, le mois de janvier semble davantage être celui de Mikel Arteta qui réduit son équipe plutôt que d’y ajouter, l’avenir de Mesut Ozil étant une préoccupation majeure. Pourtant, les Gunners ont été liés au meneur de jeu du Real Madrid Isco, au défenseur de l’AS Roma Roger Ibanez et plus encore – alors n’excluez rien pour l’instant.

Chelsea, rivale d’Arsenal à Londres, a l’argent à dépenser malgré plus de 200 millions de livres sterling d’arrivées estivales, et le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma – disponible gratuitement cet été – pourrait être une cible surprise. Mais Frank Lampard sera-t-il responsable en février?

Liverpool regarde les défenseurs avec Sven Botman de Lille une possibilité, tandis que Jose Mourinho dit que toute arrivée à Tottenham serait une “grande surprise” … mais est-ce un écran de fumée du patron des Spurs? Pendant ce temps, Dele Alli est peut-être en route pour le PSG avec Mauricio Pochettino confirmé comme nouvel entraîneur-chef.

La Juve confirme l’intérêt de Giroud

L’entraîneur-chef de la Juventus, Andrea Pirlo, a confirmé son intérêt pour Olivier Giroud.

(POOL / . via .)

“Giroud? Nous pourrions l’utiliser”, a-t-il déclaré à DAZN après une victoire 4-1 en Serie A contre l’Udinese.

“Mais ce sont des choses qui [Juventus sporting director Fabio] Paratici sait mieux que moi.

“Nous en avons parlé mais voyons si nous allons faire quelque chose dans les prochains jours.”

1609745438

Caicedo à Man United dernier

Manchester United décidera dans les “prochains jours” de signer ou non Moises Caicedo, déclare le journaliste italien Fabrizio Romano.

On pense que United évalue une décision de janvier pour le jeune milieu de terrain défensif équatorien, avec Max Aarons de Norwich également une cible.

Romano a tweeté: “Man United est toujours sur la même position concernant M. Aarons et M. Caicedo.

“Aarons: apprécié mais rien n’est avancé ni imminent maintenant.

“Caicedo: les pourparlers par semaines, les conditions personnelles et l’accord du club ne seraient pas un problème – les prochains jours #mufc décidera s’il le signe ou non.”

1609744833

Pas encore de nouvelle offre pour Laca

Alexandre Lacazette devra attendre l’été pour discuter d’une prolongation de contrat avec Arsenal.

(POOL / . via .)

«Nous parlerons cet été et prendrons une décision alors», a déclaré Mikel Arteta. «Nous n’avons pas parlé [now] à propos de tout ce qui concerne son contrat.

«Je suis ravi de sa performance car il marque, a la forme et l’énergie pour le moment, il doit donc continuer à le faire.

1609705621

Les Spurs ouvrent les pourparlers de Kane

Tottenham a entamé des discussions avec Harry Kane sur un nouveau contrat, rapporte l’Independent.

Kane a encore trois ans et demi pour exécuter son contrat actuel, mais le club veut s’assurer que son homme vedette reste bien attaché à la trentaine.

Manchester City et le Paris Saint-Germain surveilleraient la situation.

1609700014

Chelsea cherche le remplacement de Lampard

La grande nouvelle de l’Athletic ce soir affirme que le travail de Frank Lampard à Chelsea est «sérieusement menacé».

La défaite de dimanche contre Manchester City était leur quatrième en six matchs et a vu Chelsea se préparer à trouver un remplaçant si un effondrement alarmant de la forme se poursuivait.

(PA) 1609680542

Liverpool affronte la compétition Kabak

Le Mail dit que Leicester et Crystal Palace sont tous deux intéressés par la signature du défenseur de Schalke, Ozan Kabak, qui a été étroitement lié à Liverpool.

L’arrière central turc a été présenté comme une option potentielle de réduction de prix pour Liverpool en janvier, alors qu’il cherche à résoudre une crise défensive qui les a laissés sans Virgil van Dijk et Joe Gomez pendant une grande partie de la saison.

1609674129

Dernières nouvelles sur l’avenir de Saliba

Plus de L’Equipe maintenant, qui dit que le défenseur d’Arsenal William Saliba prendra une réduction de salaire pour quitter le club ce mois-ci.

Le rapport affirme que Nice fait partie des clubs français en lice pour le jeune demi-centre, mais devra faire face à la concurrence de toute l’Europe s’il est autorisé à partir, soit en prêt, soit à titre permanent.

(Arsenal FC via .) 1609670596

Poch espère éviter l’intérêt de Liverpool pour Mbappe

Le média français L’Equipe affirme que Mauricio Pochettino espère convaincre Kylian Mbappe de signer un nouveau contrat au PSG après avoir pris la relève du club.

Mbappe devrait être hors contrat à la fin de la saison prochaine et le rapport affirme que Liverpool surveille la situation, ainsi que les admirateurs de longue date du Real Madrid.

Pochettino est désormais confronté au défi de convaincre le Français de rester à Paris pour faire partie de sa vision pour le club, le vainqueur de la Coupe du monde étant susceptible d’être vendu cet été s’il n’a pas signé de nouvel accord.

1609667616

Pogba ‘à vendre en été’

Le Sunday Mirror rapporte que Manchester United vendra Paul Pogba cet été après avoir accepté que le Français ne signera pas de nouvel accord.

L’avenir de Pogba a fait l’objet d’un débat public, déclenché par son agent, Mino Raiola, déclarant que le milieu de terrain est malheureux à Old Trafford et devrait être autorisé à partir.

Ces commentaires ont laissé Ole Gunnar Solskjaer furieux, mais le rapport du Mirror affirme que United cédera à ses demandes, le contrat de Pogba expirant à l’été 2022.

1609665587

Lampard: Havertz viendra bien après un démarrage lent

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a soutenu la star allemande Kai Havertz pour réussir malgré un début de saison lent.

Havertz était une signature de 70 millions de livres sterling de Bayer Leverkusen l’été dernier, mais son adaptation a été durement touchée par les effets d’un grave épisode de coronavirus.

“Kai a passé cinq jours de travail avec nous avant de jouer pour la première fois et ce n’est tout simplement pas bénéfique pour un joueur de n’importe quelle ligue, encore moins lorsque vous arrivez dans la ligue la plus rapide et la plus physique du monde”, a déclaré Lampard.

(.)

«Juste au moment où Kai acceptait cela – et vous avez vu de très bonnes performances de sa part – il a eu Covid et il l’a eu assez sévèrement.

“Il a certainement eu un peu de retombées de cela physiquement. Nous le savons et essayons de l’aider à faire face à cela. Les attentes autour de lui … vous devez mettre le contexte dans l’histoire.

«Le talent de Kai est incontestable et je le vois tous les jours. Lui donner le temps de s’adapter à la Premier League et à notre équipe est crucial.