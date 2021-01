Triste! Galilea Montijo a sorti ses sales “chiffons” dans “Hoy” | Instagram

Une série de controverses impliquant l’hôte populaire de “Aujourd’hui“Galilea Montijo, et d’autres collaborateurs, révéleraient des situations controversées telles que des” infidélités “et même des” problèmes d’argent “sont apparus après s’être affrontés dans le”Défier la farine“.

Apparemment, pour certaines personnes, l’arrivée de la nouvelle année commencera par de nouvelles controverses qui hanteront les pilotes de la première diffusion de “Aujourd’hui“Après avoir révélé du” linge sale “, c’était Galilea Montijo qui avait aussi quelque chose à dire.

Après que le casting de pilotes se soit affronté dans un jeu appelé «défi de la farine», plusieurs exposant diverses situations qu’ils auraient vécues en 2020, le moment a été complètement révélateur.

Les dettes de Galilea Montijo

Au milieu de l’interaction entre les présentateurs, c’était elle dont on se souvenait “ex fille tv»qui a laissé entendre qu’en 2020, il avait contracté« de nombreuses dettes ».

“Gali“Elle a souligné que tout au long de l’année en question, elle a été obligée d’emprunter, avant de révéler plus de détails, le chauffeur s’est rempli le visage de poudre blanche, laissant entendre qu’elle faisait face à la situation qui la conduirait à emprunter, cependant , n’a pas précisé le montant, le traitement ou les circonstances dans lesquels cette mesure a été prise en charge.

Il faut dire que les aveux du célèbre animateur de l’émission Televisa manquaient de pertinence par rapport à ceux partagés par d’autres membres du casting d’animateurs.

“Infidélités”?

Un exemple de ceci était le présentateur sur “Noir” Araiza qui, en se précipitant pour prendre son tour, s’est brisé le visage sur l’oreiller avec du talc et a répondu à des questions sur “l’infidélité” ce que le même acteur et personnage de télévision a laissé entendre après sa réponse.

D’autres confessions controversées sont venues de Stanley et Van Rankin, qui ont révélé que la même année ils avaient eu recours à des interventions cosmétiques qui étaient des injections de Botox, pour sa part, Paul Stanley a admis avoir suivi un régime en 2020 pour être en meilleure santé. Comme Marisol González, qui s’impose comme l’une des plus belles et qui prend grand soin de sa silhouette.

De même, certains des “méfaits” qui auraient été commis contre Andrea Escalona ont été mis au jour, comme le fait d’avoir “jeté ses vêtements à Acapulco pour être laids” ou lorsque Paul et van Rankin se sont fait tatouer en pleine diffusion.

Il faut rappeler que 2020 a été une année difficile pour le programme de télévision, après les diverses infections entre les membres de la production, ils ont également fait face à la perte soudaine de leur productrice, Magda Rodríguez, fin novembre.

Après cela, divers changements auraient été apportés à l’émission, quelques instants plus tard, au cours desquels la sœur du réalisateur a pris sa place.

Enfin, c’est une photographie que Montijo a partagée à Acapulco où il a été vu avec sa famille et plusieurs de ses compagnons sur une photo de groupe, ce qui a conduit à plusieurs critiques pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires en raison du virus.

Il a également été distingué pour ne pas avoir partagé les nouvelles et ne pas rendre hommage au personnage comme cela a été fait dans d’autres maisons de production, cependant, d’autres médias ont souligné que les raisons possibles étaient dues à la diffusion de l’enregistrement de ses dernières émissions à Acapulco.

C’est ainsi que le 30 décembre 2020, les collaborateurs de l’un des programmes les plus expérimentés de la chaîne de télévision San Ángel, “Hoy”, ont fermé une année de plus, se remémorant les bons et les mauvais moments de l’année qui partait .