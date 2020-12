Triste Noël!, Célébrités qui ne le seront pas, ont perdu la vie en 2020 | AP

Ce 2020 a été une année très différente et triste, le virus actuel a aliéné de nombreuses familles et amis, les câlins sont endettés et les baisers sont un risque; En plus de cela, d’autres situations et souffrances ont également arraché d’énormes étoiles des bras de leurs partisans et de leurs proches et leur absence rend ce Noël triste.

Certaines des pertes les plus récentes du show business sont les bien-aimés Flor Silvestre et Diego Armando Maradona. Tous deux célèbres dans leur domaine, mais avec quelque chose en commun, ils ont perdu la vie le 25 novembre 2020.

Doña Flor Silvestre a brisé le cœur de Pepe Águilar, Ángela, Leonardo et d’autres êtres chers, partant, mais laissant un énorme héritage. Ses proches ont souligné que son cœur se fatiguait et s’arrêtait; tandis que Mhoni Seer a suggéré que la cause de son départ était le Covid-19.

En revanche, Diego Armando Maradona, El Diez, parti au milieu d’une énorme consternation, sa perte a pris le monde par surprise, qui s’attendait à ce que la star du football se rétablisse favorablement après une opération à la tête.

Mais la tristesse a également atteint Televisa, avec le départ de Magda Rodríguez, Manuel “El Loco” Valdés, Cecilia Romo; Entre autres, ils ont également quitté ce 2020.

La perte du producteur du programme Hoy a été quelque chose de vraiment écrasant pour le show business mexicain, puisque Magna Rodríguez était pleine de vie et sans preuve de maladie lorsque ce soudain 1er novembre ne s’est plus réveillé. Selon ses proches, Magda s’est endormie, a eu une hémorragie pendant son sommeil.

Manuel “El Loco” Valdez est certainement l’une des pertes qui a le plus blessé les Mexicains. Le comédien emblématique était en déclin depuis un certain temps après sa bataille contre le cancer et a finalement perdu la bataille le 28 août 2020.

Si nous parlons de guerriers, une mention honorable reçoit l’actrice bien-aimée Cecilia Romo. Ceci s’est battu pendant des mois contre Covid-19, était en soins intensifs et a réussi à sortir; par la suite, il a effrayé tout le monde avec son retour; Cependant, la talentueuse actrice a fini par perdre la bataille après les séquelles du virus.

Le 2 juin a également été une triste journée pour le Mexique, un pays qui a dit au revoir à un grand: Héctor Suárez a perdu la bataille contre le cancer à 81 ans, repartant avec de nombreux plans et talent; mais laissant une immense carrière artistique digne d’être un exemple.

L’une des pertes les plus choquantes a été le départ de Xavier Ortiz, l’ancien Garibaldi était responsable de son départ à 48 ans. Comme révélé, Ortiz souffrait de dépression et avait des problèmes financiers dérivés de Covid-19; De plus, elle faisait face à une récente séparation émotionnelle.

Daniel Urquiza, le roi des extensions a également fermé les yeux pour la dernière fois 2020. Son départ a été plus que controversé, car beaucoup disent qu’il s’est pris la vie par amour et que l’amour est David Zepeda, le célèbre acteur et chanteur.

Une autre mort assez triste a été celle de la belle actrice Naya Rivera. L’actrice de Glee a perdu sa vidéo le 8 juillet 2020 au lac Piru où elle est allée nager un peu avec son fils. Comme révélé, ils sont tous les deux descendus du bateau pour nager, mais le courant les a trahis et Naya a eu du mal à faire monter son fils sur le bateau, ce qu’elle n’a pas pu faire. Après une recherche intense, son corps a été récupéré et il a été révélé qu’il s’était battu pour sa vie jusqu’au dernier souffle. Il avait 33 ans.

26 janvier 2020 le monde était sous le choc, ceci après la nouvelle que le basketteur Kobe Bryant et sa fille Gianna avaient perdu la vie après le crash d’un avion. Eux et d’autres se rendraient à un match de basket-ball, un sport qu’il partageait avec sa fille.

Certainement 2020 a laissé de nombreux problèmes et chagrins pour le monde; Cependant, ceci et chaque jour il y a une raison d’être reconnaissant: rester en vie.