Sans signes particuliers, elle a été la première lauréate de la première édition hybride du Festival international du film de Morelia.

Le film de la réalisatrice Fernanda Valadez sur une mère à la recherche de son fils disparu a remporté le prix du meilleur long métrage mexicain et le prix du public, a annoncé le festival lundi matin. De même, la protagoniste du film, Mercedes Hernández, a remporté le prix de la meilleure actrice.

Le festival, dans sa 18e édition, s’est tenu au format numérique et en face à face en raison de la pandémie, permettant aux téléspectateurs au-delà de Morelia de voir les films de sa sélection officielle via des plateformes de streaming en plus de son siège social dans cette ville de l’État. l’ouest du Michoacán.

Pour se conformer aux mesures de sécurité pour le coronavirus, la cérémonie de remise des prix de dimanche soir a été modeste et s’est déroulée dans la salle 4 du complexe cinématographique où se déroule le festival, au lieu du traditionnel gala avec tapis rouge et invités au Théâtre Ocampo de Morelia. Les fondateurs de la FICM, Daniela Michel, Alejandro Ramírez et Cuauhtémoc Cárdenas Batel, lisent les procès-verbaux des lauréats sans qu’ils ne prononcent de discours de remerciement ou ne fêtent par la suite.

Le prix du meilleur acteur dans un long métrage mexicain a été décerné au Néerlandais Martijn Kuiper pour son travail sur Ricochet, une histoire évocatrice de douleur sur un étranger vivant dans une petite ville mexicaine.

Le prix de la meilleure réalisation d’un long métrage de fiction mexicain est allé à Nicolás Pereda pour Fauna, un film sur une famille réunie après des années sans se voir et son cinquième avec l’actrice Luisa Pardo. Le film, au ton plutôt ludique et expérimental, met le spectateur au défi de remettre en question les clichés du jeu d’acteur et l’impact que le récit du trafic de drogue au cinéma et à la télévision a sur la société.

Tu’un Savi, d’Uriel López España, a reçu le prix du meilleur long métrage documentaire mexicain. Le film dépeint le problème des langues indigènes en danger de disparition, y compris celle connue sous le nom de Tu’un Sávi.

L’initiative Impulso Morelia, dans sa sixième édition, a reconnu les projets de post-production Cruz de Teresa Camou, Les amoureux disent au revoir avec leurs yeux, par Rigoberto Perezcano, et Lettres à distance de Juan Carlos Rulfo.

En termes de courts métrages, ils ont reçu Car de Santiago Fábregas, de la sélection en ligne; le documentaire Ecos del volcan de Saúl Kak et Charles Fairbanks, et le court métrage de fiction Pinky Promise d’Indra Villaseñor Amador.

Les voix dans la lignée de Jessica Herreman ont été récompensées dans la section Michoacán.

Le jury a choisi les lauréats parmi 89 films faisant partie de la sélection officielle et composé de Marisa Paredes, Vanja Kaludjercic, Rithy Panh, Lili Hinstin, Nick James, Nicolas Philibert, John Bailey, Farah Clémentine Dramani-Issifou, Patricia Riggen , Sébastien Duclocher, Hugo Villa Smythe, Samuel Kishi et Benoît Martin.

Source: Cependant