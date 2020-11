Le demi offensif de l’Alabama, Trey Sanders, a été impliqué dans un accident de voiture vendredi matin. L’accident s’est produit en Floride, d’où est originaire Sanders. Il a été hospitalisé mais est dans un état stable.

Selon 247Sports, l’incident s’est produit lorsque Sanders et son frère ont été frappés à une intersection. Il aurait été transporté par avion au Bay Medical Center de Panama City, à environ 50 minutes à l’est de la ville natale de Sanders, Port St. Joe. Les journalistes ont ensuite posté des photos de l’épave, montrant une berline Ford blanche assise dans une zone herbeuse au bord d’un parking. Un véhicule marron était assis à proximité avec ses portes et sa trappe ouvertes.

L’accident de ce matin impliquant un natif de Port St. Joe et le demi offensif de l’Alabama, Trey Sanders, s’est produit à l’intersection de l’autoroute 20 et du chemin SW Demont devant le Dollar General à Clarksville. On dit que Sanders est dans un état stable. pic.twitter.com/qFucrB8x6T – emmastampstv (@emmastampstv) 6 novembre 2020

“Trey Sanders a été impliqué dans un accident de voiture ce matin et est dans un état stable après avoir subi des blessures non mortelles”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, dans un communiqué. “Nous sommes en contact direct avec sa famille et les médecins qui le soignent alors que nous continuons à recueillir plus d’informations.”

Sanders a raté toute la saison 2019 en raison d’une blessure au pied subie au camp de pré-saison. Cependant, il est maintenant le troisième coureur en tête de la liste. Il a 30 courses pour 134 verges au cours des six premiers matchs de l’équipe. Sa sortie la plus récente a été de 12 courses pour 80 verges contre l’État du Mississippi.

“Nous avons une grande confiance en Trey”, a déclaré Saban à propos de Sanders après le match. “Nous pensons que c’est un très, très bon joueur. Je pense que c’était bien pour lui de sortir et d’avoir de vrais points positifs, de faire de très bonnes coupes et de passer une soirée vraiment positive, de mon point de vue.

“Je pense que cela l’aidera à prendre confiance, et je pense que c’est ce dont je parle quand je dis que nous avons besoin de plus de gars pour être en mesure d’intensifier et d’avoir des rôles dans l’équipe”, a poursuivi Saban. “B-Rob [Brian Robinson Jr.] était un peu entaillé ce soir, alors nous étions juste en train de le jouer troisième, essayant de le faire passer à travers le match et juste de le jouer. Trey a fait du bon travail en remplaçant et a eu une performance très positive. “

L’Alabama est actuellement à sa semaine de congé après avoir battu l’État du Mississippi 41-0. L’équipe reviendra au combat le 14 novembre contre LSU. L’équipe n’a pas encore publié d’informations sur la disponibilité de Sanders.