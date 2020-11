W

Revenez à la couverture en direct du Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs planifient à l’avance pour la fenêtre de janvier.

Le marché d’été national a finalement fermé pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale étant déjà fermée le 5 octobre.

Les clubs de haut niveau ont utilisé à bon escient les onze premiers jours de négociation avec les clubs de l’EFL, alors que West Ham a signé un accord potentiel de 30 millions de livres sterling pour Said Benrahma de Brentford, tandis que Tottenham a attrapé Jose Rodon de Swansea et Crystal Palace a fait appel à Jack Butland pour renforcer son gardien de but. options.

En ce qui concerne les offres au cours de la fenêtre principale, Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour Kai Havertz et Timo Werner, Manchester United a raté Jadon Sancho mais a signé Edinson Cavani, Arsenal a recruté 45 millions de livres sterling Thomas Partey entre autres et Tottenham a apporté des personnes comme Gareth Bale et Pierre-Emile Hojbjerg.

Tenez-vous au courant des dernières actualités, offres et potins ci-dessous…

Points clés

Liverpool a soutenu pour battre Man United à Haaland

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604475392

Haaland pour Liverpool?

(REUTERS)

La star du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, est destinée à «atterrir» à Liverpool.

C’est ce que rapporte le directeur sportif de Red Bull Salzburg, Christoph Freund, qui a discuté de l’attaquant norvégien lors d’une récente apparition aux côtés de la légende allemande Lothar Matthaus sur le podcast Sky90.

Manchester United et la Juventus étaient auparavant étroitement liés à Haaland avant qu’il ne remplace Salzbourg par Dortmund en décembre 2019.

“Il peut jouer pour n’importe quel club du monde”, a ajouté Freund.

«Avec sa mentalité, sa volonté et sa confiance en soi, il pourra marquer le football européen dans les dix prochaines années.»