Trisha Yearwood et Garth Brooks sont mariés depuis près de 15 ans, ce qui signifie qu’ils ont célébré de nombreuses vacances et anniversaires ensemble. Lors d’une récente apparition sur Taste of Country Nights, Yearwood s’est retournée sur l’un de ses cadeaux préférés de son mari, racontant que Brooks l’avait déjà surprise avec un panier.

“Garth est vraiment attentionné, beaucoup plus attentionné que moi. Alors il va penser à quelque chose et peut-être le planifier toute l’année, et il a fait des cadeaux incroyables pour moi”, a-t-elle déclaré. “Celui dont nous venons de parler est un chariot d’épicerie – je sais, cela semble vraiment romantique. Mais la raison pour laquelle c’est romantique est que nous parlions de la façon dont vous rentrez chez vous avec vos courses, et vous faites des voyages, transportant” em all in, c’est genre, ce ne serait pas si cool si vous aviez un chariot à la maison? “

La chanteuse de «Every Girl in This Town» a également raconté comment Brooks a obtenu ledit panier, qui concerne sa défunte maman. «Eh bien, il a appelé ma mère», se souvient Yearwood. «C’était il y a plusieurs années. Et elle parle de sa ville natale, Monticello, Ga., Épicerie. Elle s’appelait Red and White – elle n’est plus en affaires. Mais [he asked], «Pourrions-nous obtenir un chariot d’épicerie à partir de là, vous pensez? Alors elle est allée parler au type qui dirigeait l’endroit et lui a dit: «Auriez-vous un de ces vieux chariots d’épicerie? Et il a dit qu’il en avait environ une douzaine.

“Elle a dit:” Combien cela coûterait-il pour en acheter un? Garth veut offrir ceci en cadeau à Trisha? “” Continua-t-elle. “Et mon père [the late Jack Yearwod] était une petite ville, banquier en jeans. Et le gars a dit: ‘Oh, je ne pourrais rien vous facturer. M. Jack m’a donné l’argent pour démarrer mon entreprise il y a 40 ans, donc ce serait mon plaisir.

Brooks a donc obtenu le caddie vintage rouge et blanc, qui est maintenant logé dans son garage et celui de Yearwood chaque fois qu’ils rentrent à la maison après une virée shopping.

“C’est le chariot d’épicerie qui se trouve dans notre garage”, a déclaré Yearwood. «Et quand nous achetons nos produits d’épicerie chaque semaine, nous les déchargons dans ce petit chariot. Et c’est un cadeau tellement attentionné et romantique. Et ce n’est qu’une des, comme, un million de choses. J’aurais aimé pouvoir être aussi attentionné que [Brooks]; Je travaille dessus. “