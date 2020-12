Travis Scott pourrait bientôt sortir une PS5 Limited Edition! | .

Le rappeur de 28 ans Travis Scott pourrait lancer une PS5, cette nouvelle a rendu fous ses followers qui sont au courant de chacune de ces actualités car elle pourrait même devenir l’image de PlayStation à l’avenir.

À ce jour, le nom de Travis Scott n’a pas seulement été lié au rap, mais aussi à d’autres industries auxquelles il a participé en faisant campagne ou en faisant la promotion de produits comme il l’a fait récemment.

Ce n’est pas la première fois que le jeune homme est devenu une tendance lors du partage de nouvelles de ce type, puisqu’il y a déjà eu plusieurs collaborations qu’il a eues tout au long de cette année 2020.

L’ancien partenaire de Kylie Jenner et père de sa fille Stormi devient de plus en plus populaire non pas pour le simple fait d’être un rappeur de renom mais aussi pour les collaborations constantes qu’il a eues avec différentes sociétés internationales, parmi lesquelles:

McDonalds Fortnite Nike Air Jordan Play Station

Certains considèrent Travis Scott Comme les Midas des entreprises, même si soyons honnêtes, ces entreprises sont reconnues mondialement, elles n’ont pas besoin de soutien pour être mieux connues, mais cela pourrait être le cas d’une augmentation des ventes de leurs produits.

Un exemple clair de ceci est quand Travis Scott a lancé un menu chez McDonalds alors que ce n’était qu’aux États-Unis, ses fans étaient impatients qu’il soit lancé dans d’autres parties du monde, immédiatement aux États-Unis c’est devenu une tendance et même plus, quand il a décidé d’apparaître dans l’un des établissements McDonalds où il a failli se rendre submergé par les gens qui étaient là.

La même chose s’est produite avec le concert qu’il a donné à Fornite, qui, selon certains portails, a rapporté plus de 20 millions de dollars avec son apparition dans le jeu en direct, c’est également devenu l’une des vidéos en streaming les plus regardées au monde.

L’une de ses collaborations les plus récentes avait été précisément avec PlayStation où il présentait la nouvelle PlayStation5 dans un curieux unboxing, dans lequel à la fin de la vidéo présentée sur YouTube, où il montrait certaines des avancées et les nouveaux jeux inclus dans le console, le rappeur en a donné deux à des jeunes alors qu’il était dans le “Official Van” alors qu’ils jouaient à l’un des jeux vidéo, excité peut-être non seulement par le cadeau mais par le fait qu’ils jouaient aux côtés d’une célébrité comme lui.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Travis Scott a rejoint la famille PlayStation en tant que partenaire créatif stratégique. Nous avons entendu dire que Travis est un grand fan de PlayStation, alors nous avons entamé une conversation avec lui qui nous a conduits à ce partenariat unique », mettant en vedette Travis Scott en vidéo.

Depuis que Travis Scott a signé un contrat avec Sony immédiatement l’idée a été pensée qu’il lancerait sa propre PS5 avec un jeu exclusif dont il serait évidemment le protagoniste, ceci selon le portail Bolavip, mais le jeune rappeur a dû mentionner que ce projet serait en cours Au fil des semaines, bien qu’il n’ait pas donné d’informations concises ni nié quoi que ce soit, ses fans seront sûrement ravis de l’idée.

Grâce à notre passion commune pour les jeux et la créativité, nous prévoyons de collaborer avec Travis et sa marque Cactus Jack pour produire des projets révolutionnaires qui, nous l’espérons, raviront nos fans collectifs », a annoncé PlayStation sur YouTube.

Il ne fait aucun doute qu’à l’avenir, cette collaboration avec Travis Scott apportera de très bons projets non seulement à sa vie, mais aussi aux fans de PlayStation et de ses propres fans.

