J

mercato de janvier – LIVE!

La fenêtre de mi-saison est maintenant à mi-chemin, mais nous n’avons pas encore vu trop de mouvements majeurs alors que les clubs sont aux prises avec l’impact financier de la pandémie de coronavirus.

Les rapports d’aujourd’hui affirment que l’un des grands mouvements ne peut impliquer aucun joueur, avec des suggestions qu’Avram Grant pourrait faire un retour choc à Stamford Bridge pour aider Frank Lampard, tandis que Fikayo Tomori est lié à un prêt à l’AC Milan.

Les affaires d’Arsenal dépendront fortement de toutes les dépenses et, Sead Kolasinac étant déjà parti en prêt, tous les yeux sont rivés sur son ami proche Mesut Ozil, qui semble de plus en plus susceptible de rejoindre Fenerbahce. Mikel Arteta a également déclaré que le club chercherait à remédier à sa situation de gardien de but ce mois-ci.

Pendant ce temps, sur le continent, le Real Madrid planifierait un dégagement de masse afin de libérer des fonds pour signer Kylian Mbappe cet été, tandis que le club actuel du Français, le PSG, serait lié à un mouvement pour Sergio Aguero et, plus pressant. , Dele Alli de Tottenham.

Ailleurs, les efforts de West Ham pour amener un remplaçant à Sebastian Haller devraient s’intensifier, mais l’attaquant anglais U21 Eddie Nketiah ne semble plus une option, Arteta ayant confirmé que l’attaquant restera à Arsenal ce mois-ci.

Suivez toutes les dernières nouvelles, offres, rumeurs et potins de la période de transfert de janvier avec le blog LIVE de Standard Sport.

Les plus grandes nouvelles et rumeurs

Tottenham et Chelsea veulent que KimDele Alli rejoigne le PSGOzil “ plus près que jamais ” de la sortie d’Arsenal

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610696116

Liverpool trouve le remplaçant de Gini

Liverpool envisage une décision estivale pour Renato Sanches, selon Fabrizio Romano.

Le milieu de terrain lillois, qui a enduré un sort malheureux au Bayern et encore plus malheureux à Swansea, pourrait remplacer Gini Wijnaldum cet été, dont le contrat expire et a été lié à un déménagement à Barcelone.

1610694630

Dele Alli veut un déménagement au PSG

Dele Alli a décidé qu’il voulait rejoindre le PSG en prêt en janvier après que Mauricio Pochettino en ait fait son principal objectif de transfert, rapporte le Guardian.

Le milieu de terrain était encore une fois laissé sur le banc alors que les Spurs cherchaient, et n’avaient pas réussi à trouver, un vainqueur contre Fulham et poussent maintenant à s’éloigner.

Les Spurs restent indécis sur la sanction d’une sortie, mais Dele tient à partir davantage pour jouer malgré son respect pour le club.

1610694413

Sancho libre de partir?

Le Borussia Dortmund a identifié son remplaçant pour Jadon Sancho, la cible de Manchester United, rapporte France Football.

On s’attendait à ce que Sancho déménage à Old Trafford cet été, mais aucun transfert ne s’est matérialisé et l’international anglais est resté sur place.

Une sortie estivale dans 12 mois devrait être plus probable, car France Football rapporte que Tanguy Coulibaly de Stuttgart est sur le radar de Dortmund.

1610666526

Mise à jour Ozil

Mikel Arteta a été interrogé sur l’avenir de Mesut Ozil après le match nul et vierge d’Arsenal contre Crystal Palace tonght.

Arteta a déclaré: «Il y a des conversations avec Edu et le club. mais rien de concret pour le moment.

Alors, attendez-vous à ce que celui-ci fonctionne pendant au moins un peu plus longtemps.

1610658591

Haller fait un départ parfait à Ajax

L’ancien attaquant de West Ham, Sébastien Haller, part pour un flyer à l’Ajax…

1610631797

West Ham veut Dia

D’abord Patson Daka, maintenant un autre.

West Ham est ajouté l’attaquant de Reims Boulaye Dia à sa liste de remplaçants possibles de Seb Haller, selon Sky Sports.

David Moyes veut un remplacement pour Haller, et Dia, 24 ans, est évalué à environ 10 millions de livres sterling après avoir marqué 12 buts en 17 matches de Ligue 1 cette saison.

1610630523

Tottenham de retour pour “ The Monster ”

Tottenham est prêt à revenir à la cible estivale Kim Min-jae avec une offre de janvier, selon le Mirror.

Chelsea s’intéresse également à l’arrière central de Beijing Gouan, surnommé “ Le monstre ” en raison de son cadre de six pieds trois pouces.

Le joueur de 24 ans a moins d’un an de contrat et Jose Mourinho et Daniel Levy envisagent un accord à prix réduit.

1610629940

Arsenal nomme un nouveau DoF

Arsenal a confirmé que Richard Garlick, le directeur du football de la Premier League, rejoindrait le club pour remplacer Huss Fahmy en tant que directeur des opérations de football.

Fahmy a annoncé en octobre dernier qu’il quitterait Arsenal et les Gunners recherchent depuis un remplaçant.

Garlick prendra ses fonctions à l’Emirates Stadium dans les mois à venir.

Dans son rôle en Premier League, Garlick supervise les opérations de football, les relations de football, le développement de la jeunesse, l’entraînement et la formation des jeunes joueurs.

1610625714

Piazon part ENFIN

Lucas Piazon, le joueur le plus ancien du club, a finalement quitté Chelsea, rejoignant le SC Braga pour un contrat permanent jusqu’en 2025 après neuf ans à Stamford Bridge.

Il a eu une période de prêt impressionnante à Rio Ave qui l’a vu attirer l’intérêt de plusieurs clubs. Un bon coup pour lui après sept périodes de prêt.

1610617134

Torreira prête pour un deuxième prêt?

Des clubs à travers l’Italie et l’Espagne sont après le milieu de terrain d’Arsenal Lucas Torreira, rapporte AS.

Torreira a eu du mal à décrocher une place de départ régulière lors d’un prêt à l’Atletico cette saison et son passage au Wanda Metropolitano pourrait être écourté.

Si cela se produit, Turin, la Fiorentina, la Lazio et Valence sont tous prêts à l’affronter pour le reste de la saison.