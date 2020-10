Khloé Kardashian et Tristan Thompson ne pouvaient pas rester à l’écart l’un de l’autre à la fête du 40e anniversaire de Kim Kardashian, montrant leur relation nouvellement réconciliée en emballant sur le PDA lors de l’épisode spécial de célébration de mercredi de L’incroyable famille Kardashian. Alors qu’il célébrait la sœur aînée de Khloé franchissant une étape importante, Thompson a été aperçu en train d’embrasser le fondateur de Good American sur la joue tout en posant pour une photo de photomaton.

Khloé et le joueur de la NBA ont une histoire de rencontres difficile, se séparant en 2018 pour la première fois lorsqu’il a été aperçu avec d’autres femmes alors que Khloé était enceinte de leur fille True, 2 ans. Les deux ont pu arranger les choses, mais se sont séparés à nouveau en février 2019 après que Thompson ait été surpris en train d’embrasser Jordyn Woods, alors ami de Kylie Jenner. Tout en travaillant sur la coparentalité pendant la pandémie de coronavirus, le couple KUWTK se serait réconcilié et embrasserait leur famille ensemble.

“Khloé et Tristan se débrouillent très bien et en très bon état et le font depuis un moment”, a déclaré un initié à Us Weekly à propos de leurs retrouvailles. “La quarantaine les a rapprochés plus que jamais et Tristan a été très attentif, engagé envers Khloé, engagé envers True et leur vie de famille au quotidien.” La source a ajouté: “Ils ont agi comme un couple marié et sont tellement à l’aise l’un avec l’autre. Tristan a été un père formidable. Les choses bougent vraiment et Khloé a bon espoir pour leur avenir.”

Une autre personne proche du couple a dit à E! Des nouvelles plus tôt cette semaine que le joueur des Cleveland Cavaliers et la star de télé-réalité sont «ensemble et très heureux», l’athlète faisant vraiment l’effort de réparer leur relation. “Tristan s’est plié en quatre pour être avec elle”, a expliqué la source. “Il s’est excusé à maintes reprises et jure qu’il est changé pour toujours. Elle a résisté pendant longtemps, mais il trouve lentement son chemin.”

Khloé est «hésitante» et prend les choses lentement, car elle craint que «tout changera» lorsque la saison NBA recommencera. “Elle ne prend pas de l’avance sur elle-même et aime juste l’avoir avec lui en ce moment et tout le temps passé en famille avec True”, ont-ils ajouté. Quant à Thompson, le père de deux enfants serait voué à ne pas répéter les erreurs qu’il a commises dans le passé. “Tristan s’est engagé à faire les choses différemment et à ne pas gâcher”, a poursuivi l’initié. “Khloe est optimiste quant à leur avenir ensemble et a vu un grand changement en lui.”