Revenez à notre couverture en direct de toutes les dernières nouvelles, potins et rumeurs sur les transferts avec la fenêtre de janvier qui approche à grands pas.

Alors que Covid-19 a eu un impact énorme sur les finances des clubs à travers le monde, beaucoup d’argent était encore dépensé pendant la période estivale et changera sans aucun doute de mains à nouveau à l’aube de 2021.

Il y aura également la possibilité de décrocher certains grands joueurs sur des accords de pré-contrat pour l’été, avec Lionel Messi peu susceptible de signer un nouvel accord à Barcelone après ses retombées extraordinaires avec le club.

Manchester City a de bonnes chances de décrocher la légende argentine avec Pep Guardiola en charge, mais une réunion avec Neymar au PSG est également une possibilité distincte.

Ailleurs, Arsenal lutte pour la créativité au milieu de terrain et pourrait se tourner vers une source improbable: Christian Eriksen. Le déménagement du meneur de jeu danois de Tottenham à l’Inter Milan n’a pas tout à fait fonctionné, et Gazzetta dello Sport affirme que les Gunners pourraient faire un geste en janvier pour l’ancien héros des Spurs.

Pendant ce temps, Jack Grealish est un homme recherché parmi les suggestions que Man City rivalisera avec Man United pour la signature du capitaine de l’Aston Villa.

Suivez toutes les dernières nouvelles, rumeurs et potins sur le mercato de janvier dans notre blog LIVE.

Pochettino au PSG?

Le temps de Thomas Tuchel au PSG semble être terminé, selon divers rapports, et Mauricio Pochettino est le favori pour prendre le relais.

L’ancien défenseur du PSG est au chômage depuis près d’un an et souhaite, selon Fabrizio Romano, occuper le poste.

1608803176

Arsenal veut Vinicius Jr

Arsenal cherche à attirer le jeune Real Madrid Vinicius Jr en prêt en janvier, rapporte le Mirror.

(REUTERS)

Mikel Arteta veut plus de menace en attaque alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe ont du mal à impressionner.

Vinicius est en disgrâce sous Zinedine Zidane et Arteta estime que le joueur de 20 ans – qui peut jouer à travers la ligne d’attaque – aura quelque chose à offrir.

1608800973

Man United comme Calvert-Lewin

Manchester United tient à Dominic Calvert-Lewin, rapporte ., mais les chances de déménagement sont très minces.

Erling Haaland est la cible principale d’Ole Gunnar Solskjaer, mais le club craint que leur relation tendue avec l’agent Mino Raiola ne se révèle difficile à traiter.

Ainsi, Solskjaer peut se tourner vers Calvert-Lewin malgré qu’Everton ait remis à l’attaquant un nouveau contrat de cinq ans. Les frais de transfert éclipseraient les 75 millions de livres sterling payés pour Romelu Lukaku.

1608798899

Arsenal paria Mesut Ozil a exclu un transfert vers son rival Tottenham à l’expiration de son contrat.

Ozil ne devrait pas se voir offrir une prolongation sur un contrat de 350000 £ par semaine qui expire à la fin de la saison.

(REUTERS)

Et Ozil ne restera pas dans le nord de Londres après qu’un fan lui ait demandé s’il rejoindrait les Spurs s’il en avait l’occasion.

Avec l’aide de Spiderman, Ozil a simplement répondu: “NON”.

1608797142

Mourinho “ veut un défenseur et un milieu de terrain ”

Jsoe Mourinho veut un défenseur central et un milieu de terrain en janvier mais attend le feu vert du président de Tottenham, Daniel Levy.

Le journaliste Duncan Castles a déclaré sur le podcast Transfer Window: “D’après ce que je comprends, il y a un peu de scepticisme de la part de Mourinho sur le fait que Daniel Levy le soutiendra dans la fenêtre.

“Bien que Levy ait dit aux opérateurs du marché des transferts qu’il était prêt à dépenser, d’après ce que je comprends, Mourinho n’a pas encore le feu vert pour savoir quel sera le budget et lequel de ces postes qu’il a identifiés comme étant cruciaux pour élargir le options tactiques de l’équipe [he can bring in].

“[The positions are] un milieu de terrain box-to-box qui est plus capable de tricoter le jeu que les options dont il dispose actuellement, et un défenseur central du pied gauche rapide qui leur permettra de jouer avec une ligne plus élevée contre une opposition plus forte.

“Alors il attend d’entendre ça.”

1608795722

Chelsea évalue l’offre de Haaland

Chelsea a pris contact avec Erling Haaland sur son intérêt pour l’attaquant, rapporte 90min.

(AP)

Le Real Madrid a des admirateurs de longue date de l’homme de Dortmund, bien que Manchester City pense être favori pour obtenir sa signature avec Kylian Mbappe susceptible de se diriger vers le Bernabeu.

Haaland coûtera plus de 100 millions de livres sterling cet été, une clause de 68 millions de livres n’étant active que 12 mois plus tard.

1608724057

Grealish, une cible de choix pour l’élite de la Premier League

Manchester United a été découragé de signer Jack Grealish par la valorisation de 80 millions de livres sterling d’Aston Villa cet été – et il est peu probable que ce chiffre ait chuté depuis lors avec le capitaine de Villa en vedette cette saison et remportant sa première casquette en Angleterre.

Le Mirror rapporte que Villa s’attend à ce que United soit de retour pour Grealish en janvier, avec leurs voisins bruyants Man City également intéressés par un accord pour la nouvelle année.

On dit que Liverpool s’est distancé d’une offre – bien que cela puisse changer si Mo Salah décide que son avenir est ailleurs – donc United et City semblent les premiers. Il est très, très improbable que Villa vende Grealish en janvier, donc toute discussion le mois prochain pourrait se positionner avant une bataille d’été.

1608722552

En mouvement? Jesse Lingard

Le joueur de 28 ans n’a plus de contrat cet été et a été lié à un prêt en janvier à Sheffield United.

Lingard a été limité à seulement deux apparitions cette saison, toutes deux en Coupe Carabao en octobre.

Cependant, le milieu de terrain était déjà laissé de côté vers la fin de la saison dernière où il n’a disputé que deux apparitions en Premier League après le verrouillage.

1608722528

En mouvement? Paul Pogba

Bien que l’agent de Pogba, Mino Raiola, ait déclaré que le milieu de terrain ne quitterait probablement pas Old Trafford en janvier, il a également déclaré que l’international français était mécontent du club et était ouvert à un changement.

Pogba a publié un message sur Instagram suggérant qu’il n’avait aucune intention d’aller n’importe où bientôt, bien que sa forme sous Ole Gunnar Solskjaer ait été loin d’être cohérente et qu’il n’ait fait que 22 apparitions la saison dernière.

1608721501

En mouvement? Dele Alli

Le joueur de 24 ans n’a pas commencé un match de Premier League pour Tottenham depuis le premier jour de la saison, mais a quitté le banc lors de récents matches de championnat contre Crystal Palace et Liverpool et pourrait être impliqué dans le quart de finale de la Coupe Carabao contre Stoke. .

L’international anglais a été limité à seulement 10 apparitions pour l’équipe de Jose Mourinho cette saison, contre 38 la saison dernière, et n’a marqué que deux buts, tous deux en Ligue Europa.

Avec les Euros à venir cet été, Dele pourrait chercher à améliorer sa candidature pour une place dans l’équipe de Gareth Southgate.