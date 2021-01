W

Bienvenue à la dernière couverture EN DIRECT de Standard Sport de la fenêtre de transfert de janvier alors que la rumeur continue de s’accélérer.

La pandémie de Covid-19 provoque une incertitude financière dans tout le football, bien que les accords devraient toujours se terminer ce mois-ci dans un calendrier implacable en Premier League et ailleurs. La fenêtre se ferme à 23 heures le lundi 1er février.

La principale priorité de Resurgent Arsenal semble être de couper une équipe gonflée sous Mikel Arteta, qui dit que l’avenir de Mesut Ozil pourrait être résolu dans les prochains jours. Les Gunners sont à la recherche de renforts au milieu de terrain avec Julian Brandt, Emi Buendia et Yves Bissouma parmi les derniers joueurs liés aux Emirats au milieu de nouveaux doutes sur Folarin Balogun, tandis que le défenseur adolescent Omar Rekik a terminé son déménagement de Hertha Berlin.

Liverpool se battrait avec le Real Madrid pour la signature du pilier du Bayern Munich David Alaba, tandis que Sergio Ramos serait également vanté pour un déménagement à Anfield avec l’attaquant du Red Bull Salzburg Patson Daka.

Manchester United a finalement conclu son accord avec l’ailier de l’Atalanta Amad Diallo alors que Donny van de Beek est invité à envisager son avenir à Old Trafford, tandis que les espoirs de Fikayo Tomori de quitter Chelsea ce mois-ci ont peut-être été ruinés par une blessure à Andreas Christensen.

Tottenham est convaincu d’accepter un nouveau contrat avec Heung-min Son et Manchester City resterait les premiers à signer Lionel Messi.

Pendant ce temps, Sébastien Haller, signature du record de West Ham, se rapproche d’un transfert de 25 millions d’euros au géant néerlandais Ajax alors que l’attaquant de Hammers regarde Bournemouth Josh King et est lié à Moussa Dembele, avec Robert Snodgrass sur le point de devenir la première signature de Sam Allardyce à West Brom.

Agent Mount sur l’affaire Rice?

Mason Mount a “ aimé ” sur Instagram une image de son meilleur ami et de la star de West Ham, Declan Rice, en chemise Chelsea.

Hé, c’est le mercato de janvier… alors ce sont des nouvelles? Vous êtes le juge.

West Ham pour Dembele?

Des rapports sortant de France ce soir affirment que West Ham a ajouté Moussa Dembele à sa liste de cibles de transfert.

L’attaquant n’a marqué qu’une seule fois en 16 matchs pour Lyon cette saison – bien que beaucoup de ces apparitions aient été hors du banc – alors que le club occupe la première place de la Ligue 1.

Grant soutient Frank

Le manager de Chelsea sous pression, Frank Lampard, a reçu le soutien de l’ancien patron des Blues Avram Grant.

“A propos de la situation actuelle, je ne peux dire que ceci”, a-t-il déclaré sur Instagram. “Il faut être fort quand les choses ne vont pas bien, quand les choses vont bien, tout le monde est un génie et sait quoi faire.

«Mais dans une situation comme celle-ci, quand les choses ne vont pas bien, vous devez être fort, chercher des solutions et montrer beaucoup de choses sur votre personnage.

«Ce que je peux dire à Frank et aux autres membres du club, c’est d’être patient, et plus que cela, faites tout ce qui est nécessaire pour le faire, c’est certain. Deux choses: ne jamais le perdre même quand tout va bien, ne pas perdre sa combativité au plus haut niveau.

«Et deuxièmement, ne perdez pas ce que vous avez ici [points at head] vous devez penser correctement et rechercher des solutions. Si vous faites cela, tout ira bien car la qualité est là et il y a un potentiel comme celui de mon temps.

Rekik: je suis un gagnant

La dernière signature d’Arsenal, Omar Rekik, s’est décrit comme “un gagnant” alors qu’il commence sa vie d’artilleur.

«Je suis un gagnant», dit-il. «Je veux toujours gagner, et c’est avec tout.

“Je suis un défenseur central et j’aime jouer avec le ballon, j’aime jouer de l’arrière, et je pense que c’est aussi la structure du club. Ça va parfaitement.”

Il a poursuivi: «Lorsqu’un club comme Arsenal est intéressé, je ne pense pas que quiconque ait besoin de réfléchir à deux fois.

“En tant que jeune joueur, vous devez jouer quelque part où ils n’ont pas peur de vous donner une chance et vous pouvez voir que beaucoup de jeunes joueurs ont percé ici, et je veux être le prochain.”

En savoir plus sur le visa de Diallo

Voici James Robson de Standard Sport.

1610045114

Mise à jour Brandt

Arsenal a été lié à l’intérêt pour Julian Brandt, mais le directeur du Borussia Dortmund Michael Zorc insiste sur le fait qu’il n’y a rien dedans.

“Il n’y a rien sur la table pour le moment”, a déclaré Zorc. “Nous ne pouvons rien faire contre les rumeurs qui se propagent constamment qui ne reflètent tout simplement pas la vérité.

«Il n’y a actuellement aucun intérêt».

Pochettino organisera une réunion de transfert

Le média français RMC a déclaré que Mauricio Pochettino et le directeur sportif du PSG, Leonardo, se rencontreraient la semaine prochaine pour décider des affaires du club en janvier.

Le rapport suggère que les géants de la Ligue 1 n’ont pas beaucoup d’argent à dépenser mais sont intéressés par Dele Alli de Tottenham, tandis que plusieurs joueurs pourraient être mis à disposition pour des accords d’échange, dont Julian Draxler.

Quelqu’un a hâte de jouer en rouge …

Confirmé: Diallo rejoint Man United

Manchester United a enfin terminé la signature d’Amad Diallo d’Atalanta, le jeune signant un accord qui le maintiendra à Old Trafford jusqu’en 2025.

United a conclu un accord avec la tenue italienne le dernier jour du dernier mercato, mais le déménagement était toujours soumis à des conditions médicales, personnelles et à un permis de travail.