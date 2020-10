Le concurrent potentiel de TikTok, Triller, aurait gonflé son nombre d’utilisateurs actifs mensuels, selon un rapport publié dans Business Insider.

Au cours du mois dernier, Triller – une application vidéo courte qui a attiré un certain nombre de stars de TikTok, y compris la personne la plus populaire de la plate-forme, Charli D’Amelio – a annoncé qu’elle comptait plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. S’adressant à Business Insider, six anciens employés contestent ces chiffres et ont déclaré au journaliste Dan Whateley que les chiffres de Triller étaient louches, en fonction de leur expérience avec l’entreprise.

En octobre de l’année dernière, Triller a déclaré avoir atteint 13 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 60 millions de téléchargements d’applications. Une capture d’écran fournie à Business Insider de l’un des tableaux de bord d’analyse de l’entreprise montre cependant une autre histoire: seulement 2 millions d’utilisateurs actifs par mois sur iOS et environ 484 000 utilisateurs actifs par mois sur Android. Cela a été pris quelques semaines seulement après l’annonce publique de l’entreprise.

Triller comptait 2 millions d’utilisateurs actifs par mois sur iOS et environ 484000 utilisateurs actifs par mois sur Android

«Quatre des six anciens employés de Triller avec lesquels Business Insider s’est entretenu ont confirmé qu’ils avaient accès au tableau de bord Localytics et se sont souvenus du nombre de MAU de Triller compris entre 1 et 2,5 millions à l’époque», a écrit Whateley dans son histoire. «Les deux autres ont dit qu’ils se souvenaient que le décompte MAU était d’environ 1 à 2,5 millions à l’époque, mais qu’ils n’ont pas nommé Localytics en particulier.»

Triller a fourni une déclaration à Business Insider, selon laquelle les anciens employés «diffusaient des informations inexactes».

Pendant ce temps, la société d’analyse mobile tierce Apptopia a estimé que Triller n’avait que 52 millions d’installations à vie en août – un nombre très différent des 250 millions de l’entreprise. Cette fois, Triller a menacé de poursuivre la différence. Dernièrement, Triller a attiré beaucoup d’attention parce que TikTok, son plus grand rival, a été la cible de la colère du président Trump. Le président a menacé d’interdire TikTok parce qu’il appartient à une société chinoise, ByteDance.