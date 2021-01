Il reste deux semaines avant la fin de la période de mi-saison, nous n’avons toujours pas vu de mouvements majeurs de l’un des plus grands clubs de la Premier League, beaucoup d’entre eux se concentrant plutôt sur les sortants. Le déménagement de Mesut Ozil à Fenerbahce devrait être finalisé sous peu.

Chelsea incarne cela, après avoir dépensé beaucoup pour une foule de nouvelles stars cet été, et toutes les spéculations d’aujourd’hui portent sur le prêt proposé par Fikayo Tomori à l’AC Milan et une option d’achat surprise, tandis que Danny Drinkwater se dirige enfin vers la sortie. porte. Avant l’été, une offre pour Erling Haaland est désormais une possibilité, tandis que l’objectif de longue date Declan Rice intéresse désormais Manchester United – qui aura certainement aussi quelque chose à dire sur l’avenir de Haaland.

Arsenal est un autre club avec un œil plus attentif sur la porte de sortie que l’entrée pour le moment, au-delà de l’arrivée d’Ozil à Fenerbahce, le jeune Folarin Balogun serait en pourparlers avec des prétendants potentiels avec moins de six mois à courir sur son contrat.

Jurgen Klopp a clairement indiqué qu’il était peu probable que Liverpool signe un défenseur central ce mois-ci malgré les blessures des Reds, mais il y a des rumeurs liant les champions de Premier League à Rodrigo de Paul de l’Udinese en tant que remplaçant potentiel de Georginio Wijnaldum, si le Néerlandais partez gratuitement en été.

À Tottenham, Dele Alli fait pression pour une sortie – qui devrait être prêtée – après être tombée en disgrâce sous Jose Mourinho. Le Paris Saint-Germain et le nouveau manager Mauricio Pochettino sont enthousiastes. Cela pourrait ouvrir la voie au retour de Christian Eriksen, également en prêt, un an seulement après son départ pour l’Inter Milan.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610998514

Tomori sera «parfait»

Selon le directeur technique et légende du club Paolo Maldini, Fikayo Tomori sera “parfait” à l’AC Milan.

Le défenseur de Chelsea devrait rejoindre l’équipe de Serie A en prêt avec une option d’achat de 26 millions de livres sterling après avoir chuté dans l’ordre hiérarchique à Stamford Bridge cette saison.

“Nous voulions également Fikayo Tomori l’été dernier”, a déclaré Maldini à Sky Italia. “Il a toujours été l’une de nos cibles. Il est parfait pour notre équipe, nous travaillons sur les derniers détails”.

1610995073

Salah: Mon avenir est entre les mains de Liverpool

Mo Salah dit qu’il veut rester à Liverpool aussi longtemps qu’il le peut, mais qu’en fin de compte, c’est le club qui décidera de son avenir.

L’Égyptien a déclenché des spéculations sur les transferts avant Noël lorsqu’il a parlé de son admiration pour les géants du Clasico, Barcelone et le Real Madrid.

Interrogé sur son avenir par la chaîne norvégienne TV2, Salah a déclaré: “Je ne sais pas. Si vous demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais, comme je l’ai déjà dit, c’est entre les mains de la club.

“Je donnerai toujours 100% à la dernière minute de mon séjour dans ce club et je veux gagner autant de trophées que possible.

“Et je veux donner 100% aux gens, qui me montrent de l’amour tout le temps.”

1610987947

Affaire faite! Neville confirmé comme patron de l’Inter Miami

Phil Neville a été confirmé en tant que nouveau patron de la franchise MLS Inter Miami, une décision qui était attendue après sa démission de son poste d’entraîneur-chef des femmes de l’Angleterre plus tôt dans la journée.

1610986856

Jack Wilshere est de retour à Bournemouth!

1610983602

Leonardo: Nous n’avons pas besoin de supplier Mbappe et Neymar de rester

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a bon espoir que les joueurs vedettes Neymar et Kylian Mbappe confieront leur avenir au club après l’installation de Mauricio Pochettino en tant que nouveau manager.

“J’espère qu’ils croient que le PSG est un bon endroit pour les joueurs ambitieux de haut niveau maintenant”, a déclaré le Brésilien. “Nous devons simplement nous mettre d’accord entre leurs désirs et leurs exigences et nos attentes et nos moyens. Nous n’avons pas besoin de mendier. Ceux qui veulent vraiment rester le feront. Le contact est régulier.”

Mbappe et Neymar sont tous deux sans contrat à la fin de la saison prochaine et s’ils ne peuvent pas être convaincus de signer de nouveaux accords, cet été pourrait être la dernière chance des géants de la Ligue 1 de tirer profit ou bien risquer de perdre la paire pour rien en 2022.

1610982088

Affaire faite! Freeman rejoint l’Os

1610979025

Frank Lampard a parlé du transfert proposé de Fikayo Tomori à l’AC Milan …

1610975779

Eriksen aux Spurs rencontre une pierre d’achoppement

L’Inter Milan a demandé à Tottenham des frais de prêt pour ramener Christian Eriken au club, rapporte Fabrizio Romano, mais demande la même chose à d’autres clubs intéressés.

Le journaliste de Sky Italy et de Guardian a déclaré à Sky Sports: “Christian Eriksen veut partir et aimerait être de retour en Premier League, en particulier avec Tottenham. Pour le moment, ce n’est pas si facile, son salaire est de 7,5 millions d’euros par saison après impôts, ce qui est totalement différent de son salaire d’il y a un an lorsqu’il jouait à Tottenham.

«C’est un problème, tout comme le fait que l’Inter demande le paiement de frais de prêt avant de laisser Eriksen revenir aux Spurs mais pas aux autres clubs. Ils ont payé 20 millions d’euros pour le signer alors qu’il lui restait six mois sur son contrat, ils veulent donc des honoraires de Tottenham avant son retour.

“Je suis sûr qu’ils essaieront de parvenir à un accord, mais ce n’est pas si facile, et il y a d’autres clubs de la Premier League qui parlent également à ses représentants.”

1610971711

Affaire faite!

Danny Drinkwater est prêt à jouer au football en équipe première! Il rejoint le club turc Kasimpasa en prêt pour le reste de la saison.

1610971165

Lamptey insensible aux paroles

Tariq Lamptey – qui suscitait l’intérêt de l’Atletico Madrid, d’Arsenal et du Bayern Munich pendant cette fenêtre avant de signer un nouvel accord avec Brighton – a déclaré qu’il n’avait jamais été dérouté par la discussion sur le transfert.

Il a déclaré à talkSPORT: “J’ai entendu quelques rumeurs, mais j’aime rester concentré sur ce que je peux contrôler – c’est-à-dire jouer aussi bien que je peux pour Brighton.”