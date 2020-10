Ce soir, trois astronautes qui vivent à bord de la Station spatiale internationale depuis six mois retourneront sur Terre dans une capsule russe Soyouz, atterrissant au milieu du désert du Kazakhstan. Le trio a vécu dans l’espace pendant presque toute la pandémie de COVID-19 et revient maintenant alors que les cas augmentent à nouveau à travers le monde.

L’astronaute de la NASA Chris Cassidy et les cosmonautes russes Ivan Vagner et Anatoly Ivanishin se sont lancés dans l’ISS sur le Soyouz début avril, près d’un mois après que l’Organisation mondiale de la santé eut déclaré que l’épidémie de COVID-19 était devenue une pandémie. Grâce à l’épidémie, l’équipage a subi une quarantaine plus stricte que d’habitude avant de décoller. Cassidy a déclaré qu’il était resté principalement isolé lorsqu’il est arrivé pour la première fois dans Star City en Russie avant le lancement. «Si j’avais été en quarantaine normale, j’aurais probablement pu sortir dans certains restaurants et quitter les paramètres immédiats de la zone de Star City et être juste intelligent sur l’endroit où nous sommes allés», a déclaré Cassidy lors d’entretiens avec la presse le 19 mars. «Mais pas cette fois.

L’équipage s’est ensuite rendu à son site de lancement au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan et a traversé la quarantaine typique de deux semaines que tous les astronautes subissent avant le lancement.

Depuis son arrivée à la station spatiale le 9 avril, le trio a pour la plupart vécu seul alors que la pandémie montait et coulait sur la Terre ci-dessous. Ils ont accueilli des visiteurs au cours de l’été, lorsque les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley se sont envolés vers l’ISS à bord de la nouvelle capsule Crew Dragon de SpaceX à la fin du mois de mai. Leur arrivée a marqué la première fois que des personnes se sont rendues à l’ISS à bord d’un véhicule privé.

Behnken et Hurley ne sont restés que deux mois, revenant sur Terre le 2 août. «Ce sont des conversations solitaires que j’ai eues avec moi-même au dîner avant leur arrivée», a déclaré Cassidy la veille de leur départ. «Et avec ces deux derniers mois, ça a été fantastique d’avoir des copains à la table de repas pour réfléchir à la journée, penser à demain et parler des événements mondiaux.»

Cassidy, Vagner et Ivanishin partent au moment même où un autre équipage de trois personnes prend le contrôle de l’ISS. L’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov sont arrivés à l’ISS le 13 octobre. Ryzhikov a pris le commandement de la station hier, et le nouveau trio restera sur l’ISS jusqu’en avril. Ils seront finalement rejoints par quatre astronautes, tous prévus pour voler sur le deuxième vol en équipage du Crew Dragon de SpaceX. Ce vol est provisoirement prévu pour la mi-novembre, bien que la NASA et SpaceX n’aient pas encore confirmé de date. La NASA examine actuellement un problème de moteur survenu sur la fusée Falcon 9 de SpaceX, qui transporte le Crew Dragon en orbite.

Après avoir évité en grande partie la pandémie, Cassidy et ses coéquipiers vont maintenant retourner dans un monde toujours axé sur la distanciation sociale, le port de masques et l’arrêt de la propagation du COVID-19. Dans un tweet, Cassidy a montré des photos de lui-même portant un masque, affirmant qu’il s’entraînait pour sa «nouvelle réalité».

Leur départ commence aujourd’hui vers 16 h 10 HE, lorsque l’équipage montera à l’intérieur de leur Soyouz et fermera la trappe de la capsule. Le trio se détachera ensuite de la gare vers 19 h 32 HE et le Soyouz s’éloignera lentement de la gare pendant les deux heures et demie suivantes. Les moteurs de la capsule tireront vers 22 h HE, sortant le Soyouz de son orbite et le mettant en route pour la Terre. Le Soyouz devrait atterrir vers 22 h 55 HE, selon la NASA.

La NASA prévoit de couvrir chaque événement majeur ce soir sur sa chaîne dédiée, alors revenez toute la nuit pour regarder Cassidy et ses coéquipiers rentrer chez eux.