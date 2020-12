Aujourd’hui, qu’une femme fasse partie du monde militaire n’est pas étonnant, encore moins une curiosité. Cependant, Mulan de Disney Plus parvient à approfondir ce sujet de manière intelligente.

Comment la femme qui combat et combat est-elle perçue? Quel est son rôle historique et comment Mulán reflète-t-il cette transition d’une impossibilité anecdotique à un pouvoir réel?

Ce n’est pas une question simple. D’autant plus que les débats sur l’inclusion, la représentativité et le rôle renouvelé des femmes puissantes franchissent les limites des discussions politiques liées au féminisme. Le fait est que Mulan n’est pas vindicatif, il ne cherche pas non plus à montrer les femmes comme des symboles au milieu d’une série de transitions et d’évolutions culturelles. Il cherche à analyser le pouvoir des femmes au milieu d’une culture et d’un moment historique. En plus de la manière dont la capacité féminine de combattre est perçue, dans une société aussi restreinte et dure que celle de la Chine médiévale.

En créant une mise en scène dans laquelle un guerrier extraordinaire est une cause d’émerveillement et de triomphe, la nouvelle Mulan prend son rôle. Donne un avis sur la façon dont le féminin est généralement montré liés aux espaces masculins de pouvoir. Ce qui fait du film un regard curieux sur certaines subtilités du sujet dignes d’être analysées.

Nous associons la guerre aux hommes pour une raison: la guerre a un sexe

Cela peut sembler évident, mais ce n’est pas si évident: à travers les âges, les guerres ont mis en scène des soldats, des héros et des hommes militaires. Il est plus qu’évident que les guerres sont identifiées au pouvoir de l’homme.

Pour cette raison, l’intrigue – un héritier direct du poème chinois, plutôt que du film d’animation – analyse pourquoi l’idée de Mulan se rendant sur le champ de bataille est inacceptable. Ce film un moment fort pour comprendre comment nous comprenons conflits de guerre avant ou après.

Les hommes font partie de l’idée générale de guerre et d’affrontement, tandis que les femmes en sont la victime. Une partie de la population qui doit être protégée au milieu de situations de crise impliquant des attaques ou des conflits territoriaux ou de pouvoir.

Mulan: le pouvoir des questions

Mulan, avec toute sa charge symbolique, se pose de précieuses questions sur le contexte. Pourquoi un guerrier spécialement doué, et en fait, peut faire la différence entre gagner et perdre, doit se contenter de rester dans la maison familiale. Mulan ne le fait pas et cette pause est aussi une question: pourquoi la performance de les femmes dans les conflits armés sont généralement rabaissées ou du moins minimisées?

La perception des femmes et des hommes face à un conflit et leur capacité de défense ont-elles changé aujourd’hui? Mulán est une réflexion active et intelligente sur le sujet, ainsi qu’une confrontation avec plusieurs idées intéressantes sur les raisons pour lesquelles une femme se rend sur le champ de bataille. Avec son air apparemment simple, le film pose plus de questions – et de réponses – sur le sujet qu’on ne pourrait s’y attendre.

L’écrivain Cynthia Enloe, soutient que l’armée met l’accent sur l’idée de masculinité pour recruter et atteindre ses objectifs institutionnels. Ce qui pourrait exclure immédiatement une femme du combat ou de la vie militaire. Mulán, de son apparence inoffensive de film familial, questionne cet extrême et atteint un point d’intérêt: existe-t-il encore un tel préjugé?

Les femmes participent activement à la guerre et sont aussi capables que les hommes

Contrairement à la version animée, Mulan est une femme avec une capacité innée – des pouvoirs – pour la guerre, qui est une réinterprétation du mythe. Mais aussi une rupture avec les stéréotypes habituels sur les femmes sur le champ de bataille.

C’est excitant de voir Mulan animée trébucher sur toutes sortes d’obstacles jusqu’à ce qu’elle devienne «digne» d’appartenir à l’armée impériale. Mais le fait est que le nouveau Mulan analyser la version de l’histoire d’un nouveau point de vue– le personnage possède toutes les compétences nécessaires pour partir en guerre.

C’est un changement majeur. Présumer, au-delà de la composante magique et surnaturelle, qu’il y a définitivement des femmes formées au combat, à la stratégie et au leadership. Ainsi Mulan montre le rôle des femmes, qui d’une manière ou d’une autre sont «nées» pour un métier considéré comme exclusivement masculin pendant des siècles.

Les femmes sont aussi les «méchants» de la guerre

L’un des éléments les plus intéressants de la nouvelle version de Mulan est le fait que chaque camp a sa propre version du guerrier mythique.

Les Huns ont Xian Lang (Gong Li), une puissante sorcière capable de se battre et d’être assez méchante pour être une ennemie de soins.

Avec ce simple ajout au script, Mulan rompt avec le stéréotype des femmes qui se battent toujours pour le «bien». En fait, ils sont essentiellement remarquables par leur bonté et leurs qualités vertueuses. Xian Lang est méchante, dure et violente, ce qui en fait le reflet sombre du Mulan lumineux et exemplaire.

Selon le film de Niki Caro, les femmes se battent non seulement pour «l’honneur» mais aussi pour la possibilité de réaliser leurs propres ambitions. Une rupture avec le canon habituel de la bonté féminine.

L’article Trois choses sur les femmes et la guerre que nous enseigne le nouveau «Mulán» a été publié dans Explica.co.