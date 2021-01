UNE

Une série de districts postaux de Londres font partie des 28 zones souffrant de services de livraison limités après que Covid-19 a frappé la main-d’œuvre de Royal Mail.

Treize zones à Londres ou près de Londres ne reçoivent plus de poste régulier en raison du nombre élevé d’employés de Royal Mail malades ou auto-isolés.

Certains résidents touchés se plaignant de ne pas avoir reçu de courrier depuis plus d’un mois, des craintes ont surgi que les résidents âgés ne recevront pas de notifications de la disponibilité d’un vaccin contre le coronavirus.

Valerie Wallbank du Hainaut, dans le nord-est de Londres, a déclaré à l’Ilford Recorder qu’elle n’avait reçu aucun courrier depuis le 12 décembre.

«C’est assez grave», a-t-elle déclaré au journal. “Certaines personnes ne sont pas dérangées parce qu’elles font tout en ligne, mais pour certains d’entre nous, c’est assez important.”

Les zones comprennent Basildon (SS13-SS16), Bow (E3), Debden (IG7-IG10), Enfield (EN1-EN3), Grays (RM16-RM20) et Hampton (TW12).

Sont également touchés Highbury (N5), Hornsey (N8), Ilford (IG1-IG6), Lewisham (SE13), South Woodford (E18), Upper Holloway (N7) et Wandsworth (SW18).

Le problème a suscité des appels, y compris de la part de députés et du Syndicat des travailleurs de la communication, pour que les postiers soient ajoutés à la liste prioritaire des personnes vaccinées contre le coronavirus.

Le député d’Ilford North, Wes Streeting, a déclaré que les problèmes avaient «de graves répercussions sur les personnes recevant une correspondance importante du NHS».

«On m’a dit localement que Royal Mail donnait la priorité à la livraison des colis pour réduire l’arriéré, mais je me demande s’il existe un moyen pour que la correspondance du NHS soit clairement étiquetée comme telle et priorisée pour la livraison», a déclaré M. Streeting au Daily Telegraph. . «Personne ne veut voir une situation où les gens manquent leurs rendez-vous de vaccination.»

Le Royal Mail a déclaré qu’il «travaillait dur pour fournir le service le plus complet et de haute qualité possible à tous nos clients» malgré la pandémie et l’augmentation associée de la pression sur les ressources de livraison en raison de l’augmentation des achats en ligne.

«La combinaison d’une augmentation considérablement accrue des achats en ligne et des restrictions actuelles de Covid-19 signifie que toutes les entreprises de livraison connaissent des volumes exceptionnellement élevés», indique le communiqué.

(

Certains habitants du Hainaut n’ont reçu aucun courrier depuis le 12 décembre

/ REUTERS)

«Chaque colis et chaque lettre sont importants pour nous. Malgré nos meilleurs efforts et un investissement important dans des ressources supplémentaires, certains clients peuvent connaître des délais de livraison légèrement plus longs que nos normes de service habituelles.

«Cela est dû aux volumes exceptionnellement élevés que nous constatons, exacerbés par les mesures liées aux coronavirus que nous avons mises en place dans les centres de courrier et les bureaux de livraison locaux pour assurer la sécurité de nos employés et de nos clients. Dans de tels cas, nous travaillons toujours dur pour revenir à fournir notre niveau de service habituel aussi rapidement que possible. »

Sur son site Web, Royal Mail conseille aux personnes des régions qui ont reçu une carte «Quelque chose pour vous» du service de consulter son site Web pour connaître les horaires d’ouverture révisés pour savoir quand ils peuvent récupérer l’article.

«Si nous n’avons pas laissé de carte« Quelque chose pour vous »et que vous n’avez pas mis en place d’autres dispositions, nous sommes désolés que votre courrier ne soit pas disponible pour la collecte», indique le conseil.