La transformation d’Anne Hathaway pour “The Witches” de HBO | .

Le 22 octobre, le nouveau film HBO “Les sorcières»avec Anne Hathaway, dans laquelle sa transformation pour jouer la sorcière aînée a été surprise.

Ce remake des années 90 a surpris les utilisateurs de la plateforme, puisqu’il a été annoncé il y a quelques mois tout le monde a commencé à en parler, heureusement que l’attente est enfin terminée.

Anne Hathaway À travers son compte Instagram officiel, elle a partagé une vidéo, même si ce n’est que quelques secondes, l’actrice apparaît rapidement montrant une petite partie de sa transformation.

Le film de 1990 continue à ce jour de faire des cauchemars non seulement pour les enfants mais aussi pour certains adultes qui l’ont vu dès son plus jeune âge, en particulier le personnage principal des sorcières, le chef du «coven» à l’époque était joué par le gagnant Lauréate d’un Oscar Anjelica Huston.

Depuis la sortie des premières images de l’apparition de la grande sorcière de ce 2020, les internautes ont immédiatement commencé à faire des comparaisons avec le personnage joué par Huston, affirmant que cette nouvelle version manquait de certains éléments terrifiants par rapport au film des années 90. ´s.

D’autre part, d’autres internautes sont venus défendre ce remake, affirmant que si à notre époque le personnage de la sorcière plus âgée nous faisait trembler de peur alors que nous n’étions que des enfants, il se passerait peut-être la même chose avec cette nouvelle version, donc ce n’est pas le cas. il y avait un point de comparaison entre l’un et l’autre.

Anne Hathaway Il l’a engagé dans un processus d’environ une heure et demie, afin qu’ils puissent faire un modèle de sa tête et pouvoir prétendre à travers le maquillage et les prothèses cosmétiques qu’il était chauve, ajoutant également des plaies sur la tête en raison des démangeaisons causées par la perruque. le personnage portait, pour y parvenir, il a dû passer par ce processus qui n’a apparemment été qu’une seule fois car à partir de là, un moule a été pris pour sa tête.

Contrairement à la grande sorcière du premier film Anne Hathaway Aucun masque n’est retiré, le processus est plus facile grâce à l’ère numérique de la technologie, son personnage avait des effets spéciaux dans les coins de sa bouche, on pourrait dire que c’est la chose la plus terrifiante à propos de la grande sorcière, dans les autres caractéristiques ils coïncident Ils n’ont pas de cheveux et ils n’ont pas d’orteils, un avantage qu’ils ont ajouté pour cette nouvelle version est que toutes les sorcières n’ont que des griffes sur leurs mains.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Octavia Spencer a joué le personnage de la grand-mère dans cette nouvelle version, elle est une guérisseuse, bien qu’il y ait eu quelques variations avec la première film, certains internautes aimeront sûrement voir ce film à Halloween.

Au fil des ans, les films d’horreur ainsi que les personnages qui, il y a quelque temps, le simple fait d’entendre leur nom nous ont causé des cauchemars, malheureusement pour certains, ceux-ci ont cessé d’être des personnages terrifiants et monstrueux comme les années 90. .

Des comparaisons entre loups-garous et vampires ont été faites, l’un des grands exemples est la saga Twilight, donc à partir de là, les nouveaux personnages d’horreur prétendent “ils ne font pas peur” comme avant, c’est peut-être pour cette raison que les internautes fait ces commentaires sur Anne Hathaway et son personnage dans “The Witches”.

Si vous n’avez pas vu le nouvel opus de HBO “The Witches”, vous serez sûrement surpris quand vous le ferez, nous vous invitons à voir d’abord la version de Huston et à faire vos propres comparaisons, sûrement l’un des deux deviendra votre préféré.

Lire aussi: Netflix parie sur “Beyond the moon”, nouveau film d’animation