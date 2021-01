Trio de danse parfait, Alexa Dellanos, Lyna Perez et son amie | INSTAGRAM

Si par eux-mêmes les célèbres modèles Instagram sont beaux, vous pouvez imaginer ensemble. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui avec Alexa Dellanos, Lyna Perez et une de plus de ses amis parce qu’ils formaient un trio de danse parfait.

Au moment où vous l’avez lu, les 3 beaux mannequins et influenceurs sont apparus ensemble dans une vidéo dansant dans Maillot de bain, le plaisir visuel pour les internautes était donc assez grand car les jeunes femmes se sont montrées au maximum en déplaçant leurs charmes en gros.

C’est une histoire partagée par une fan des deux jeunes femmes qui se charge de rassembler des clips d’elles pour les garder dans le temps et les suivre jouir une excellente idée qu’Alexa Dellanos a remarquée et partagée tout de suite.

Comme nous le savons, les jeunes femmes téléchargent tellement d’histoires qu’il y a souvent des pertes sur Internet puisqu’elles disparaissent toutes les 24 heures, mais celles qui sont de vrais fans connaissent la qualité de voir ce type de vidéos dans lesquelles elles sont ensemble et elles savent que ce n’est pas le cas. quelque chose de tous les jours pour lequel ils continueront sûrement à sauver ce type de vidéos et nous vous les montrerons ici.

Comme nous le savons, Alexa Dellanos aime beaucoup créer du contenu pour Internet, de la même manière que Lyna Perez suit ses traces en téléchargeant des vidéos chaque jour dans ses histoires, en discutant avec ses fans et en partageant un peu plus sur sa vie personnelle, ce que les deux font beaucoup.

A cette occasion, Alexa a partagé avec nous qu’elle continue de vivre en maillot de bain et de profiter au maximum des rayons du soleil en cette nouvelle année où elle est plus que motivée à continuer à travailler et à créer de belles photos de Lomas pour ses followers.

De son côté, Lyna Pérez fait quelque chose de très similaire puisque nous avons pu l’observer dans une clinique de beauté, dans laquelle elle reçoit sûrement des traitements pour garder sa silhouette aussi belle que possible.

Ce qui est très curieux à propos de Lyna Perez, c’est qu’elle aime beaucoup faire de la dynamique, c’est pourquoi dernièrement elle a fait des sondages dans lesquels, comme prétexte à la science, elle montre beaucoup de ses charmes tout en les déplaçant devant la caméra.

Bien sûr, les résultats des études apparaissent et il ne fait aucun doute que leurs fans apprécient tous les charmes des modèles car non seulement ils sont jolis, mais toute leur physionomie est incroyable.

Cependant, comme beaucoup le savent déjà, Alexa Dellanos et Lyna Perez ont eu recours à des arrangements avec les chirurgiens car elles considèrent que le pas du scalpel serait nécessaire pour pouvoir atteindre la forme parfaite dont elles veulent s’amuser.

Enfin, il sera intéressant de mentionner que les jeunes femmes aiment pratiquement se promener en maillot de bain, donc ce n’est sûrement pas la dernière fois que cette union se produit.

Nous vous recommandons d’être au courant de Show News pour ne pas manquer ce type d’actualité et surtout plus de vidéos des deux filles unies pour chouchouter les internautes plus qu’heureux de ce type de vidéos.