Olice a arrêté un homme soupçonné de viol et deux autres soupçonnés de trafic et de blanchiment d’argent après avoir perquisitionné des adresses dans le nord et le centre de Londres.

Des détectives du Specialist Crime Command de la police métropolitaine ont perquisitionné des propriétés à Camden, Holborn et Hanwell mercredi à 20 heures après avoir reçu des informations sur une entreprise d’escorte.

Scotland Yard a déclaré que des femmes vulnérables de toute la capitale avaient été incitées à travailler pour le commerce en ligne comme une chance de gagner de l’argent.

Les femmes ont un certain nombre de problèmes personnels et financiers complexes et ont entre 17 et 26 ans. Beaucoup d’entre elles sont des étudiantes qui ont voyagé de l’étranger, a déclaré le Met.

Dans le cadre du processus de recrutement pour trouver du travail dans l’entreprise, les femmes devaient avoir des relations sexuelles avec le propriétaire.

Un homme de 37 ans a été arrêté, soupçonné de huit allégations de viol, de contrôle de la prostitution et de fraude. Deux autres hommes, âgés de 28 et 46 ans, ont été arrêtés pour trafic et blanchiment d’argent.

Les trois hommes sont toujours en garde à vue.

L’inspecteur-détective Mark Rogers, du Specialist Crime Command du Met, a déclaré: «Notre poursuite des criminels ciblant des victimes vulnérables est restée intacte tout au long de la pandémie.

«Protéger les personnes vulnérables et traduire en justice les responsables d’exploitation d’autrui est une priorité essentielle du Met. Grâce à l’exploitation de personnes vulnérables, les réseaux criminels peuvent générer des revenus pour d’autres formes de criminalité organisée et ils doivent être stoppés. »

Une enquête sur les circonstances de l’activité d’escorte est en cours.