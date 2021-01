Très audacieux? Kim Kardashian a montré ses courbes à vendre! | .

Connue pour être une excellente femme d’affaires et une personnalité des médias sociaux La Bella Kim Kardashian Il a rappelé avec quelques photos quand la sœur aînée de Kendall Jenner utilisait une tenue plutôt révélatrice avec laquelle elle avait pour objectif de vendre certains de ses produits.

le Photographies des coulisses il les a partagées sur son compte Instagram officiel à travers ses histoires, bien qu’il ait déjà décidé de publier de manière durable les photos officielles du lancement de trois nouveaux modèles de parfums métalliques.

Ces nouvelles pièces seront disponibles pour le 14 février prochain, jour de l’amour et de l’amitié, il est donc très probable qu’elles soient sur demande, ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian lance des parfums, auparavant la belle célébrité l’a fait avec le soutien de ses sœurs et aussi individuellement, elle trouve toujours un moyen de lancer quelque chose d’intéressant pour ses millions de followers à des dates spéciales.

À VENIR: @KKWFRAGRANCE METALLIC HEARTS: Trois nouveaux parfums captivants emballés dans des bouteilles métalliques en forme de cœur juste à temps pour la Saint-Valentin: Hearts Gold, Hearts Rose Gold et Hearts Silver dans nos populaires flacons de 30 ml », a écrit Kim Kardashian.

Kim Kardashian porte un costume complet de couleur métallique, ce qui est intéressant, c’est qu’elle porte un décolleté “demi-lune” en haut et comme vous vous en souvenez peut-être, elle est assez connue pour ses charmes ultérieurs, donc l’adaptation du costume montre un peu de peau de cette région, il est donc impératif de ne pas le manquer.

Kim Kardashian revit des photos de la tenue audacieuse qu’elle portait pour promouvoir ses parfums métalliques », ont-ils écrit dans la légende.

Pour cette nouvelle ligne de parfums, nous trouverons des arômes floraux, presque à la fin de sa description il a ajouté quelques-unes des notes que ses parfums auront:

Fleur d’oranger Poivre rose Mousse veloutée

Sur l’Instagram officiel de votre compte parfum, où Kim Kardashian a la collection qu’il a lancée au fil des ans, vous pouvez trouver les caractéristiques de chacun des parfums:

OR ROSE: Un parfum floral texturé aux notes d’eau pétillante de poire citronnée, de bergamote, de pivoine et de muscs pétillants. OR: Un parfum boisé oriental floral lustré avec des notes de baies de cassis dorées, de chèvrefeuille et de bois d’ambre. ARGENT: Un parfum floral aux notes d’eau de rose, de fleur de poirier, de fleurs blanches et de daim brossé.

Kim Kardashian Elle se concentre sur ses projets les plus récents et ceux qu’elle lancera sûrement dans un moment, en plus de ses études de droit, elle a peut-être pour objectif de devenir une grande avocate tout comme l’était son père Robert Kardashian, et bien sûr elle est aussi très s’occupant de ses quatre enfants North, Psalm, Chicago et Saint.

Bien que ces derniers mois, il semble que Kim Kardashian n’ait pas assez bien fait, la belle femme d’affaires, mannequin et mondaine a tout gardé sous contrôle, cela et avec le scandale le plus récent qu’elle vit à côté de son mari toujours, dont Ils affirment qu’elle est déjà séparée et même en cours de divorce.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian a divorcé, ce serait la troisième après sept ans de mariage ininterrompu, mais le problème n’est pas aussi simple mais les rumeurs les plus récentes affirment que Kanye West était infidèle avec un maquilleur, le youtuber bien connu et aussi la célébrité Jeffree Star, jusqu’à présent ce ne sont que des rumeurs, personne n’est venu témoigner donc tout est laissé à deviner.

