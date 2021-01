Les rumeurs continuent de venir épaisses et rapides alors que nous approchons des dernières étapes de la fenêtre et que les clubs se démènent pour faire des affaires en Premier League et au-delà.

Arsenal a signé le gardien de but de Brighton Mat Ryan jusqu’à la fin de la saison, tandis que Sport standard comprend qu’ils sont de plus en plus confiants que Martin Odegaard rejoindra également le Real Madrid. Mikel Arteta est également à la recherche d’un autre arrière gauche comme couverture pour Kieran Tierney.

Pendant ce temps, Manchester United et Liverpool seraient tous deux désireux de signer un adolescent très apprécié du Bayern Munich, Jamal Musiala, tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer a également un œil sur l’attaquant de Palmeiras Gabriel Veron.

Leicester semble avoir été évincé d’un coup pour l’ancienne star de Tottenham Christian Eriksen, Chelsea ciblant un transfert pour le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano.

Dele Alli aurait hâte que les Spurs ne bloquent pas les retrouvailles avec Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, West Ham envisage une autre offre pour Josh King de Bournemouth et Liverpool a également à la fois Nicola Barella de l’Inter Milan et Michael Olise de Reading ce mois-ci.

Le défenseur de Chelsea Fikayo Tomori semble également avoir terminé son transfert de prêt à l’AC Milan, qui comprend l’option d’un transfert d’été permanent.

Titres des transferts de vendredi

Mises à jour en direct

Affaire faite! Tomori rejoint Milan

Koulibaly veut que Man United déménage

Kalidou Koulibaly est prêt à quitter Naples et Manchester United est sa destination préférée, rapporte Marca.

Manchester City et Liverpool sont également des admirateurs de longue date de l’arrière central, mais c’est leur rival où le joueur de 29 ans veut aller ensuite.

L’accord actuel de Koulibaly avec Naples court jusqu’en 2023.

Surveillance de l’arsenal Bertrand

Sport standard comprend qu’Arsenal envisage de déménager pour le défenseur de Southampton Ryan Bertrand alors qu’il cherche à fournir une concurrence à Kieran Tierney.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a révélé cette semaine que le club était à la recherche d’un arrière gauche pour rivaliser avec Tierney après que Sead Kolasinac ait été autorisé à rejoindre Schalke en prêt.

Bertrand est dans les six derniers mois de son contrat avec les Saints et a été en pourparlers prolongés sur un nouvel accord avec le club de la côte sud.

L’ancien arrière latéral de Chelsea, qui vit toujours près du terrain d’entraînement des Blues à l’ouest de Londres et se rend à Southampton, intéressait Leicester cet été après la vente de Ben Chillwell et les Foxes ont gardé un œil sur la situation depuis.

On pense que le joueur de 31 ans est heureux de rester dans le club qu’il a rejoint en 2014 – mais, si un nouvel accord n’était pas conclu, les offres telles qu’Arsenal seraient difficiles à refuser.

Southampton ne sanctionnerait pas une vente ce mois-ci, Bertrand étant leur seul arrière gauche senior, tandis que le joueur serait heureux d’attendre la fin de la saison pour évaluer ses options si le nouveau contrat n’est pas signé.

Une mise à jour sur Dele Alli au milieu de toutes les spéculations sur son avenir …

Fiorentina Eye Anderson déménagement

Le club italien de la Fiorentina envisage un prêt pour Felipe Anderson ce mois-ci, écrit Jack Rosser.

Le meneur de jeu brésilien a désespérément lutté pendant son prêt au FC Porto au cours de la première moitié de la saison et West Ham serait intéressé à le déplacer une fois de plus afin de protéger la valeur d’un joueur pour lequel il a dépensé 35 millions de livres sterling en 2018.

Anderson est censé ne vouloir un déménagement que si tout va bien et se méfie de déménager dans un nouveau club et de devoir s’installer à nouveau si rapidement après avoir déménagé au Portugal. Ni le club ni le joueur ne voient beaucoup d’avantages à son retour dans l’est de Londres pour le reste de la saison

Odegaard “ pas un contact étroit de Zidane ”

Il y a peut-être eu quelques fans d’Arsenal craignant le pire lorsque la nouvelle a été annoncée il y a une heure que Zinedine Zidane avait été testé positif au coronavirus.

