Revenez à la couverture EN DIRECT du Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs planifient à l’avance pour la fenêtre de janvier.

Le marché d’été national a finalement fermé pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale s’étant déjà fermée le 5 octobre.

Les clubs de haut niveau ont utilisé à bon escient les onze premiers jours de négociation avec les clubs de l’EFL, alors que West Ham a signé un accord potentiel de 30 millions de livres sterling pour Said Benrahma de Brentford, tandis que Tottenham a attrapé Jose Rodon de Swansea et Crystal Palace a fait appel à Jack Butland pour renforcer son gardien de but. options.

En ce qui concerne les offres au cours de la fenêtre principale, Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour Kai Havertz et Timo Werner, Manchester United a raté Jadon Sancho mais a signé Edinson Cavani, Arsenal a recruté 45 millions de livres sterling Thomas Partey entre autres et Tottenham a apporté des personnes comme Gareth Bale et Pierre-Emile Hojbjerg.

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles, offres et potins ci-dessous…

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604563701

Chelsea enchérit pour Rice?

(. / Eddie Keogh)

Chelsea devrait revoir son intérêt pour Declan Rice en janvier.

Le milieu de terrain anglais polyvalent était une cible clé pour les Blues cet été, même s’il est finalement resté dans l’est de Londres et n’a pas fait partie de la campagne de recrutement coûteuse de Frank Lampard.

Cependant, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano estime que la poursuite semble sur le point d’être ressuscitée pendant la fenêtre de janvier.

“Declan Rice adorerait toujours rejoindre Chelsea, je pense qu’ils réessaieraient pour lui en janvier, ils ont déjà un accord à des conditions personnelles avec lui”, a déclaré l’Italien sur son podcast Here We Go, via The Sun.

1604488610

Mendy à la hauteur de la recommandation de Cech

(POOL / . via .)

En ce qui concerne les références personnelles, Edouard Mendy aurait difficilement pu en avoir une meilleure quand il a été recommandé par Petr Cech avant de signer pour Chelsea, écrit James Robson.

Cech, le plus grand gardien de but de Chelsea, a été invité par Frank Lampard à identifier un remplaçant potentiel pour Kepa Arrizabalaga au cours de l’été.

Après avoir suivi de près la carrière de Mendy pendant trois ans depuis que Christophe Lollichon, son ancien entraîneur des gardiens à Rennes et Chelsea, a parlé de lui à Mendy, Cech a suggéré aux Bleus de signer l’international sénégalais.

Mendy a déménagé à Stamford Bridge pour 22 millions de livres sterling en septembre et affronte son ancien club en Ligue des champions mercredi soir.

Il a bien débuté sa carrière à Chelsea, en gardant cinq draps blancs consécutifs, et il n’a pas concédé de but depuis ses débuts contre Tottenham.

1604482828

Une virée de transfert de Chelsea pour aider à remporter le titre de la Ligue des champions?

(.)

La décision de Chelsea de dépenser gros sur le marché des transferts d’été les place fermement en lice pour la gloire de la Ligue des champions.

Telle est l’opinion de l’attaquant en forme Timo Werner, qui était parmi les signatures les plus en vue lors d’une campagne de recrutement qui a coûté plus de 200 millions de livres sterling.

Depuis ce transfert de 45 millions de livres sterling du RB Leipzig, l’international allemand a marqué cinq buts en 10 apparitions et aura les yeux fixés sur l’amélioration de ce record contre l’équipe française de Rennes à Stamford Bridge ce soir.

“Je pense que nous avons une grande équipe – une très grande équipe de bons joueurs”, a déclaré Werner. «Ce n’est pas normal.

«Nous avons tellement de joueurs et tellement de bons joueurs. Il faut avoir pour objectif d’aller très loin dans cette compétition. “

1604479673

Son fils est prêt pour un énorme contrat?

(Tottenham Hotspur FC via . I)

L’optimisme abonde à Tottenham selon lequel Heung-min Son s’engagera bientôt à prolonger son contrat, bien qu’il reste encore beaucoup de temps pour qu’un accord soit conclu avec l’accord actuel de la Corée du Sud qui n’expire pas avant 2023.

Football Insider rapporte maintenant que le propriétaire des Spurs, Joe Lewis, a donné le feu vert à une grande offre pour Son – actuellement le meilleur buteur de la Premier League avec huit déjà ce trimestre – d’une valeur d’environ 200000 £ par semaine plus des bonus liés aux performances.

On dit que les négociations devraient être achevées d’ici la fin de cette année civile.

1604478136

Le nouveau garçon de Liverpool, Jota, n’a pas donné le “ mal de tête ” à Klopp

(Liverpool FC via .)

La signature estivale de 41 millions de livres sterling de Liverpool, Diogo Jota, a de nouveau brillé la nuit dernière, réalisant un triplé dans une défaite 5-0 de l’Atalanta en Ligue des champions.

Ces héroïques ont porté l’ancienne star des Wolves à six buts lors de ses quatre derniers matches pour le club, Jurgen Klopp commençant par Roberto Firmino sur le banc à Bergame.

Cependant, il insiste sur le fait que Jota ne lui a pas donné un mal de tête de sélection en ce qui concerne la perturbation potentiellement permanente de ce célèbre front trois d’Anfield.

“Les bonnes performances ne me donnent jamais mal à la tête”, a déclaré Klopp. «Pour ce soir, la décision était claire.

“Il était logique d’utiliser la bonne forme de Diogo et à cause de la façon dont Atalanta joue et défend les compétences de Diogo, cela aide.

«Mais le monde est parfois un mauvais endroit où dans un moment où quelqu’un brille, nous parlons immédiatement d’un autre joueur – qui a l’impression d’avoir joué pour nous 500 matchs de suite et nous ne serions pas en Ligue des champions si Bobby Firmino était pas avec nous – et je dois expliquer pourquoi il n’est pas dans l’équipe. Il sera dans l’équipe.

1604476425

West Ham conclut un accord avec Ibsen

West Ham est impatient de conclure un accord avec le défenseur central danois Frederik Alves Ibsen.

Selon The Mail, les Hammers sont en pourparlers sur un transfert de 1,2 million de livres sterling pour le joueur de 20 ans, qui joue actuellement au football de son club pour Silkeborg.

Ibsen – qui serait également une cible pour Leeds – se serait rendu à Londres avec son agent, certains rapports allant même jusqu’à suggérer qu’un examen médical a été réservé.

1604475392

Haaland pour Liverpool?

(REUTERS)

La star du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, est destinée à «atterrir» à Liverpool.

C’est ce que rapporte le directeur sportif de Red Bull Salzburg, Christoph Freund, qui a discuté de l’attaquant norvégien lors d’une récente apparition aux côtés de la légende allemande Lothar Matthaus sur le podcast Sky90.

Manchester United et la Juventus étaient auparavant étroitement liés à Haaland avant qu’il ne remplace Salzbourg par Dortmund en décembre 2019.

“Il peut jouer pour n’importe quel club du monde”, a ajouté Freund.

«Avec sa mentalité, sa volonté et sa confiance en soi, il pourra marquer le football européen dans les dix prochaines années.»