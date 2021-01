Les tripes √† la madril√®ne sont un plat typique de l’hiver madril√®ne. Voudrais-tu essayer?

Pour préparer cette recette de tripes à la Madrid, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

250 gr de cuisse de veau ou de bŇďuf (¬Ĺ lb)

500 g de tripes de bŇďuf ou de bŇďuf, coup√©es en d√©s (1 lb)

250 gr de museau de veau ou de bŇďuf hach√© (¬Ĺ lb)

¬Ĺ demi-t√™te d’ail

1 cuillère à soupe de cumin

¬Ĺ chorizo ‚Äč‚Äč√©pic√©

1 cuillère à soupe de poudre de paprika

2 cuillère à soupe de farine

2 piments forts

Persil finement haché

Poivre √† go√Ľter

Sel au go√Ľt

Huile d’olive

Donne 6 portions

préparation

Lavez bien les tripes de veau, ajoutez le cuisse de veau, les tripes, le museau de veau, l’ail finement hach√©, les trois brins de persil, le cumin, les 2 piments, le sel et le poivre. go√Ľter, puis couvrir d’eau et remuer un peu, couvrir la casserole et cuire √† feu moyen pendant 60 minutes. Vous saurez qu’il est pr√™t si √† la coupe il n’offre pas de r√©sistance.Dans une po√™le √† feu moyen, ajoutez de l’huile d’olive et faites l√©g√®rement revenir le chorizo ‚Äč‚Äč√©pic√©. Veillez √† ce qu’il ne brunisse pas.Dans une po√™le, ajoutez l’huile d’olive et faites revenir l√©g√®rement le chorizo ‚Äč‚Äč√©pic√©.Ajoutez la farine, la poudre de paprika et m√©langez. Faire frire l√©g√®rement 1 √† 2 minutes, ajouter le chorizo ‚Äč‚Äčdans la casserole avec le veau et cuire 45 minutes √† feu moyen.

Nous recommandons: Crème de pois aux agrumes et menthe, haricots noirs frits.

