Rappeur Travis Scott Il a récemment supprimé son compte Instagram officiel après la grande vague de mèmes qui s’est déchaînée à cause de son costume de Batman pour Halloween, car il a même reçu plusieurs commentaires racistes.

Travis Scott a supprimé son compte Instagram après avoir publié une photo de lui-même déguisé en Batman à Halloween.

Malheureusement, la réaction de ses partisans au costume n’était pas du tout bonne, et beaucoup se sont moqués de lui pour avoir ressemblé à un insecte au lieu d’un super-héros.

Sur ladite photo, Scott avait posé dans un costume Homme chauve-souris couleur brun chocolat, ainsi que des voitures et des bagages assortis, cependant, dimanche dernier matin, son compte Instagram a été supprimé.

Le costume que j’utilise avait le même design que Michael Keaton a utilisé pour les films de Tim Burton, cependant, la seule différence était la couleur, car au lieu du noir, c’était un ton brun, ce qui a apparemment offensé de nombreux adeptes. , qui a écrit dans les commentaires qu’il ressemblait plus à un cafard qu’à un super-héros.

D’un autre côté, d’autres adeptes ont émis l’hypothèse que Travis Scott il aurait pu supprimer son compte car il est sur le point de sortir de la nouvelle musique, et comme vous vous en souvenez peut-être, sa dernière sortie était “Franchise (Remix)”, avec Young Thug et MIA, fin septembre dernier.

Il travaille également sur un concert avec Fortnite et a récemment conclu un partenariat avec McDonald’s pour un menu.

Malgré les critiques des gens, le rappeur a connu une année 2020 pleine de succès, depuis qu’il a eu un concert virtuel à travers le jeu vidéo Fortnite, qui a été applaudi par des millions de joueurs, il a également lancé la chanson thème officielle de “Tenet” et a fait la promotion de la console PlayStation 5.

D’un autre côté, il y a quelques jours, Kylie Jenner a publié sur son compte Instagram officiel une photographie avec Travis Scott qui a soulevé des doutes quant à la reprise de leur relation; Cependant, une personne proche du musicien et de la femme d’affaires a assuré que ladite photographie avait une explication qui n’a rien à voir avec une éventuelle réconciliation.

Ce ne sont que des amis. Rien ne se passe avec eux. Ils s’entendent bien et sont très doués pour partager la parentalité. Ils passent du temps ensemble et ont découvert un système qui fonctionne bien pour eux », a déclaré la source à E! Nouvelles.

Jacques Berman Webster II connu sous le nom de Travis Scott à 16 ans a entamé sa carrière musicale en tant que producteur de disques, avec un accent sur la production hip hop.

Il a ensuite conclu son premier partenariat avec son vieil ami, Chris Holloway, formant le duo The Graduates, et en 2008, le duo a sorti son premier EP sans titre sur le site de réseautage social Myspace.

Un an plus tard, Webster et OG Chess, l’un des camarades de classe de Travis, ont formé le groupe “The Classmates” et ont sorti deux chansons avec Buddy Rich en 2009 et Cruis’n USA en 2010.

Webster a principalement géré le travail de production sur les deux projets, et le duo est resté ensemble jusqu’à la fin de 2012, lorsque des conflits personnels et des différends financiers ont conduit à la dissolution du groupe.

Comme vous vous en souvenez, Kylie Jenner et Travis Scott Ils ont mis fin à leur relation fin 2019 après qu’une série d’hypothèses aient été tissées sur la raison de leur rupture.

Une des hypothèses est que le rappeur était avec le mannequin Yung Sweet, depuis qu’une série de photographies est apparue là où le chanteur se serait trouvé dans l’appartement de la jeune femme.

Kylie Jenner et Travis Scott semblaient être le couple parfait et tous deux étaient très amoureux de tous les événements auxquels ils étaient invités, aussi, avec l’arrivée de leur première fille, Stormi Webster, tout était rose.

C’est pourquoi la nouvelle de leur séparation a fait sensation dans le monde du divertissement, puisque la femme d’affaires allait vivre la même chose que sa sœur Khloé Kardashian avec son ex-partenaire Tristán Thompson.

