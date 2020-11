Très humide! Ana Cheri montre sa silhouette dans un petit maillot de bain | Instagram

Quelque chose que les fans du modèle américain Ana Cheri Ils apprécient que c’est le fait de la voir paraître coquette, alors qu’elle prend un bain et le partage soit avec une photo, soit aussi avec une vidéo, précisément la publication la plus récente est là où elle est apparue et c’est même l’une de celles qui a le plus captivé ses followers .

Chaque jour qui passe, la mannequin de 34 ans, Ana Cheri, parvient une fois de plus à captiver ses millions de followers et l’internaute occasionnel, qui parcourt son compte Instagram officiel.

La belle influenceuse Ana Cheri nous a constamment donné des moments extrêmement coquette et des plus attrayants, surtout lorsqu’elle montre sa peau bronzée tout en portant de minuscules tenues ou des maillots de bain.

La Fitness girl et aussi une formatrice vise à acquérir plus de followers sur ses réseaux sociaux et que ceux-ci, à leur tour, s’inscrivent à sa page privée de contenu exclusif pour adultes, elle invite constamment ses fans à s’abonner et sûrement pas. arrêter de faire pendant longtemps.

Dans chacune de ses publications coquettes, elle apparaît, en plus de sa silhouette, sa page, invitant quiconque voit la publication à s’inscrire et à profiter du matériel privé qu’elle prépare volontiers pour les abonnés qui aiment la voir en sous-vêtements.

Pluies dominicaines. Désolé, j’espère qu’Instagram ne le supprime pas, vérifiez ma biographie pour voir tout le contenu que je ne peux pas publier sur l’émission et revenons au moment où il a écrit une série sur son message.

Dans la vidéo que vous avez partagée Ana Cheri vous pouvez voir sa silhouette complète, la belle mannequin américaine est sous une douche tandis que la caméra est d’un point de vue bas, qui monte progressivement, Ana en profite pour porter l’un des plus petits maillots de bain deux pièces qui a utilisé, mettant en évidence l’un de ses plus grands attributs son r3taguard! a.

Pourriez-vous tenir ma serviette? », A ajouté Ana Cheri dans les commentaires.

Bien qu’en réalité il y ait très peu d’informations par rapport à la belle mannequin, on sait que sa taille est de 1 m avec 71 cm, elle est mariée à Ben Moreland et aime Ana Cheri Il est également une star d’Instagram, un entraîneur personnel et un expert en fitness, grâce à ses compétences d’entraîneur, il a eu l’occasion de s’entraîner avec des combattants renommés de Muay Thai, c’est une discipline d’arts martiaux extrêmement lourde et compliquée.

Le mari de Ana Cheri Il est devenu plus que tout connu pour avoir lancé la société “Be More Athletic” depuis 2015, bien qu’avant cela, il ait passé plusieurs années à s’entraîner et à participer à diverses compétitions d’arts martiaux pour cette raison, il a la possibilité de travailler avec des personnalités de cette la discipline.

Dans des publications constantes, bien que non continues, nous avons vu le couple montrer ses chiffres et exprimer son amour sur les réseaux sociaux, bien qu’ils ne partagent généralement pas grand-chose sur les deux, sur YouTube, nous pouvons trouver une partie de la vidéo de leur mariage, même si ce n’était pas une grande fête à laquelle ils ressemblaient vraiment. heureux et appréciant la réception.

En plus du fait que le couple soit des mannequins et des entraîneurs de fitness, ils sont aussi des entrepreneurs, d’autre part, Ana Cheri et a lancé une ligne de vêtements de sport sous le titre “Want My Look”, elle en a fait la promotion à plusieurs reprises tout au long vos photos et vidéos Instagram.

On ne sait pas encore s’ils envisagent d’avoir des enfants, car il semble que pour le moment ils se concentrent sur leurs carrières et entreprises respectives.

