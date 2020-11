Les images montrent trois hommes lançant des dizaines d’arbres à l’arrière d’une camionnette après avoir franchi une clôture.

Le magasin Pines and Needles a volé 300 arbres en seulement trois jours cette semaine après que le gang a frappé trois nuits de suite sur le même site à Wimbledon.

L’entreprise s’installe chaque Noël à Londres et a vendu des arbres à des personnalités comme le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex. Madonna et les membres de One Direction ont également cassé leurs arbres.

Les arbres se trouvaient dans une cour entourée de clôtures au bout de Wimbledon Park Road. Dans les images, tournées mardi, les hommes sont cagoulés mais le site est bien éclairé et la vidéo les montre clairement en train de balayer les arbres.

Le propriétaire Josh Lyle a déclaré: “Nous avons déjà été martelés cette année à cause de Covid et maintenant, juste au moment où nous avons reçu le feu vert pour vendre au public, un groupe de voleurs décident de s’aider eux-mêmes à plus de 3000 £ d’actions. C’est écœurant.

«Notre travail est de répandre la joie de Noël à tout le monde au Royaume-Uni, en envoyant nos arbres loin, mais c’est un vrai coup de pied dans les dents et nous demandons aux personnes qui pourraient avoir des informations de se manifester et d’en informer la police.

“C’était un acte assez effronté dans une cour bien éclairée juste à l’entrée de Wimbledon Park Road, alors nous espérons qu’ils obtiendront leur comeuppance.”

Un porte-parole de la police du Met a déclaré avoir été contacté vendredi soir à la suite du vol et a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée et que les enquêtes étaient toujours en cours.

Toute personne possédant des informations est priée de contacter la police au 101 ou de tweeter @MetCC et de citer 6599 CAD / 27Nov.

Vous pouvez également appeler l’organisation caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.