Revenez à la couverture en direct du Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs se tournent vers la fenêtre de janvier.

La fenêtre nationale s’est finalement fermée pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale s’étant déjà fermée le 5 octobre.

Les clubs de haut niveau ont utilisé à bon escient les onze premiers jours de négociation avec les clubs de l’EFL, alors que West Ham a conclu un accord potentiel de 30 millions de livres sterling pour Said Benrahma de Brentford, tandis que Tottenham a attrapé Jose Rodon de Swansea et Crystal Palace a fait venir Jack Butland pour renforcer son gardien de but. options.

En ce qui concerne les offres au cours de la fenêtre principale, Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour Kai Havertz et Timo Werner, Manchester United a raté Jadon Sancho mais a signé Edinson Cavani, Arsenal a recruté 45 millions de livres sterling Thomas Partey entre autres et Tottenham a apporté des personnes comme Gareth Bale et Pierre-Emile Hojbjerg.

Man United rejoint la course de Chukwueze

Manchester United est entré dans la course pour signer Samuel Chukwueze de Villarreal, selon les rapports.

L’ailier nigérian, 21 ans, a développé une réputation excitante en Liga et aurait déjà attiré l’attention de Liverpool et des Wolves.

Vous pouvez maintenant compter United parmi ce nombre, selon 90min.com, tandis que Leicester et Everton surveilleraient également le joueur.