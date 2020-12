W

Revenez à la couverture EN DIRECT de l’Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs planifient à l’avance la fenêtre de janvier, qui est maintenant à moins de deux semaines de l’ouverture.

Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling dans la fenêtre estivale, et des signatures comme Kai Havertz, Timo Werner et Edouard Mendy ont connu des fortunes mitigées à Stamford Bridge, ce qui pourrait conduire à plus d’affaires menées par Frank Lampard au cours de la nouvelle année.

Arsenal, quant à lui, aura désespérément besoin de nouveaux ajouts en janvier après une course torride qui a exercé une pression sur le manager Mikel Arteta, les Gunners étant censés conclure un accord pour Omar Rekik de Hertha Berlin après avoir raté le RB Leipzig. -bound Dominink Szoboszlai. Maxi Gomez de Valence est un autre joueur lié au club.

Les spécialistes de la journée à l’extérieur de Manchester United seront à nouveau liés à des cibles de premier plan telles que Jadon Sancho, bien que les derniers rapports suggèrent qu’ils se battent contre West Ham sur le milieu de terrain d’Independiente del Valle, âgé de 19 ans, Moises Caicedo.

Quant à Liverpool, les blessures graves de Virgil van Dijk et Joe Gomez les laissent court à l’arrière – et Ozan Kabak de Schalke reste une option potentielle de janvier, le milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma étant également sur le radar de Jurgen Klopp.

Les spéculations entre Lionel Messi et Manchester City devraient également augmenter d’un cran, l’Argentin étant en mesure de signer des conditions préalables au contrat en janvier, alors qu’il y a des rumeurs selon lesquelles Gedson Fernandes pourrait bientôt revenir à Benfica depuis Tottenham.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sur les transferts, offres, rumeurs et potins de samedi ci-dessous …

Dybala et Bernardeschi offerts à Man United

De retour à United pour un moment, il semble que la Juventus tente de trouver la bonne combinaison de joueurs à utiliser comme poids fort dans un accord potentiel pour Paul Pogba.

Selon ESPN, l’attaquant argentin Paulo Dybala et le milieu de terrain international italien Federico Bernardeschi font partie des stars proposées en échange partiel de Pogba, qui devrait revenir à Turin après que son apparemment mécontentement à Old Trafford ait été récemment révélé publiquement par un agent franc-parler. Mino Raiola.

Liverpool traque le Bissouma de Brighton

Avec Virgil van Dijk et Joe Gomez mis sur la touche pour le long terme, une grande partie des discussions entourant le potentiel de transfert de Liverpool en janvier dernier a inévitablement concerné les défenseurs.

Cependant, un nouveau milieu de terrain pourrait-il également être une priorité pour Jurgen Klopp, la signature estivale de Thiago Alcantara devant toujours revenir d’une maladie au genou?

Selon ESPN, Liverpool surveille de près Yves Bissouma de Brighton, qui pourrait être disponible en janvier pour un montant d’environ 30 millions de livres sterling.

Cependant, les Reds pourraient faire face à la concurrence pour les services maliens de ses rivaux Manchester United ainsi que de l’AS Monaco et de deux clubs non nommés en Espagne, ajoute le rapport.

Arsenal obtient un coup de pouce dans la poursuite de Maxi Gomez

À Arsenal maintenant, où les Gunners ont peut-être reçu une motivation dans leur prétendue poursuite de l’attaquant de Valence Maxi Gomez.

Les loups ont également été liés à l’Uruguayen très apprécié, âgé de 24 ans, qui a apparemment une clause de libération d’une valeur de 125 millions de livres sterling.

Cependant, il semble que le président de Valence, Anil Murthy, se prépare à des sorties clés après les effets financiers de la pandémie de coronavirus.

“Deux années difficiles nous attendent et il y aura des ventes supplémentaires de joueurs”, a-t-il déclaré, par le point de vente espagnol AS.

Man United en pourparlers sur Moises Caicedo

(. via .)

D’abord à Old Trafford, où Manchester United serait sur la piste d’un jeune milieu de terrain passionnant.

Le Daily Record rapporte que le club a entamé des pourparlers avec Moises Caicedo équatorien de 19 ans en vue de conclure un accord en janvier.

Le club actuel de l’adolescent, Independiente del Valle, demanderait des frais de 6 millions d’euros ainsi que 20% de toute vente future, West Ham étant également soupçonné d’avoir enregistré sa participation dans Caicedo.

