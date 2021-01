Tres difficile! Yanet Garcia touche et montre ses attributs | Instagram

Dans une mini-robe moulante et des bottes hautes, la belle fille de fitness Yanet Garcia Il a décidé de montrer son arrière spectaculaire depuis le balcon, parvenant à voler les soupirs de ses millions de followers sur les réseaux sociaux où les compliments pleuvaient sur lui.

Depuis plusieurs mois, Yanet García utilise ses réseaux sociaux et notamment son compte Instagram officiel pour s’orienter en tant que coach de vie saine et c’est là qu’elle donne quelques conseils sur la nutrition et un mode de vie sain.

Cependant, cela ne l’a pas empêché de continuer à poster sur son compte personnel, où il compte déjà plus de 13 millions d’abonnés et continue de ravir complètement tout le monde.

A cette occasion, l’ancienne météorologue et présentatrice était maintenant vue très sensuelle sur un balcon, regardant l’horizon et exhibant son arrière-garde spectaculaire, vêtue d’une mini-robe marron moulante et de bottes hautes.

Le travail acharné porte ses fruits @yanetgarciahealthcoach », a écrit Yanet García.

C’est ainsi qu’il a profité de sa publication pour promouvoir son nouveau compte dédié exclusivement à ses entraînements, sa motivation et quelques astuces pour avoir une vie beaucoup plus saine.

Comme prévu, cette publication a fait sensation parmi ses millions d’adeptes et à ce jour, elle compte plus de 2 millions de vues et d’innombrables commentaires d’internautes devenus fous avec ses formidables attributs.

Yanet Garcia Une fois de plus, il a réussi à faire un grand impact auprès de ses followers Instagram et de plusieurs internautes avec cette vidéo, l’une des plus spectaculaires si l’on peut dire, car c’est là qu’il a montré que son arrière-garde est réelle et ne nécessite aucun type de filtre.

Les emojis que vous mettez !!! Tu sais bien ce que tu vas déchaîner hahaha “,” Passe-moi ton régime bébé “,” IMPECCABLE “,” Bomba! “,” Certainement l’un des plus beaux corps du monde “,” Mmm délicieux panorama “,” Pendant que mes yeux le voient beau que tu sois dehors. Mon cœur sent à quel point vous êtes parfait à l’intérieur », ont été certains des commentaires.

Il faut mentionner que ce n’est pas la première fois que l’ancienne météorologue parvient à provoquer une fureur totale avec l’un de ses contenus sur les réseaux sociaux, puisqu’elle faisait il y a quelques jours l’un des titres les plus marquants justement pour l’une de ses photographies enflammées.

D’autre part, il convient de mentionner que Yanet García a obtenu une grande renommée dans notre pays grâce à sa participation au programme Aujourd’hui sur Televisa, où elle était en charge de donner les prévisions météorologiques quotidiennes.

Pourtant, depuis un peu plus d’un an, cette belle conductrice a quitté la télévision mexicaine pour pouvoir s’installer dans l’état de Californie, où elle vit actuellement avec son partenaire Lewis Howes.

En plus de son succès sur le petit écran, Yanet Garcia Elle a également réussi à se positionner comme l’une des femmes les plus puissantes et les plus influentes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle compte à ce jour plus de 13,6 millions d’abonnés.

Comme vous le savez peut-être déjà, Yanet García est l’une des célébrités mexicaines sur internet, originaire de Monterrey, Nuevo León, Mexique et ne laisse pas passer un jour sans faire une publication sur ses réseaux sociaux et on la voit toujours porter toutes sortes de tenues, mais sans aucun doute, les publications les plus réussies sont celles où elle apparaît en maillot de bain.

Et c’est que Yanet García rend ses followers fous chaque fois qu’il pose en maillot de bain, comme il l’a fait récemment et dans l’un de ses posts sur Instagram où il modèle un maillot de bain de couleur lilas.