Cependant, David Ornstein de l’Athletic a déclaré que la star du Real Madrid, Martin Odegaard, n’a pas été considérée comme un contact étroit du Français, ce qui signifie que son projet de déménagement à Arsenal ne devrait pas être affecté.

Ryan “ bourdonne ” pour rejoindre le club d’enfance d’Arsenal

Ryan est sans surprise ravi d’avoir rejoint Arsenal – le club qu’il a soutenu dans sa jeunesse.

«Vous avez signé pour le club que vous avez soutenu quand vous étiez enfant», a-t-il écrit à côté d’un gros emoji sur Twitter.

«C’est très excitant de commencer ce nouveau chapitre et je donnerai tout ce que j’ai pour contribuer au premier club que j’ai jamais aimé.»

Arteta et Edu sur la signature de Ryan

Mat Ryan sera en compétition avec le décevant Alex Runarsson pour fournir une concurrence au gardien de but de premier choix d’Arsenal Bernd Leno après le départ de Matt Macey pour Hibernian plus tôt ce mois-ci.

«Mat est un gardien de but expérimenté, un talent éprouvé en Premier League et a également joué de nombreux internationaux pour l’Australie. Mat renforcera encore notre équipe grâce à son expérience et à sa connaissance du jeu au plus haut niveau », a déclaré Edu, directeur technique des Gunners.

“Suite au récent transfert de Matt Macey à Hibernian, Mat offrira une très bonne compétition et un soutien positif à tous nos gardiens de but et nous avons hâte qu’il s’intègre rapidement dans la configuration ici à Arsenal.”

Le manager Mikel Arteta a ajouté: «Nous connaissons très bien Mat grâce à ses performances avec Brighton ces dernières saisons et il apporte une qualité supplémentaire à notre équipe.

“Mat a une très bonne expérience en Premier League et a joué plus de 100 fois en championnat, ce qui nous profitera grandement sur et en dehors du terrain. Nous souhaitons la bienvenue à Mat à Arsenal et avons hâte de travailler avec lui cette saison.”

Détails de Ryan à Arsenal

Selon Simon Collings de Standard Sport, l’accord de prêt de Ryan n’inclut PAS l’option de transfert permanent. Il devrait retourner à Brighton cet été.

L’international australien expérimenté prendra le maillot n ° 33 aux Emirats et a été inscrit à temps pour potentiellement faire ses débuts au quatrième tour de la FA Cup contre Southampton à St Mary’s demain.

Selon The Argus, il semble également que Ryan soit sur le point d’être enregistré en tant que joueur local, le joueur de 28 ans – dont la mère est écossaise – possédant un passeport britannique.

Cela laisserait un joueur étranger libre dans l’équipe de 25 joueurs d’Arsenal en Premier League alors qu’ils recherchent plus de signatures et poursuivent les discussions avec le Real Madrid au sujet de Martin Odegaard.

BREAKING: Arsenal signe le gardien de Brighton Ryan

Arsenal a prêté le gardien de Brighton Mat Ryan jusqu’à la fin de la saison.

Les Gunners recherchaient un nouveau gardien de but pour assurer la compétition à Bernd Leno, Alex Runarsson ayant du mal à performer cette saison.

Ils ont maintenant piqué pour Ryan, qui a glissé dans l’ordre hiérarchique à Brighton, et il le rejoindra jusqu’à l’été.

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta a déclaré: «Nous connaissons très bien Mat grâce à ses performances avec Brighton ces dernières saisons et il apporte une qualité supplémentaire à notre équipe.

«Mat a une très bonne expérience en Premier League et a joué plus de 100 fois en championnat, ce qui nous profitera grandement sur et en dehors du terrain. Nous souhaitons la bienvenue à Mat à Arsenal. »