Arteta sur les liens Wilshere

Mikel Arteta a également évoqué des informations selon lesquelles Jack Wilshere pourrait revenir à Arsenal, le milieu de terrain étant un agent libre après avoir quitté West Ham.

“Nous n’avons pas analysé cette situation. Ce que je peux vous dire à propos de Jack, c’est ce que j’ai dit dans le passé, en tant que joueur, en tant que coéquipier et en tant que personne, je l’évalue vraiment très bien. Malheureusement, pour le moment, nous Nous n’avons pas regardé cela. Nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons et nous essayons de faire de notre mieux avec eux. “

Wilshere sera-t-il invité à s’entraîner avec l’équipe?

“Encore une fois, nous n’avons aucune demande à ce sujet. Nous n’avons pas été approchés, je n’ai pas été approchés. C’est juste une question que vous me posez en ce moment, je ne peux pas vous en dire plus.”

Eriksen à Arsenal?

Mikel Arteta était discret aujourd’hui sur la question de savoir si Arsenal fera un mouvement de choc pour l’ancienne star des Spurs, Christian Eriksen.

“Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient améliorer n’importe quelle équipe. Mais évidemment, nous n’allons pas discuter d’individus.”

United a raté l’accord Fati

(. via .)

De retour à Manchester United pour un moment, des rapports en Espagne ce week-end affirment que le club cherchait à conclure un énorme accord de 133 millions de livres sterling pour Ansu Fati de Barcelone après avoir raté Jadon Sancho l’été dernier.

Cependant, selon la publication catalane Sport, Barcelone – déjà secouée par la saga des transferts de Lionel Messi, les troubles dans les coulisses et la sortie de Luis Suarez – a rejeté sans surprise une proposition élaborée par United et l’agent Jorge Mendes.

Klopp minimise les liens avec l’Allemagne

(REUTERS)

Jurgen Klopp a une fois de plus cherché à calmer les suggestions selon lesquelles il pourrait être tenté de prendre les rênes de la direction avec son Allemagne natale.

L’avenir de l’actuel titulaire de longue date, Joachim Low, a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers temps, Die Mannschaft subissant une humiliante défaite 6-0 contre l’Espagne en Ligue des Nations en milieu de semaine.

Klopp de Liverpool a inévitablement été à nouveau lié au poste, bien qu’il insiste sur le fait qu’il n’a aucun intérêt dans l’état actuel des choses.

Cependant, il n’a évidemment pas exclu de devenir potentiellement le patron de l’Allemagne à l’avenir.

“Wow, je pensais que c’était l’une des questions auxquelles j’ai répondu le plus souvent dans ma vie!” a-t-il déclaré avant que Liverpool n’accueille Leicester en Premier League dimanche soir.

«Dans le futur, peut-être. Maintenant? Non, je n’ai pas le temps, j’ai un travail – un travail assez intense d’ailleurs!

«Je ne sais pas si quelqu’un m’a demandé ou quoi que ce soit d’autre, mais s’ils ne le savent pas, j’ai un travail à Liverpool. Et même si le temps est encore mauvais, j’aime ça!

«Je suis responsable de beaucoup de choses ici, donc je n’irai pas chercher un autre défi. J’ai assez de défis après m’être réveillé le matin! »

Beckham espère attirer Giroud de Chelsea en MLS

(REUTERS)

L’attaquant de Chelsea Olivier Giroud est aligné pour un passage en MLS… par David Beckham.

Le Mirror rapporte que Giroud est une cible de transfert pour l’Inter Miami de Beckham, qui cherche à améliorer sa fortune après un début de vie difficile en tant que franchise d’expansion.

Le Français n’a joué que 33 minutes de football en Premier League jusqu’à présent ce trimestre derrière les signatures estivales Timo Werner et Tammy Abraham, le rapport ajoutant que Giroud cherchera un nouveau club en janvier si son temps de jeu n’augmente pas avant cette date. .

Comme Henderson, le joueur de 34 ans ne veut pas risquer de passer à côté de l’Euro 2020, ayant récemment été invité à résoudre sa situation par le patron des Bleus Didier Deschamps.

Henderson veut la sortie de son prêt en janvier

(Manchester United via .)

Dean Henderson veut à nouveau quitter Manchester United en prêt.

C’est selon The Sun, qui dit que l’ancien prêteur de longue date de Sheffield United est impatient de jouer plus régulièrement pour gagner une place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Les rivaux Leeds et Brighton ont tous deux été liés à un potentiel de prêt en janvier, tandis que les espoirs de promotion du championnat, Bournemouth, seraient également désireux de conclure un accord pour Henderson.