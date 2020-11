La période d’agence libre de la NBA a commencé vendredi avec une vague de contrats. Maintenant, un autre grand nom est en marche. Tristan Thompson quitte les Cleveland Cavaliers et se dirige vers la ville célèbre pour Dunkin Donuts, les tea parties et les Dropkick Murphys.

Selon ESPN, l’agent de Thompson a révélé que son client rejoignait les Boston Celtics. Il est le deuxième joueur de la NBA à faire le pas avec l’ancien garde des Atlanta Hawks, Jeff Teague. Ancien quatrième choix du repêchage de la NBA 2011, Thompson a passé huit ans avec la franchise basée dans l’Ohio. Il a également remporté un titre NBA à la fin de la saison 2015-16.

ESPN rapporte en outre que des questions ont surgi à propos de Thompson lorsque les Cavaliers ont acquis Andre Drummond lors d’un échange en février. Les deux grands hommes ont joué cinq matchs ensemble avant la fermeture provoquée par COVID-19. Drummond détient une option de joueur pour la saison à venir et aura la voie intérieure vers le poste de départ maintenant que Thompson se dirige vers Boston.

Au cours de ses huit saisons avec l’équipe, Thompson a marqué en moyenne 12 points par match, un sommet en carrière. Il a également montré une précision améliorée au-delà de la ligne à trois points, allant de 9 sur 23. Cependant, il a parfois eu du mal lors de la tentative de deux points, ne faisant que 51% de ses tentatives. Il a ensuite réalisé en moyenne 1,8 chiffre d’affaires par match, un sommet en carrière.

Thompson se rendant à Boston est l’un des plus gros changements d’alignement de l’intersaison jusqu’à présent, mais il est loin d’être la seule signature de haut niveau. Les Los Angeles Lakers ont également acquis Montrezl Harrell des Los Angeles Clippers. Il a signé un contrat de deux ans et s’est associé à LeBron James et à une liste empilée afin de poursuivre un anneau.

Lorsque les fans des Clippers ont appris la nouvelle, ils ont répondu de différentes manières. Certains ont proclamé qu’ils n’étaient pas affectés par la signature et ont déclaré que Harrell “se débattait en séries éliminatoires”. D’autres, cependant, ont adopté une approche différente. Ils ont dit que la NBA est “truquée” et qu’Adam Silver laisse James et son agent, Rich Paul, créer une super équipe.

Les fans des Celtics ont simplement exprimé leur soulagement que l’équipe fasse des mouvements. Le joueur vedette Gordon Hayward a quitté l’équipe après avoir accepté un contrat de quatre ans de 120 millions de dollars avec les Charlotte Hornets, et les fans voulaient que Boston se recharge. Il a souffert de blessures au cours de ses trois années de service avec l’équipe, mais a quand même obtenu en moyenne 13,9 points par match, ainsi que 5,4 rebonds et 3,6 passes décisives. En 2019, il est également devenu le premier joueur des Celtics à obtenir une moyenne d’au moins 15 points en tirant à 50% depuis Kevin Garnett en 2011-12.