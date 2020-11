Très extrême! Kimberly Loaiza semble méconnaissable sur Instagram | Instagram

Vous êtes sûrement déjà habitué à ça Kimberly loaiza Elle change constamment l’apparence de ses cheveux, mais il semble qu’elle ait décidé de faire un changement de look complètement extrême.

Il y a quelques jours, il a surpris ses fans à travers ses histoires en Instagram où il a montré deux images étaient choquantes.

Dans l’un d’eux, il est apparu avec une couleur de cheveux complètement différente de celle que nous avions déjà vue il y a quelques semaines, peut-être vous souvenez-vous de la couleur de cheveux de Juan de Dios Pantoja, son mari et père de sa fille, le nouveau ton qu’il apporte apparemment avec lui Kimberly loaiza C’est justement une sorte de blonde platine, semblable à celle que son mari a décidé de porter.

La deuxième image est elle-même avec une feuille d’aluminium dans ses cheveux, indiquant qu’elle faisait un relooking jusqu’à présent, qu’elle n’a pas partagé Photographies Récent où il indique le contraire alors on pourrait penser qu’il a de nouveau décidé de changer de cheveux.

Heureusement grâce à son teint et surtout à son charisme, tout look qu’elle décide de porter et de se faire la plus grande mignonne s’accordera toujours parfaitement avec elle, bien sûr, il y a un style que ses fans aiment plus mais il n’y a pas de mal à essayer différentes choses.

Kimberly loaiza Elle a l’habitude de toujours surprendre ses mignonnes (c’est ainsi qu’elle se réfère à ses followers), elle est extrêmement ingénieuse et il semble qu’elle trouve toujours un moyen de divertir beaucoup ses millions de fans.

Mais il faut aussi se rappeler qu’il a aussi tendance à plaisanter souvent, donc ce ne serait pas une surprise si ce changement apparent dans le look était simplement un filtre, et qu’il a décidé de partager pour faire croire à ses followers qu’il avait repeint ses cheveux, mais cette fois, il l’a supposément fait de la racine aux pointes.

Il faudra sûrement attendre un peu plus longtemps pour savoir s’il a effectivement décidé de changer de cheveux une fois de plus et avec une couleur un peu extrême, ou était-ce juste une autre blague de sa part pour ses millions de followers.

Il a partagé les deux images dans ses histoires donc on ne sait pas si ses fans y ont réagi, même s’il est fort probable qu’il en ait été ainsi car ils sont toujours au courant de ce que Kim Loaiza publie sur ses réseaux sociaux.

En plus d’être un youtuber, femme d’affaires et diva de la musique Kim Loaiza s’occupe de sa maison et est une excellente mère, même si à certaines occasions, la mère de Kima a avoué qu’elle ne faisait pas toutes les activités à la maison comme elle le devrait et ne préparait presque jamais de nourriture, malgré Il passe beaucoup de temps avec son partenaire et Kima là-dessus.

Certains ragots indiquent que Kimberly loaiza et JD Pantoja ont décidé d’avoir plus d’enfants et que la jeune femme attend son deuxième enfant.

Les ragots ont commencé de la part de certains de ses adeptes parce que ces derniers temps, il portait des vêtements très amples et il y en a d’autres qui disent que dans certaines vidéos, Kim a été vu avec son ventre un peu bombé.

Juan de Dios Pantoja et Kim Loaiza gardent généralement des nouvelles incognito en relation avec leur carrière et leur vie personnelle, ils décident quand faire connaître ces nouvelles à leurs fans, même si parfois elles sont plus qu’évidentes, comme dans le cas de leur réconciliation.

Pratiquement toutes les nouvelles qu’ils révèlent autant Kimberly loaiza Alors que Juanito devient une tendance à une vitesse énorme, le célèbre couple attend sûrement un peu avant de donner la nouvelle de sa grossesse, si c’est vrai.

