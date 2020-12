Triple délice, Joselyn Cano et deux amis portent leur maillot de bain | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine, Joselyn Cano, a prouvé qu’elle était une experte du réseaux sociaux, le mannequinat et les affaires, 3 choses qui sont pour eux les plus importantes et sur lesquelles elle se concentre depuis qu’elle a commencé sa carrière.

Comme nous le savons, Joselyn Cano a une renommée marque de maillots de bain leur promotion et leur vente sont donc leurs principaux objectifs et pour les atteindre, ils recourent à diverses stratégies publicitaires.

En premier lieu et la raison pour laquelle nous sommes ici, est la promotion en modélisant ses produits, soit par elle-même, soit par d’autres modèles professionnels, tels que ceux-ci. 2 amis.

A cette occasion nous aborderons une photographie dans laquelle il est à côté de deux autres modèles, qui ont formé un triple combo de beauté et de plaisir pour les fans.

Il s’agit d’une photographie placée sur l’Instagram officiel des enfants de l’Inca il n’y a pas quelques semaines dans laquelle il a parfaitement combiné avec ses deux amis, des modèles pour promouvoir ces maillots de bain qui portent la marque de la jeune femme, qui a été s’efforçant de positionner sa marque et de prendre soin de chaque détail.

A chaque livraison que Joselyn fait, elle veut que la qualité de son entreprise soit remarquée, alors ils vous envoient un coffret personnalisé avec une félicitation pour avoir rejoint leur Club, le tout avec la meilleure qualité qui donne une touche spéciale à chaque achat.

Il est à noter qu’il a appris ces méthodes au fur et à mesure qu’il progressait dans la formation de l’entreprise, qu’il a trouvé lorsqu’il était à l’Université de San Diego pour étudier, réalisant qu’il n’y a rien de mieux dans la vie que de se consacrer à ce qu’il aime le plus. il l’aime et quoi de mieux que de le combiner avec un autre de ses passe-temps; modélisation et divertissement.

Sur la photo, nous pouvons voir trois types de maillots de bain, un noir, un blanc et un bleu, tous avec des dessins et des coupes différents qui délimitent parfaitement les silhouettes des belles filles qui les portaient, montrant qu’elle est une femme d’affaires et une dirigeante forte, quelque chose de tout à fait respectable et nécessaire en ces temps pour réussir.

Malgré le fait que cette année 2020 n’a pas été la meilleure pour tout le monde, Joselyn m’a permis de me concentrer sur son travail en lançant de nouvelles collections, en travaillant dans sa boutique en ligne et surtout en ayant le temps de s’amuser, car après tant de travail c’est bon de prendre un peu de temps et de profiter des réalisations.

C’est ainsi que les fans de Joselyn Cano ont été à nouveau heureux et choyés avec ce type de clichés qui sont bien reçus et appréciés de tous à tel point qu’ils sont même partagés entre les utilisateurs qui considèrent qu’une forte preuve d’amitié est de partager il y avait des filles comme Jos, quel joli détail.

En ce moment, Joselyn Cano profite des dates pour décorer sa maison avec un pin et d’autres décorations de Noël, qu’elle a réussi à acheter grâce à son travail acharné et à ce qu’elle a réussi à réaliser son rêve d’être une excellente mannequin, femme d’affaires et influenceuse.