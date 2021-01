W

Isco à Arsenal?

Déménagement au nord de Londres maintenant … Emile Smith Rowe a offert aux fans d’Arsenal un avant-goût de la façon dont un joueur créatif peut faire tirer à nouveau les Gunners de Mikel Arteta. Pourtant, Mesut Ozil semblant presque certain de partir l’été prochain – ou peut-être plus tôt -, Arteta aura besoin de plus de son milieu de terrain.

Selon le Telegraph, Arsenal est intéressé par un accord de prêt à court terme pour Isco, qui verrait le meneur de jeu du Real Madrid parachuter dans les Emirats pour le reste de la saison. C’est le genre d’accord qui pourrait fonctionner pour toutes les parties, bien qu’il y ait probablement une concurrence pour la signature de l’international espagnol – et les Spurs étaient auparavant intéressés …

1609348348

Caicedo et Aarons à Man Utd?

Ole Gunnar Solskjaer a tempéré les attentes des fans de Manchester United face à une fenêtre chargée en janvier, mais leur forme récente pourrait-elle entraîner une refonte?

United est à deux points de Liverpool, leader de la Premier League, et quelques ajouts hivernaux pourraient bien les amener au niveau supérieur en termes de défi au titre.

Selon Fabrizio Romano, Max Aarons de Norwich City est une cible pour offrir une alternative plus offensive qu’Aaron Wan-Bissaka à l’arrière droit. On dit qu’Aarons est «apprécié» à Old Trafford, mais un accord n’est «pas conclu» étant donné qu’il n’y a pas d’offre.

Quant à Moises Caicedo? Le milieu de terrain équatorien de 19 ans a récemment fait la une des journaux avec des liens avec United. Romano dit que l’affaire est “à la discrétion de Man Utd. Contacts mais aucune décision n’a encore été prise. D’autres clubs sont également intéressés.”

1609338848

Arsenal a dit de payer

Arsenal a été informé qu’il devait cracher environ 600000 € (542000 £) pour signer le défenseur de Hetha Berlin Omar Rekik, selon Bild.

Rekik a presque rejoint l’été, mais Arsenal n’a pas été en mesure d’obtenir un accord sur la ligne.

Cependant, le joueur de 19 ans devrait maintenant terminer le transfert en janvier.

1609330685

Skriniar interdit à Klopp

Liverpool a exclu un transfert pour Milan Skriniar de l’Inter, selon Calciomercato.

Les Spurs ont échoué avec une offre pour le défenseur central cet été et l’Inter n’a pas baissé le prix demandé de 54 millions de livres sterling, des frais que Liverpool n’est pas disposé à payer.

1609327122

Poch veut les retrouvailles de Dele

Mauricio Pochettino pourrait tenter de piller son ancien club pour Dele Alli une fois nommé par le PSG.

Alli est prêt à quitter les Spurs en janvier pour relancer sa carrière, mais le club est de plus en plus réticent à permettre au joueur de 24 ans de partir – de façon permanente ou en prêt – le mois prochain, alors que les blessures augmentent dans l’équipe de Jose Mourinho.

Les Spurs espèrent également qu’Alli pourra encore redécouvrir la forme qui a fait de lui l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe, tandis que le club est également conscient qu’il est peu probable qu’il puisse trouver un remplaçant de sa qualité sur le marché des transferts de janvier.

1609322506

Arsenal veut la Jordanie

Arsenal regarde également le milieu de terrain de Séville Joan Jordan, rapporte The Sun.

Le joueur de 26 ans est un milieu de terrain combatif et a été identifié par Mikel Arteta comme la réponse au centre faible de son équipe.

Séville recherche un club pour déclencher la clause de rachat de 55 millions de livres sterling de la Jordanie, mais le joueur devrait être disponible pour plus de 32 millions de livres sterling.

Et c’est un prix qu’Arsenal sera prêt à payer pour lancer sa campagne ratée et commencer à donner à Arteta et à son équipe «l’identité» dont ils rêvent.

1609318540

Messi sur son avenir

Lionel Messi a déclaré qu’il attendra la fin de la saison pour décider de son avenir, bien qu’il puisse parler aux clubs d’un transfert de Bosman en janvier.

“Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année”, a-t-il déclaré à La Sexta. “J’attendrai la fin de la saison. Je me concentre sur l’obtention de titres et non sur d’autres choses.

«Je ne sais pas si je vais partir ou pas, mais si je pars, j’aimerais partir de la meilleure façon. Si je pars, j’aimerais retourner vivre en ville et travailler au club. Barcelone est beaucoup plus grande que n’importe quel joueur et j’espère que le président qui viendra fera bien les choses.

“C’est une histoire d’amour depuis mon plus jeune âge avec le club et la ville. Peu importe comment ça se termine, ça ne doit pas tacher tout ce que j’ai vécu dans ma carrière. Tout est toujours surmonté.”

1609317024

Pochettino veut Zaha

Mauricio Pochettino ne perd pas de temps à identifier ses objectifs de transfert au PSG, avec Wilfried Zaha parmi les noms pour lesquels il devrait faire des mouvements.

Le Sun affirme que Pochettino recevra de l’argent à dépenser en janvier et que Zaha, une de ses cibles à Spurs, est dans sa mire.

1609274137

Intérêt d’Arsenal dans le prêt Isco

Arsenal est intéressé par la signature du milieu de terrain du Real Madrid Isco en prêt pour le reste de la saison, selon PA.

Le rapport affirme que cette décision dépendrait du fait que le Real Madrid subventionnerait son salaire et aurait également besoin d’Arsenal pour laisser partir un joueur en raison de son quota local.

1609253066

Chelsea et Liverpool pour Sancho?

C’est le dernier en date, selon le gourou des transferts Fabrizio Romano.

“Je pense qu’il bouge l’été prochain”, a déclaré le journaliste de Sky Italy au podcast Que Golazo. “Oui, comme nous l’avons dit, c’est si difficile en janvier, nous l’avons dit tant de fois à propos de Jadon Sancho, car le Borussia Dortmund n’est pas énorme pour vendent leurs joueurs au milieu d’une saison, d’une saison compliquée comme ils le font, ils ont donc besoin que leurs stars reviennent au plus haut niveau, et ils ne veulent pas vendre Jadon Sancho en janvier.

«Mais l’été prochain, je m’attends à ce que Jadon Sancho quitte le club. Oui, il était vraiment à un pas de quitter le Borussia Dortmund cet été, Manchester United était vraiment proche de le signer pour 100 millions d’euros, mais le Borussia Dortmund a changé ses plans, mais Manchester United avait l’accord avec le joueur et ses agents, donc tout était prêt, puis l’accord s’est effondré aux dernières étapes.

«C’est pourquoi je dis l’été prochain, je m’attends à ce que Jadon Sancho quitte le club et revienne en Premier League. Nous devons comprendre si Manchester United arrivera avec 120 millions d’euros (109 millions de livres sterling), s’ils seront prêts cette fois à signer le joueur ou s’ils prendront le risque que d’autres clubs rejoignent la course.

“Je dirai que comme Liverpool, Chelsea et beaucoup de clubs surveillent la situation de Jadon Sancho, donc à ce stade, la course est ouverte.”