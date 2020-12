W

Alors que Covid-19 a eu un impact énorme sur les finances des clubs à travers le monde, beaucoup d’argent a encore été dépensé pendant la période estivale et changera sans aucun doute à nouveau de mains à l’aube de 2021.

Il y aura également la possibilité de décrocher certains grands joueurs sur des accords de pré-contrat pour l’été, avec Lionel Messi peu susceptible de signer un nouvel accord à Barcelone après ses retombées extraordinaires avec le club.

Manchester City a de bonnes chances de décrocher la légende argentine avec Pep Guardiola en charge, mais une réunion avec Neymar au PSG est également une possibilité distincte.

Il pourrait s’agir d’un cas de one-in, one-out à l’Etihad si l’on en croit les rapports, avec The Mirror affirmant que le Real Madrid veut signer Phil Foden cet été.

Ailleurs, Arsenal aimerait vivement Tariq Lamptey de Brighton, si Hector Bellerin quitte le club, tandis que la presse italienne suggère que la Juventus a eu la possibilité de signer un prêt de Mesut Ozil.

Liverpool évalue le mouvement de Kabak

Les problèmes de blessures défensives de Liverpool se sont aggravés la nuit dernière lorsque Joel Matip a été expulsé lors du match nul 1-1 avec West Brom.

L’international camerounais avait été le seul demi-centre senior des Reds, avec Joe Gomez et Virgil van Dijk absents à plus long terme, et Fabinho remplaçant comme une solution de fortune.

Sans surprise, il y a beaucoup de discussions sur un transfert de janvier ce matin, Eurosport suggérant que le défenseur turc Ozan Kabak pourrait être disponible auprès de Schalke pour seulement 22 millions de livres le mois prochain.

1609106538

Messi sur son avenir

Lionel Messi a déclaré qu’il attendra la fin de la saison pour décider de son avenir, bien qu’il puisse parler aux clubs d’un transfert de Bosman en janvier.

“Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année”, a-t-il déclaré à La Sexta. “J’attendrai la fin de la saison. Je me concentre sur l’obtention de titres et non sur d’autres choses.

«Je ne sais pas si je vais partir ou pas, mais si je pars, j’aimerais partir de la meilleure façon. Si je pars, j’aimerais retourner vivre en ville et travailler au club. Barcelone est beaucoup plus grande que n’importe quel joueur et j’espère que le président qui viendra fera bien les choses.

“C’est une histoire d’amour depuis mon plus jeune âge avec le club et la ville. Peu importe comment ça se termine, ça ne doit pas tacher tout ce que j’ai vécu dans ma carrière. Tout est toujours surmonté.”

1609072444

Moyes: J’ai pensé à signer Welbeck

West Ham affrontera Brighton plus tard cet après-midi et le patron des Hammers, David Moyes, a révélé qu’il envisageait d’essayer de faire signer les Seagulls cet été.

“Je suis vraiment heureux pour Danny parce que j’ai aimé travailler avec lui à Manchester United, c’est un garçon formidable et enthousiaste”, a déclaré Moyes.

«Il a eu quelques blessures et c’était quelqu’un que je considérais et j’étais probablement un peu préoccupé par ses blessures dans le passé plus que toute autre chose.

“Je dois dire que je suis vraiment content pour lui parce que c’est un bon garçon, un bon footballeur qui a travaillé dur sur son jeu et qui se débrouille bien pour Brighton.”

1609066487

Arsenal envisage Brandt

L’Athletic a déclaré qu’Arsenal pourrait faire un pas pour l’international allemand Julian Brandt le mois prochain.

Les malheurs créatifs des Gunners sont bien documentés et ils ont échoué avec un déménagement pour Houssem Aouar de Lyon cet été.

Cependant, le rapport affirme que l’intérêt pour le Français s’est refroidi et que l’attention pourrait se tourner vers Brandt, qui a eu du mal à obtenir une place de départ régulière au Borussia Dortmund.

1609060407

La Juve toujours intéressée par le transfert de Pogba en janvier

La Juventus tient toujours à ramener Paul Pogba à Turin le mois prochain, selon Eurosport.

La saga sur l’avenir du Français semble interminable, son agent Mino Raiola commençant une guerre des mots plutôt publique avec Ole Gunnar Solskjaer à ce sujet ces dernières semaines.

Quant à savoir si nous obtiendrons une résolution en janvier – le rapport affirme que la Juve ne pourrait payer que 50 millions de livres sterling, alors vous n’imaginez pas.

1609058670

Déménagement City Eye Foden

Le Mirror rapporte que le Real Madrid pourrait faire un geste estival pour la star de Manchester City, Phil Foden.

Le rapport affirme que les géants espagnols sont prêts à profiter de toutes les frustrations que le joueur de 20 ans éprouve avec son manque de temps de jeu en Premier League.

(Foden a joué 90 minutes complètes alors que City obtenait la première place du groupe F de la Ligue des champions / .) 1608993697

Chelsea rejoint la course Haaland

Erling Braut Haaland est l’un des attaquants les plus recherchés du football mondial.

Selon Sky Italia, Frank Lampard et Chelsea ont maintenant rejoint la liste des prétendants, qui comprend également le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United et Manchester City. Pas beaucoup de concurrence, alors.

1608989598

Messi à Paris?

Alors que Mauricio Pochettino devrait revenir à la direction avec son ancien club le Paris Saint-Germain, le Parisien rapporte que l’ancien patron de Tottenham veut amener Lionel Messi en Ligue 1.

Le joueur de 33 ans devrait être au centre de l’année à venir et même si un déménagement en janvier est impensable, Messi est en rupture de contrat cet été et a des admirateurs partout dans le monde.

Manchester City reste fortement lié à un déménagement, mais la nomination de Pochettino pourrait faire tourner la tête de l’Argentin.

1608978171

Chelsea et Man United dans la bataille de Caicedo

Ailleurs, la lutte pour recruter un adolescent équatorien très apprécié Moises Caicedo semble s’intensifier avant janvier.

Manchester United aurait tenté d’obtenir un accord de 4,5 millions de livres sterling pour le milieu de terrain d’Independiente del Valle sur la ligne.

Cependant, le Daily Mail rapporte que Chelsea a maintenant intensifié ses propres tentatives de signer Caicedo et réfléchit à une offre pour l’amener à Stamford Bridge.

1608974929

Pochettino veut les retrouvailles de Dele au PSG

En parlant de Tottenham, Dele Alli pourrait-il obtenir une sortie en janvier du nord de Londres?

Le milieu de terrain anglais a été réduit à un petit rôle au cours des derniers mois et son rôle dans le but de Stoke lors de la victoire 3-1 en quart de finale de la Coupe Carabao au stade bet365 en milieu de semaine a provoqué une réaction de colère du manager Jose Mourinho.

Le Sun rapporte maintenant que Dele sera le premier objectif de transfert du PSG de l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, au Nouvel An, l’Argentin étant censé être en pourparlers avancés pour succéder à Thomas Tuchel au Parc des Princes.