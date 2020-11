W

Revenez à la couverture en direct du Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs planifient à l’avance la fenêtre de janvier.

Le marché d’été national a finalement fermé pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale étant déjà fermée le 5 octobre.

Les clubs de haut vol ont utilisé à bon escient les onze premiers jours de négociation avec les clubs de l’EFL, alors que West Ham a signé un accord potentiel de 30 millions de livres sterling pour Said Benrahma de Brentford, tandis que Tottenham a attrapé Jose Rodon de Swansea et Crystal Palace a fait appel à Jack Butland pour renforcer son gardien de but. options.

En ce qui concerne les offres au cours de la fenêtre principale, Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour Kai Havertz et Timo Werner, Manchester United a raté Jadon Sancho mais a signé Edinson Cavani, Arsenal a recruté 45 millions de livres sterling Thomas Partey entre autres et Tottenham a apporté des personnes comme Gareth Bale et Pierre-Emile Hojbjerg.

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles, offres et potins ci-dessous, y compris les tout derniers rapports selon lesquels Man United pourrait remplacer Ole Gunnar Solskjaer par Mauricio Pochettino…

Transférer les titres

Man United “ approche ” Pochettino pour remplacer SolskjaerL’admission de Dortmund offre un nouvel espoir à SanchoDernier sur la recherche de Liverpool pour le remplaçant de Van DijkWest Brom pourrait lancer un mouvement de choc pour Lee Bowyer

Mises à jour en direct

Un nouvel espoir pour Man United à la poursuite de Sancho?

Avec toute l’incertitude qui règne sur leur situation managériale, Manchester United vient-il de recevoir un coup de pouce dans sa poursuite de longue date de l’attaquant anglais Jadon Sancho?

S’adressant à Bild, le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a suggéré qu’il y avait une «limite» à la durée pendant laquelle ils pourraient repousser les avances de leurs plus grandes stars alors que tous les clubs à travers l’Europe font face aux pertes financières associées à la pandémie actuelle de Covid-19.

«Nous aurions pu effectuer un transfert important et précieux cet été, c’est bien connu», a-t-il déclaré. “Mais nous sommes heureux que cela ne soit pas arrivé.

«Bien sûr, nous mettrons à nouveau en œuvre des transferts à l’avenir, car Covid nous rejette clairement. Même les plus grands clubs ressentent les effets de la pandémie, que ce soit le Bayern, Barcelone ou le Real Madrid.

«À un moment donné, vous arrivez à la limite de ce dont vous pouvez répondre. Vous pouvez même le voir à Munich en ce moment avec David Alaba comme exemple. “

Liverpool cherche le remplacement de Van Dijk

En passant à Anfield pendant un moment, il semble qu’il y ait plus d’un candidat dans la course pour remplacer le blessé Virgil van Dijk.

Le magasin allemand Bild affirme que Schalke pourrait être prêt à vendre le défenseur central turc Ozan Kabak pour environ 18 millions de livres sterling en janvier.

Cependant, il est maintenant suggéré que les Reds aient également un œil sur le coéquipier finlandais de Kabak, âgé de 19 ans, à Gelsenkirchen, Malick Thiaw.

Man United “ approche ” Pochettino pour son travail à Old Trafford

Au cas où vous l’auriez manqué hier, il est maintenant rapporté à la suite de défaites consécutives contre Arsenal et Istanbul Basaksehir que Manchester United a approché Mauricio Pochettino sur la possibilité de remplacer Ole Gunnar Solskjaer dans la pirogue d’Old Trafford.

Le Manchester Evening News affirme que United – qui languit actuellement 15e de la Premier League – a contacté des représentants de Pochettino, qui est sans travail depuis son limogeage par les Spurs après cinq ans en novembre 2019.

On dit que l’ambition de Pochettino de diriger le club reste intacte…

Eriksen de retour à Tottenham?

Tottenham pourrait envisager de ramener Christian Eriksen au club en janvier, selon Calciomercato.

