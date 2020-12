Très élégante, Demi Rose brille avec une incroyable collection noire | INSTAGRAM

Pour la belle mannequin britannique Demi Rose, lancer une collection est une source de beaucoup d’émotion, alors cette fois, elle a fait l’annonce via son Instagram officiel en portant diverses tenues noires et surtout une qui a un imprimé très particulier.

C’était hier soir quand Demi Rose a partagé la grande émotion qu’elle a d’avoir attendu une nouvelle collaboration avec la marque de vêtements Jolie petite chose , celle qui a des tenues très élégantes qui cette fois ont fait briller la jeune femme par sa beauté.

Il y a eu plus de 267 mille personnes qui sont venues donner leur J’aime et aussi de laisser quelques commentaires, dans lesquels ils cherchent à la flatter et surtout à attirer son attention pour voir s’ils ont l’occasion de discuter avec elle.

Rose est très exclusive même en sélectionnant les personnes avec lesquelles elle parle, car ce ne sont que des personnes qui, comme elle, se consacrent au monde de Mode et la mode si sûrement beaucoup sont laissés avec le désir.

Introduire une nouvelle collaboration avec une marque est assez remarquable et bien sûr, il a beaucoup aimé les produits alors il les a rapidement mis pour une séance photo où il les présentait de la manière dont nous l’avons vu aujourd’hui.

Les yeux des fans ont brillé instantanément quand ils l’ont vue et il a surtout lu ce qu’il dit sur le dos de son pantalon, étant le nom de la marque, mais signifiant aussi “une belle petite chose” quelque chose qu’ils ont considéré avec un grand morceau de divertissement.

La matière de sa tenue est similaire à celle du nounours, tant ont beaucoup aimé le regarder et considèrent que ce sera sûrement un tissu très confortable pour ces jours d’hiver, Demi aura sûrement beaucoup de temps pour en profiter en compagnie de son chaton et de son chiot à son retour à Ibiza. .

En ce moment, Demi Rose est à Nairobi l’une des plus grandes villes d’Afrique et profite de son séjour dans un grand manoir qu’elle a loué avec ses beaux amis modèles et quelques amis.

En fait, dans ses histoires Instagram, on pouvait voir que les girafes sont très proches de l’endroit où il loge, en fait certaines d’entre elles sont apparues à travers les fenêtres de la maison et Demi Rose l’a capturée avec son téléphone portable.

Ces types d’aventures sont la chose préférée du mannequin qui vit pratiquement pour voyager pour capturer de beaux moments et surtout pour se dépeindre, ce qu’elle fera sûrement ces prochains jours.

Ils sont également très proches d’un endroit où ils préservent les éléphants, nous avons donc pu voir une vidéo dans laquelle apparaissent de très beaux bébés éléphants que les Britanniques ont beaucoup appréciés et ont décidé de les partager avec nous tous.