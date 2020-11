Des manifestants ont été vus scandant «liberté» alors qu’ils se rassemblaient dans le centre-ville pour protester contre les mesures de verrouillage du coronavirus samedi.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré des foules de personnes qui ne portaient pas de masque facial alors qu’elles marchaient vers le centre-ville.

La police de Merseyside a publié une zone de dispersion dans le centre-ville jusqu’à dimanche. L’ordonnance donne à la police le pouvoir de demander aux personnes soupçonnées de comportement antisocial de quitter la zone jusqu’à 48 heures.

Treize personnes ont été arrêtées et un total de 25 avis de pénalité fixe ont été émis.

Parmi ceux qui ont été détenus, il y avait un homme de 36 ans de Kirkby, qui a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir agressé un travailleur d’urgence après qu’un officier ait été poussé à la poitrine dans Church Street.

Quatre personnes ont été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées d’encourager ou d’aider à la commission d’infractions Covid-19 et cinq ont été détenues pour violation de la législation Covid-19.

Une personne a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’atteinte à l’ordre public et deux ont été arrêtées pour avoir omis de fournir leur nom et leur adresse.

Le surintendant principal Ngaire Waine a condamné le comportement d’une «minorité d’individus égoïstes» lors de la manifestation.

Il a déclaré: «La grande majorité des habitants du Merseyside ont fait d’énormes sacrifices depuis mars, manquant les mariages, les funérailles et les fêtes de famille dans le but d’arrêter la propagation du coronavirus.

«Nous avons vu les taux d’infection baisser dans le Merseyside grâce à l’engagement de tant de personnes, et déjà plus de 140 000 personnes ont participé à un projet pilote de tests de masse ici dans le Merseyside pour aider l’effort national visant à protéger la vie et à revenir à la normale. Ils font honneur à ce comté.

«Il sera donc extrêmement frustrant pour tous ces gens de voir qu’une minorité d’individus égoïstes a choisi de bafouer les lois introduites pour protéger la vie des gens, mettant ainsi nos communautés et elles-mêmes en danger.

«Leurs actions ont posé un risque important pour la santé publique et nous continuerons d’étudier la vidéosurveillance et la caméra corporelle pour identifier les contrevenants et les traduire en justice.

Elle est intervenue alors que la police d’Essex arrêtait 12 personnes et imposait sept amendes après un rassemblement illégal à Basildon. Un certain nombre d’agents ont déclaré avoir été agressés et avoir subi des blessures mineures.

Deux hommes ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir enfreint la réglementation Covid-19 après qu’un groupe d’environ 100 personnes a manifesté à Bournemouth, a déclaré la police du Dorset.

Trois personnes ont également été condamnées à une amende après une manifestation à Ipswich.