je

Si un sentiment a dominé 2020, c’est: Christ, je pourrais me contenter d’un verre.

Ce fut une année impitoyable et éprouvante, émotionnellement, financièrement et le reste. L’annonce tardive de Boris Johnson au niveau 4 signifie que Noël, généralement un moment de répit, est un autre problème pour la pile. Mais, et voici le problème: Londres s’en sortira.

Cette année, la ville a montré une dureté que peu de gens peuvent avoir connue là-bas: même les restaurants les plus démodés ont réussi à le mettre en ligne, les pubs se sont retrouvés avec des files d’attente pour des pintes à emporter, des repas copieux surgis de rien. Les plus petites cuisines répondaient en quelque sorte aux exigences des kits repas; les bars ont fait de même. À l’intérieur et à l’extérieur des gradins, ouverts et fermés, l’hospitalité s’est effondrée et s’est poursuivie. Et en fin de compte, c’est tout ce que l’on peut faire.

C’est pourquoi il est temps de vous servir une boisson raide, de vous installer et de lever un verre pour des temps plus heureux à venir. Il y a un vaccin en route. Biden est de retour. Brooklyn Nine-Nine sera de retour. Vous trouverez ci-dessous trois cocktails des meilleurs bars de Londres, dont un à préparer avant le réveillon du Nouvel An. Bravo à ce qui est à venir.

Tarbooz fumé, par Kricket

(Kricket)

Cela peut ressembler à un spécial d’été, mais cela a toutes les saveurs parfaites pour l’hiver: le fumé du Scotch ajoute cette sensation au coin du feu, tandis que la cannelle donne une finition de Noël. Préparez le sirop par lot pour en avoir en attente: pour ce faire, jetez cinq bâtons de cannelle dans une casserole avec à parts égales de sucre et d’eau (500 g de sucre pour 500 ml d’eau), portez à ébullition et laissez mijoter pendant 15 min . Conserver au réfrigérateur.

50 ml de gin 5 ml de whisky single malt (idéalement quelque chose de fumé et de tourbé; quelque chose comme Ardbeg, Laphroaig ou Talisker) 35 ml de jus de pastèque (le plus frais sera le mieux) 15 ml de jus de citron vert 15 ml de sirop de cannelle Combinez tous les ingrédients dans un shaker rempli de glace, à l’exception du whisky. Secouez et filtrez dans un verre à whisky – le genre de verre que vous pourriez utiliser pour le scotch – également rempli de glace.Garnissez avec une feuille de laurier et versez quelques gouttes de whisky sur le dessus.

Martini ‘After Eight’, par puits de lumière à Tobacco Dock

(Puits de lumière)

Le chocolat de Noël de base reçoit son propre hommage alcoolisé de l’équipe de Skylight. Celui-ci est exactement comme vous vous en doutez – crémeux, mentholé – mais pour lui donner un peu plus de mordant, ajoutez une goutte de vodka plus que ce qui est suggéré ci-dessous. Oh, et ayez la vodka déjà dans le congélateur; il ajoute une certaine gloopiness bienvenue à la boisson et en plus, plus c’est glacé, mieux c’est.

30 ml de vodka 20 ml de crème de menthe 50 ml Baileys Chocolat noir à râper Versez tous les ingrédients dans un shaker rempli de glace, secouez-le vigoureusement, puis filtrez dans un verre à martini – bien que cela fonctionne aussi bien dans un verre à whisky. Garnir de chocolat noir râpé.

Piccolina, par Swift

(Addie Chinn)

Le porto et le sherry sont les boissons de Noël par excellence, il n’est donc pas surprenant qu’ils se mélangent ensemble pour devenir un gagnant essentiel du cœur de l’hiver. Celui-ci est élégant; le porto blanc supprime le caractère collant du sherry sucré (quelque chose de facile à trouver comme Harvey’s est absolument parfait ici), tandis que la liqueur de figue ajoute ces saveurs de pudding de Noël. Briottet en fait une bonne.

60 ml de porto blanc sec 30 ml de sherry Amontillado 15 ml de liqueur de figue 3 traits d’Angostura bitter Remuez tous les ingrédients dans un shaker rempli de glace, passez dans un verre à martini, puis ajoutez une olive

… Et un pour préparer le réveillon du Nouvel An.

Moby Dick, par Nine Lives

( Neuf vies )

Cette boisson a acquis une certaine réputation au bar Bermondsey Nine Lives; À première vue, c’est un peu plus que du whisky lavé à la noix de coco, mais il y a quelque chose dans l’équilibre de tout cela qui le rend incroyablement facile à boire. Le sucre du caramel qu’il contient garde les choses bien sucrées sans être écoeurantes, et le sucre aide à lutter contre la somnolence que le scotch peut provoquer (dont, gardez votre bouteille simple; tout ce qui est trop complexe est susceptible d’entrer en conflit avec la noix de coco. Johnnie Walker Black). Ceci est un cocktail par lots, vous pouvez donc le partager. Cependant, il faut un peu de temps pour infuser, alors préparez-vous bien avant NYE.

Faites griller 70g de flocons de noix de coco à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis ajoutez le whisky. Laisser infuser la noix de coco et le whisky pendant environ huit heures, puis ajouter un peu d’huile de noix de coco (environ 120 g devraient faire) dans le mélange et laisser infuser encore pendant environ 10 heures. Mettez le mélange de whisky à la noix de coco au congélateur pendant quelques heures ou jusqu’à ce que l’huile de noix de coco se solidifie. Filtrer le mélange de whisky à la noix de coco à travers un tamis ou un filtre à café et laisser de côté. Commencez par votre sirop de caramel salé. En règle générale, il s’agit à parts égales d’eau et de sucre, mais si vous souhaitez le conserver dans votre réfrigérateur, vous pouvez le conserver jusqu’à deux semaines. Dans une casserole à feu moyen, ajoutez 750 g de cassonade et 750 g d’eau avec quelques grosses pincées de sel et laissez l’eau sucrée se dissoudre. Retirez-le du feu pour refroidir et refroidissez-le. Pour servir, dans un verre à whisky, mélanger 50 ml du mélange de whisky et de noix de coco avec 10 ml de sirop de caramel salé, sur glace. Tordez un zeste de citron sur la boisson pour ajouter un peu de fraîcheur, puis jetez le zeste. Conservez toute votre noix de coco et votre huile gaspillées pour une deuxième infusion ou pour faire des biscuits.