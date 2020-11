Très tropical! Ninel Conde surprend les fans avec un maillot de bain | Instagram

Chanteuse et actrice Ninel Condé Il se caractérise par choyer continuellement ses fans, grâce à ses photographies il est devenu de plus en plus d’admirateurs et de followers sur ses réseaux sociaux, il y a quelques semaines il a partagé une photo avec laquelle il a sûrement fait plus que soupirer en portant un costume moulant salle de bain deux pièces.

Ce maillot de bain d’il y a quelques semaines que l’interprète de “Callados” est assez frappant, il a l’air très tropical, surtout à cause de l’endroit où se trouvait l’actrice.

La belle célébrité des réseaux sociaux et également connue pour avoir une vie très controversée à des occasions constantes, Ninel Condé il sait très bien ce que ses adeptes aiment.

Tout au long de sa carrière, Ninel Conde a traversé certains scandales qui l’ont marquée, notamment en raison de ses confrontations indirectes avec Niurka également connue sous le nom de femme à scandale, en plus du fait qu’à un moment donné Ninel a été classée comme une personne sans instruction car en à l’occasion, il était confus dans certaines interviews, il était donc à l’origine de blagues.

Malgré cela, il a réussi à en profiter, vous vous souvenez peut-être de certaines publicités pour une marque bien connue de cookies, où Ninel Condé Il a joué le rôle principal en évoquant l’erreur qu’il avait commise il y a des mois.

Cependant, chacun des trébuchements qu’elle a eu dans sa carrière a pu en profiter et avancer en tant que combattante et finalement gagnante.

Aujourd’hui, elle est connue pour être la propriétaire d’une figure enviable, malgré le fait que certains prétendent qu’elle est passée par le scalpel, qu’il soit vrai ou non qu’elle soit l’une des femmes les plus enviées précisément pour ses courbes qui rendraient n’importe qui fou.

Dans sa publication qu’elle partageait il y a six semaines, le premier octobre pour être exact est Ninel Conde dans la “Mer Méditerranée de Bodrum”, la belle chanteuse apparaît à côté de la plage exhibant son maillot de bain tout en posant incroyable pour la photo.

Celle-ci est en deux pièces et extrêmement colorée, elle porte des lunettes noires et un paréo blanc qui met encore plus en valeur ses courbes lorsqu’elle est portée au niveau des hanches, celle-ci est courte donc ses jambes étaient jolies.

Pour mes #condefans qui m’ont demandé la traditionnelle photo bikini de mon voyage d’anniversaire, ici je les laisse avec tout mon amour !!! Et comme le dit le sage dicton: “Qui n’aime pas ça, regarde de l’autre côté”. Soyez heureux. N’oubliez pas d’être sage et ne permettez à personne de nuire à vos émotions … Eh bien, cela dépend de vous. Je t’aime », a écrit Ninel Conde.

Récemment Ninel Condé Elle a épousé son petit ami Larry Ramos, ce mariage a été très critiqué, même peu avant de se marier malgré cela, la chanteuse se souciait très peu de l’opinion des autres et jusqu’à présent, on sait que les deux sont extrêmement heureux.

Actuellement, Ninel combine parfaitement sa carrière d’actrice en même temps que sa carrière de chanteuse, bien que la pièce où elle a participé aux côtés d’Ariel Miramontes dans le rôle d ‘”Albertano” ait dû être momentanément suspendue en raison de la pandémie. beaucoup à lui rendre, même si pour le moment elle profite de sa lune de miel.

Je l’adore et qui ne l’aime pas, c’est par pure envie parce que tu as un beau corps “,” Laissez-les parler, vous avez l’air sculpturale et belle “,” Toujours belle Ninel était magnifique “, ont écrit certains internautes.

Dans son compte Instagram, Ninel a fait plusieurs followers qui l’adorent et la suivent dans tous les projets qu’elle entreprend, car vous ne saviez sûrement pas qu’elle est aussi une femme d’affaires, ses 4 millions 600 mille fans l’adorent et la soutiennent dans toute décision qu’elle prend. que ce soit professionnel ou personnel.

