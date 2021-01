Et il insiste sur le fait que le club trouvera le “ bon chemin ” pour Fikayo Tomori alors que le défenseur central se rapproche de l’AC Milan.

Alors que Danny Drinkwater achève un prêt au club turc Kasimpasa jusqu’à la fin de la saison, Lampard commence à éliminer les membres marginaux d’une équipe qu’il juge trop importante.

Marcos Alonso et Kepa Arrizabalaga pourraient être des départs très médiatisés avant la fin du mois.

Le manager de Chelsea n’a pas non plus exclu d’apporter de nouveaux ajouts, malgré des dépenses de 220 millions de livres sterling l’été dernier.

«En ce qui concerne les joueurs, je pense que c’est formidable pour Danny de partir et de jouer pour lui-même pour essayer d’obtenir des matchs», a-t-il déclaré. «Avec Fikayo, nous verrons.

«Je ne suis pas préoccupé par le fait de faire venir des joueurs pour en faire participer à ce stade. J’essaie de m’assurer que l’équilibre de l’équipe est le bon et si les joueurs passent à autre chose, c’est bénéfique pour eux et pour notre équipe, je considère que c’est positif.

Tomori devrait terminer prochainement un déménagement à Milan, l’accord qui comprendrait une option d’achat de 25 millions de livres sterling.

C’est bien que Lampard ait affirmé la semaine dernière que le joueur de 23 ans avait encore un avenir à Stamford Bridge.

Abordant la situation lundi, il n’a pas exclu la possibilité que le déménagement de Tomori devienne permanent.

«Il n’y a aucun détail, mais cela n’a pas été confirmé», a-t-il déclaré. «Je ne pense pas qu’il y ait ‘quand ça a commencé à mal tourner’, Fikayo est un joueur en développement.

«En tant qu’équipe, nous avons eu quatre défenseurs centraux l’année dernière, et vous ne pouvez pas jouer quatre en un seul match.

«Et vous essayez de trouver la cohérence à des moments différents. À un moment donné, Fikayo était là-dedans, et plus tard plus tard.

«Et cette année, nous avons cinq défenseurs centraux, donc la situation est difficile pour les défenseurs centraux qui ne jouent pas régulièrement.

«Et c’est pourquoi il peut être prêté pour son développement, c’est un jeune joueur et il a eu une énorme augmentation au cours des deux dernières saisons environ depuis que je travaille avec lui, et cela continuera, et nous trouverons le meilleur chemin pour cela.