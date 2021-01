Très humide! Ana Cheri dans l’eau avec un petit maillot de bain | Instagram

Originaire des États-Unis, la mannequin, femme d’affaires et célébrité des médias sociaux Ana Cheri a de nouveau réussi à captiver ses millions de followers sur Instagram, grâce à une vidéo dans laquelle il apparaît montrant ses courbes avec l’un des maillots de bain le plus petit jamais utilisé, tout en sortant lentement de l’eau.

Comme les autres mannequins, Ana Cheri a tendance à beaucoup voyager, grâce à cela le contenu d’Instagram qui bouge un peu nous donne l’opportunité de connaître une petite partie des lieux qu’elle visite et de ravir l’élève de ses millions de fans. et certains internautes qui se promènent seuls.

Ana Cheri C’est une femme assez captivante, et elle trouve toujours un moyen d’attirer l’attention grâce à ses charmes et sa silhouette qui, bien que pas aussi voluptueuse que celle d’autres célébrités et mannequins célèbres, a réussi à gagner une place très importante parmi ses fans.

La modèle américain Elle est une fille en forme, donc sa silhouette, qui est sa plus grande représentation de la santé, grâce à une alimentation équilibrée et à un exercice constant, a montré qu’il n’est pas nécessaire d’avoir d’énormes charmes pour attirer l’attention, il en est de même avec sa vidéo qu’elle a partagée sur 2 Août 2020.

Dans son clip vidéo, il semble sortir de ce qui semble être un lagon artificiel, il était probablement dans un endroit paradisiaque comme les nombreux qu’il nous a montrés tout au long de ses publications, dans lequel il sort de l’eau un peu lentement, malgré le fait que le la vidéo dure quelques secondes montre plus que ce que nous avons vu dans d’autres vidéos.

Son maillot de bain est composé de deux petits vêtements, celui-ci a un motif comme la peau de tigre mieux connu sous le nom d’imprimé animal, qui couvre à peine les charmes supérieurs de Ana CheriCependant, ce qui a le plus retenu l’attention dans la partie inférieure, puisque ce n’est qu’un très petit morceau de tissu avec deux bandes sur les côtés qui compose son maillot de bain.

Immédiatement après que le boulet de canon a sauté au fond, est-ce que vous sautez dans une piscine ou allez-vous lentement? », A écrit Ana Cheri.

Pour quelques temps Ana Cheri Elle a été comparée à d’autres grandes personnalités de la série, car elles avaient des professions similaires telles que Joselyn Cano qui en plus d’être mannequin était aussi une femme d’affaires, une influenceuse et une fille de fitness, mais malheureusement le mois dernier, elle a perdu la vie bien que la raison n’ait jamais été partagée, beaucoup pensent dans la rumeur selon laquelle c’était à cause d’une correction esthétique qui était en cours en Colombie.

Bien qu’il soit évident qu’Ana Cheri a également subi certains ajustements esthétiques jusqu’à présent, il semble qu’elle n’en ait pas abusé, deux des changements les plus importants qu’elle a eu sont l’augmentation des lèvres et aussi celle de ses charmes supérieurs, d’où à l’extérieur on pourrait dire que cela continue d’être tout à fait naturel, même si elle n’a pas partagé le contraire jusqu’à présent.

Il semble qu’il soit normal aujourd’hui pour les grandes célébrités de faire quelques changements pour améliorer leur apparence, il y a ceux qui, comme dans le cas d’Ana Cheri, ne l’utilisent que pour de petites choses, bien que d’autres aient dû modifier grand une partie de sa silhouette et même du visage, comme on pourrait dire dans le cas de la femme d’affaires et mondaine Kylie Jenner.

Pour le moment, les fans de la belle mannequin Ana Cheri sont ravis de sa silhouette et de son visage, ils disent qu’elle n’en a pas besoin de plus car elle est extrêmement belle.

