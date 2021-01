La fenêtre de mi-saison est maintenant presque à mi-chemin, mais nous n’avons pas encore vu trop de mouvements majeurs alors que les clubs sont aux prises avec l’impact financier de la pandémie de coronavirus.

Les rapports d’aujourd’hui affirment que l’un des grands mouvements ne peut impliquer aucun joueur, avec des suggestions qu’Avram Grant pourrait faire un retour choc à Stamford Bridge pour aider Frank Lampard, tandis que Fikayo Tomori est lié à un prêt à l’AC Milan.

Les affaires d’Arsenal dépendront fortement de toutes les dépenses et, Sead Kolasinac étant déjà parti en prêt, tous les yeux sont rivés sur son ami proche Mesut Ozil, qui semble de plus en plus susceptible de rejoindre Fenerbahce. Mikel Arteta a également déclaré que le club chercherait à remédier à sa situation de gardien de but ce mois-ci.

Pendant ce temps, sur le continent, le Real Madrid planifierait un dégagement de masse afin de libérer des fonds pour signer Kylian Mbappe cet été, tandis que le club actuel du Français, le PSG, serait lié à un transfert pour Sergio Aguero.

Ailleurs, les efforts de West Ham pour amener un remplaçant à Sebastian Haller devraient s’intensifier, mais l’attaquant anglais U21 Eddie Nketiah ne semble plus une option, Arteta ayant confirmé que l’attaquant restera à Arsenal ce mois-ci.

L’ailier des Spurs Clarke prêté à Stoke

Dan Kilatrick de Standard Sport comprend que Stoke est sur le point d’achever la signature de l’ailier de Tottenham Jack Clarke en prêt jusqu’à la fin de la saison dans les prochaines 24 heures.

1610554204

Premier jour de Diallo à Old Trafford

Amad Diallo a été officiellement dévoilé en tant que joueur de Manchester United aujourd’hui après avoir finalement obtenu son transfert d’Atalanta.

(Manchester United via .)

L’accord – initialement convenu le jour de la date limite de la fenêtre estivale – a été compliqué par des problèmes de permis de travail, bien que Diallo soit maintenant autorisé à jouer pour les leaders de la Premier League et ait pris le maillot numéro 19 – précédemment travaillé par Marcus Rashford.

1610553900

Sergio Ramos à Manchester?

La légende du Real Madrid a utilisé l’intérêt de Manchester United dans le passé pour concevoir une meilleure affaire au Bernabeu – mais un véritable mouvement pourrait-il être envisagé?

Gianluca Di Marzio rapporte que United pourrait potentiellement offrir à Ramos un contrat de deux ans sur les mêmes chiffres que le Real offrirait à son défenseur talismanique – et le vétéran pourrait bien être tenté de s’essayer au football de Premier League.

United aurait devancé Man City si Ramos décidait de quitter la capitale espagnole, donc il ne fait aucun doute que nous entendrons parler de celui-ci assez tôt.

1610552717

Jovic prêt pour le retour de Francfort

Luka Jovic n’a pas passé un bon moment au Real Madrid et son séjour en Espagne pourrait prendre fin – du moins temporairement.

Fabrizio Romano rapporte que Jovic devrait rejoindre l’Eintracht Francfort en prêt jusqu’à la fin de la saison. Curieusement, Romano suggère également que l’attaquant a été offert à Manchester United il y a des mois – mais ils ont refusé l’accord et ont opté pour Edinson Cavani à la place,

1610552329

Affaire faite! Fosu-Mensah quitte Man United

Manchester United a confirmé que Timothy Fosu-Mensah avait signé pour le Bayer Leverkusen.

Le joueur de 23 ans avait six mois restants sur son contrat actuel et avait rejeté une prolongation, préférant plutôt chercher le football en équipe première ailleurs. Les frais – estimés à environ 1,5 million de livres sterling – ne suffiront pas pour signer un remplaçant, mais la sortie de Fosu-Mensah laisse un vide que United cherche à combler avec une alternative plus offensive à Aaron Wan-Bissaka à l’arrière droit. .

1610548705

Les marteaux ont dit d’augmenter l’offre de Milik

La station italienne Radio Kiss Kiss a déclaré que West Ham devra augmenter sa candidature pour battre Marseille à la signature d’Arkadiusz Milik.

Les rapports suggèrent que les Hammers ont fait une offre de 7 millions de livres sterling pour l’attaquant polonais, alors qu’ils cherchent à remplacer Sebastian Haller, qui a rejoint l’Ajax plus tôt ce mois-ci.

1610545595

Slimani clôture son déménagement à Lyon

L’attaquant de Leicester, Islam Slimani, subit un examen médical à Lyon avant son transfert, ce qui ouvrira la voie au transfert de Moussa Demebele à l’Atletico Madrid.

L’attaquant des Foxes est en rupture de contrat à la fin de la saison et devrait rejoindre le club de Ligue 1 dans le cadre d’un accord à prix réduit.

Les représentants des deux clubs ont pratiquement confirmé que Demebele est en route pour le Wanda Metropolitano en remplacement de Diego Costa, qui a vu son contrat résilié plus tôt ce mois-ci.

1610542199

Koulibaly “ coûterait 100 millions de livres sterling ce mois-ci ”

Le propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré que le seul moyen pour le défenseur Kalidou Koulibaly de quitter le club ce mois-ci serait de gagner 100 millions de livres sterling.

Le joueur de 29 ans a été étroitement lié aux clubs de Premier League pendant ce qui ressemble à une éternité, mais il est jusqu’à présent resté fidèle à l’équipe de Serie A.

Le présentateur de TalkSport, Jim White, a déclaré à la station de radio ce matin qu’il avait parlé à De Laurentiis, qui a giflé le prix sur le défenseur central.

1610539566

Aucun mouvement d’attaquant pour les loups

Le Mirror dit que les Wolves ne poursuivront pas leur intérêt pour l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud ou Divock Origi de Liverpool ce mois-ci.

Le club des Midlands a eu du mal à marquer des buts depuis que l’attaquant vedette Raul Jimenez a subi une fracture du crâne lors de l’affrontement de l’année dernière avec Arsenal, et a rappelé l’attaquant italien Patrick Cutorne de son prêt à la Fiorentina.

Cependant, le rapport affirme que Nuno Espirito Santo a été informé par la hiérarchie du club qu’il n’avait pas d’argent à dépenser ce mois-ci.

1610537125

Fosu-Mensah se dirige vers la sortie de United

Le Manchester Evening News rapporte que le défenseur de Man United Timothy Fosu-Mensah devrait rejoindre le Bayer Leverkusen après avoir rejeté un nouveau contrat à Old Trafford.

Le joueur de 23 ans se serait rendu en Allemagne pour effectuer un déménagement de 1,5 million de livres sterling, son contrat avec United devant expirer à la fin de la saison.