Eriksen a eu du mal à impressionner à l’Inter Milan, marquant une seule fois en 22 matches de championnat.

Maintenant, des rapports en Italie affirment que Danny Rose et Dele Alli pourraient être impliqués dans un accord d’échange.

Ce serait vraiment quelque chose.

Pepe signe un nouveau contrat à Porto

Il aura 40 ans à la fin de celui-ci.

Man United prend contact avec Pochettino

L’inévitable se produit.

Manchester Evening News rapporte que Manchester United a pris contact avec les représentants de Mauricio Pochettino alors que la pression sur Ole Gunnar Solskjaer monte.

Pochettino est depuis longtemps une cible pour United et le vice-président exécutif Ed Woodward, et les chances d’une embauche ne font qu’augmenter avec le club qui se débat sur le terrain.

Paratici coy sur le retour de la Pogba Juventus

Le directeur de la Juventus, Fabio Paratici, n’a pas exclu un retour potentiel au club pour Paul Pogba.

Pogba a initialement rejoint les Bianconeri après avoir quitté Manchester United en 2012, remportant quatre titres de Serie A avant de revenir à Old Trafford depuis Turin quatre ans plus tard dans le cadre d’un contrat de 89 millions de livres sterling.

Les spéculations sur une deuxième sortie de United pour le milieu de terrain français n’ont fait qu’augmenter après sa dernière gaffe au penalty contre Arsenal dimanche, la Juve étant mentionnée avec le Real Madrid comme prochaine destination potentielle.

«Paul Pogba comme cible? En ce moment, il est un joueur de Man Utd, il est difficile de penser aux transferts », a déclaré Paratici.

“Nous adorons Pogba, c’est un joueur fantastique mais il est trop tôt pour parler de nos objectifs pour l’avenir”.

Mourinho: Ndombele a un “ énorme potentiel ”

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré que Tanguy Ndombele ne faisait qu’effleurer la surface de son “énorme potentiel”, écrit Dan Kilpatrick.

D’être un paria la saison dernière, Ndombele s’est établi dans l’équipe première de Mourinho et il pourrait commencer le match de la Ligue Europa jeudi soir contre Ludogorets après que l’entraîneur a déclaré que les Spurs avaient raté le milieu de terrain lors de la défaite au Royal Antwerp la semaine dernière.

Mourinho a déclaré: “En ce moment, je suis heureux [with him]. Je pense toujours qu’il peut faire mieux. Son potentiel est énorme.

«Est-ce qu’il va bien? Oui. Suis-je content de lui? Oui, je suis content de lui mais je pense toujours qu’il peut faire plus.

Barcelone évalue l’offre de Ndombele

Il connaît une bien meilleure saison pour Tottenham jusqu’à présent, mais Tanguy Ndombele se retrouve à nouveau sujet à des rumeurs de transfert cette semaine.

Des rapports – apparemment issus à nouveau de M. Romano – suggèrent que Barcelone pourrait soumissionner pour la signature du record des Spurs l’été prochain.

Cependant, il semble extrêmement improbable que Tottenham autorise Ndombele à partir, le Français s’étant désormais établi dans l’équipe et Jose Mourinho évoquant son «énorme» potentiel.

Liverpool et Man City se battent à Alaba

L’avenir de David Alaba a récemment été soumis à de nombreuses incertitudes.

L’Autrichien est en rupture de contrat en Bavière à la fin de la saison et les négociations sur une extension potentielle semblent s’être interrompues de manière quelque peu désordonnée.

Alaba serait un énorme ajout d’agent libre pour pratiquement n’importe quel grand club en Europe l’été prochain et le magasin espagnol AS rapporte maintenant que Liverpool et Manchester City font partie des équipes qui espèrent le convaincre de rejoindre.

Cependant, des gens comme la Juventus et le Paris Saint-Germain seraient également friands du double vainqueur de la Ligue des champions.