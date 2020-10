Lorsque la triple championne Tia-Clair Toomey montera sur le terrain de compétition pour les Jeux Reebok CrossFit 2020, elle fera face à un style d’événement familier. Le programme de samedi comprend le Snatch Speed ​​Triple, un événement qui oblige les athlètes à terminer rapidement les ascenseurs olympiques avec des poids de plus en plus lourds. Toomey a déjà participé à un événement similaire au cours de sa saison recrue, terminant sixième au classement général et volant sous le radar, mais elle aura maintenant une autre occasion de régner victorieuse dans une arène très différente.

S’adressant à PopCulture.com et à d’autres points de vente jeudi matin, la championne en titre a détaillé sa préparation pour des événements nouveaux et familiers. Elle a expliqué que son état d’esprit a radicalement changé au fil des ans avec de plus en plus de voyages aux CrossFit Games. Elle est plus préparée à la nature trépidante des événements de vitesse et a une meilleure idée de la façon de les aborder.

“Au cours des dernières années, j’ai eu plus d’expérience sur le terrain de compétition, et c’est un événement comme n’importe quel autre événement d’échelle de vitesse que nous avons fait dans le passé”, a expliqué Toomey. “[…] Je sais que les épreuves en échelle de vitesse sont toujours très amusantes, non seulement pour les athlètes, mais aussi pour la foule et les spectateurs. J’espère que cela peut être divertissant. “

L’événement Snatch Speed ​​Triple sera l’un des plus rapides du week-end et fournira une quantité considérable d’excitation. Cependant, il y aura une différence majeure étant donné qu’il n’y a pas de fans présents et qu’ils resteront dans la “bulle” tout au long du week-end. Ce changement signifie que les athlètes ne peuvent pas compter sur des fans qui hurlent pour les aider à terminer des ascenseurs difficiles.

Même s’ils doivent rester dans la bulle avec un seul compagnon, les athlètes profitent au maximum du week-end et trouvent des aspects positifs sur lesquels se concentrer. Plus précisément, ils aiment avoir l’occasion de se sentir comme des célébrités. Chaque athlète a une remorque privée, un peu comme les acteurs hollywoodiens, où ils peuvent se détendre et récupérer entre les événements et à la fin de chaque journée.

“Nous avons notre propre bande-annonce, donc c’est très, très cool”, a déclaré Toomey pendant que les autres athlètes riaient. “Je me sens un peu comme une star de cinéma, un peu comme une célébrité. Ce qui est vraiment cool, c’est parmi tout le chaos et toute l’incertitude que nous avons vécue tout au long de cette année, nous sommes venus aux CrossFit Games pas vraiment. savoir à quoi s’attendre. Cette année ne ressemble à aucune autre – à mon avis – et je vais voir où nous allons nous échauffer et où nous nous sommes entraînés toute la semaine dans la bulle, et nous avons notre propre section zone avec nos noms dessus. “

Les athlètes CrossFit n’auront pas les mêmes problèmes que les joueurs de la NFL ou de la LNH en raison de s’asseoir loin les uns des autres. Ils auront leurs propres voies et équipements spécifiques, qui seront fréquemment nettoyés pour limiter les éventuels problèmes de santé. Toomey a exprimé sa gratitude pour ces changements et la façon dont le directeur des Jeux, Dave Castro et son équipe, “sont passés à un tout autre niveau”. Maintenant, les athlètes n’ont plus qu’à se présenter et à se mettre au travail tout en concourant pour les places sur le podium. “Cela montre le sérieux et le professionnalisme nécessaires pour fournir cet environnement sûr”, a déclaré Toomey.

Les Jeux Reebok CrossFit 2020 commencent vendredi matin avec l’événement Reload 2007. Les athlètes devront compléter une rangée de 1 500 mètres, puis passer immédiatement à cinq tours de musculation à 10 barres et à sept ascenseurs de l’épaule à la tête avec 235 livres (hommes) et 145 livres (femmes). Ils continueront et termineront quatre autres événements le premier jour, établissant un programme de week-end passionnant.