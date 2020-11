Travis Scott révèle la vraie raison de sa rupture avec Kylie Jenner | AP

Malgré leur séparation, le musicien Travis Scott et le mondain Kylie Jenner Ils ont essayé de rester stables pour leur belle petite fille Stormi et après plusieurs mois, la vraie raison de leur rupture a finalement été révélée.

Il ne fait aucun doute que Travis Scott et Kylie Jenner ont joué dans l’un des couples les plus populaires parmi les célébrités, cependant, il y a plus d’un an, ils ont annoncé leur séparation.

Après la rupture, diverses rumeurs sur leur romance ont circulé sur les réseaux sociaux et selon les informations du portail Us Weekly, le rappeur avait de fortes raisons de mettre fin à son histoire d’amour avec elle.

Selon une source proche du musicien, Travis Il a estimé que la relation se déroulait à un rythme assez rapide et à cause de cela, il a estimé qu’il y avait une certaine pression sur sa carrière en ayant à se concentrer uniquement sur sa famille, car l’une de ses priorités, en plus de Stormi, est sa carrière musicale et il avait besoin espace pour pouvoir se concentrer.

Malgré sa interruptionIl est à noter que le couple continue de maintenir le contact pour le bien de leur fille, cependant, il semble que Travis n’a pas l’intention de reprendre la relation de manière sérieuse et à long terme.

Par contre, il y a quelques semaines Kylie Jenner a partagé une photo qui a choqué ses followers et certains médias car certains pensent que le couple s’est réconcilié.

C’est Kylie Jenner elle-même qui a décidé de partager début novembre deux photographies assez suggestives à regarder.

Dans l’une des photographies, le chanteur Travis Scott Elle semble torse nu, tandis que Kylie Jenner porte un vêtement un peu inhabituel avec des transparences en bas, qui semble être une jupe.

Sur la première photo, Travis porte une chemise beige, un pantalon qui ressemble à du latex et une sorte de ceinture composée de plusieurs larges chaînes, les chaussures sont des sandales en plastique et il porte des chaussettes foncées.

Alors que Kylie Jenner porte une sorte de robe qu’elle soulève avec une de ses mains sur sa jambe et porte une pièce haute comme sous-vêtement et est également accompagnée d’un châle en cuir marron, comme chaussures elle porte de belles baskets fermé en beige et un sac doré.

Malgré leurs tenues qui ont attiré beaucoup d’attention, les deux étaient très proches les uns des autres assez coquettes et bien qu’ils ne voient pas leur visage de face, le langage corporel avec lequel ils s’expriment est ce qui a le plus attiré l’attention.

Cependant, dans la description du message Kylie Elle a précisé qu’il s’agissait d’une nouvelle collection de la marque Givenchy et qu’elle était très excitée d’en savoir un peu plus sur la collection et que les deux montraient de nouveaux vêtements à lancer par ladite marque, de sorte que les rumeurs ont été immédiatement écartées à la lecture de ladite description.

Il convient de mentionner que Kylie Jenner a indiqué que la relation qu’elle entretient avec Travis Scott il s’agit uniquement et exclusivement d’amitié, notamment du fait d’avoir une fille ensemble, puisque ce lien ne peut jamais être rompu et malgré le fait qu’ils ne sont pas ensemble en couple, les deux entretiennent une relation assez saine grâce à leur fille Stormi.

Et c’est pour cette simple raison que même si nous les voyons s’embrasser, très proches ou parler, c’est à cause de l’amitié qu’ils ont construite grâce à leur petite fille et même si Travis et Kylie ne sont pas ensemble de manière amoureuse, ils continueront à avoir une relation. relation cordiale et polie comme ils l’ont fait à ce jour.

Kylie Jenner est l’une des célébrités les plus riches des États-Unis, grâce à son fabuleux et incroyable empire avec ses sœurs Kourtney, Kim, Khloé Kardashian et Kendall Jenner, ainsi qu’à sa propre marque de maquillage et de soin de la peau. .

