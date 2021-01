Triangle amoureux entre Kim Kardashian, Kanye West et Jeffree Star? | INSTAGRAM

Peu de temps après le divorce de la femme d’affaires Kim Kardashian avec le rappeur a été pratiquement confirmé Kanye ouest, a commencé les fortes rumeurs selon lesquelles la cause principale était un tiers, et tout semble indiquer que c’est le maquilleur de célébrités et de célébrités Étoile Jeffree, les réseaux sociaux sont devenus fous avec le sujet.

Les réseaux sociaux redoutés, bien sûr pour les célébrités, qui sont toujours aux yeux des internautes, remplissent leur fonction depuis quelques heures, très bien, car il y a déjà des centaines de théories, de potins et d’actualités qui tournent autour de la fin. médias et célèbres mariage qui a duré près de 7 ans.

Bien sûr, cette rumeur de confirmation du divorce ne fait que commencer, car il faut se rappeler que cela fait des mois que l’on en parle, mais les eaux se sont calmées, et tout semble indiquer que la procédure judiciaire ne fera que commencer, mais c’est déjà quelque chose ça ne s’arrêtera pas.

Cependant, dans les réseaux sociaux, la rumeur circule déjà fortement selon laquelle le rappeur a trompé la femme d’affaires et l’avocate Kim Kardashian, et tout le monde a été surpris par les preuves présumées et les personnes impliquées, plus avec la seconde, alors, alors que la propagation Il s’avère que Kanye a ou a eu une liaison avec Jeffree Star.

Kanye West avec Jeffree Star? C’est la question qui a causé le plus de conflits depuis l’apparition des preuves présumées de leur relation, cependant, les théories De plus, c’est faux, pour deux grandes et importantes raisons: Kanye est homophobe et Jeffree est raciste, et cela a toujours été clair, de sorte que les informations ne correspondent pas à de nombreux utilisateurs.

Oui, il y a déjà beaucoup de gens qui analysent les preuves et les théories selon lesquelles Kanye West a une liaison avec Jeffree Star, et les preuves que les sources ont données sont vraiment très suspectes.

Même s’il y a des mois, il avait été déclaré que Kim Kardashian et Kanye West essayaient de régler les choses en couple et que les perspectives semblaient très positives, apparemment la réalité était complètement inverse, même si l’on savait qu’ils avaient vraiment beaucoup de problèmes en couple. .

Parmi ces détails, nous avons le fait que, commençant l’isolement social, Kanye West a déménagé dans son ranch du Wyoming, car il a déclaré qu’il ne pouvait pas vivre aussi longtemps avec sa femme immobile, à partir de là, nous pouvions voir que les choses ne semblaient pas très belles. Disons.

Des sources proches du couple ont affirmé qu’il ne s’agissait pas d’infidélité ou de quelque chose du genre, mais de problèmes de communication, mais les utilisateurs de différents réseaux sociaux ont analysé qu’il y a une romance séparée, et que c’est celle de Kanye West et le gourou de beauté et YouTuber Jeffree Star, et ce fait a étonné tout le monde.

Il s’avère qu’une célèbre Tik Toker, d’après son profil, a déclaré: “Maintenant que Kim fait enfin cela, j’ai l’impression de pouvoir révéler ce que j’ai économisé depuis des mois. Ce divorce n’est pas une surprise. Kanye traîne avec un Gourou de la beauté très célèbre. Gourou de la beauté masculine. Beaucoup de gens sur la scène le savent depuis un moment. “

De là, les théories se sont déchaînées, l’une des plus célèbres est que lorsqu’ils vivent tous les deux dans le Wyoming, ils ont été ensemble … et que cela pourrait être la romance pour laquelle Kim Kardashian veut divorcer de Kanye West, bien que, en dehors de étant dans le même quartier, il n’y a pas d’autres preuves, mais la rumeur est forte sur le réseau social.