Très serré! Noelia porte un body blanc qui marque sa silhouette

La chanteur, l’actrice, mannequin et femme d’affaires Noelia a montré ses charmes en portant un body blanc moulant avec lequel elle a invité ses fans à rejoindre à nouveau ses OnlyFans.

Connue pour ses tubes comme “Tú”, “Candela” et même l’un de ses plus récents “Give me a reason” Noelia Elle est reconnue comme l’une des interprètes qui a réussi à faire tomber des millions de personnes en amour avec ses chansons, tant son succès a été tel que ses propres chansons sont maintenant interprétées par d’autres groupes.

Tout au long de sa carrière, qui a commencé alors qu’elle n’avait que vingt ans, Noelia a réussi à captiver des millions de personnes non seulement avec sa beauté et ses courbes évidentes, mais avec son talent, qu’elle a développé encore plus au fil des ans.

Il n’y a pas longtemps, elle a décidé de s’aventurer sur les réseaux sociaux, même si elle n’a qu’un seul compte Instagram, elle est assez active et en profite donc pour choyer ses fans assez souvent.

Dans le message que vous avez fait Noelia Dans son compte Instagram officiel, il a été partagé il y a deux semaines, elle y apparaît peut-être portant l’un des bodys de sa ligne “Noelicious” dont elle est la propriétaire et également mannequin, elle marche un peu pour montrer ses courbes et finit un peu loin de la caméra où vous pouvez voir sa silhouette complète.

Venez me voir chez OnlyFans maintenant et VOUS POUVEZ VOIR TOUT ce que vous ne pouvez pas voir ici … Je vous attends maintenant dans mon compte OnlyFans. N’ATTENDEZ PLUS “, écrit Noelia.

Noelia trouve toujours un moyen d’attirer l’attention de ses followers, grâce à ses costumes serrés et minuscules et à certaines occasions, elle s’est même détachée d’eux et montre sa peau naturelle, c’est quelque chose que vous ne pouvez inévitablement pas arrêter de voir, mais maintenant avec ses Seulement les fans vous pouvez le faire sans aucune censure.

Bien qu’il ait bloqué sa publication et quelques autres aussi l’option pour que ses abonnés, un million 300 mille au total, puissent lui écrire quelque chose, il est presque certain que sa boîte de réception en sera pleine, car il ne parvient qu’à exalter encore plus pour ses fans, en les invitant avec flirt à devenir plus que ses followers ses abonnés.

Il y a quelque temps, elle a décidé de s’aventurer dans le secteur des affaires avec lequel elle a eu une très bonne réponse, il y a plusieurs entreprises que la belle chanteuse a entreprises, pas n’importe quelle célébrité réussit à démarrer plusieurs entreprises en même temps, continuant à lancer des succès en même temps que des entreprises.

Certaines d’entre elles sont:

Restaurants Cabarets Ligne de lingerie Ligne de leggings! A PROTECOM CBD Products

Noelia doit être très fière de toutes ses réalisations, c’est une femme qui ne se repose définitivement pas, et qui cherche toujours un moyen de continuer à progresser, pas seulement pour son propre bénéfice.

Avec chacune des entreprises qui Noelia Il a entrepris et employé des centaines de personnes et apparemment l’un de ses projets les plus récents est la philanthropie, puisqu’il sponsorise plus d’une centaine d’équipes de football pour enfants avec sa société PROTECOM, qui vise à créer des protecteurs acryliques, en plus les exporter et les importer ainsi que d’autres matériaux, pour la prévention des contagions et des distanciations, a récemment lancé une capsule de désinfection dont ils sont déjà produits en série.

Noelia Il vise à entrer à la Bourse de New York et sûrement avec toute l’activité et l’esprit d’entreprise dans lesquels il a été impliqué, ce ne serait pas une surprise s’il partageait la nouvelle sous peu.

