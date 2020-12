UNE

Le patron du rsenal, Mikel Arteta, a déjà vu ses jeunes stars livrer cette saison, avec une équipe diplômée de l’académie qui traverse la phase de groupes de la Ligue Europa.

L’Espagnol s’est tourné vers les jeunes pour lancer la saison des Gunners lors de la victoire du Boxing Day contre Chelsea, avec Emile Smith Rowe, Gabriel Martinelli et Bukayo Saka au premier plan.

Ici, nous regardons trois jeunes qui pourraient être prêts pour des percées en 2021…

Il y a un bourdonnement autour du jeune de 17 ans et il est poussé à de grandes choses.

Le milieu de terrain est diplômé de l’académie d’Arsenal et a joué pour un groupe d’âge plus élevé chaque saison au club. C’est une tendance familière de la carrière de Patino, qui était capitaine de l’équipe anglaise des moins de 16 ans alors qu’il n’avait que 14 ans.

Depuis, il a continué à se développer et a signé son premier contrat professionnel en octobre. Patino a déjà été comparé à Jack Wilshere et pourrait avoir une chance de briller dans la première équipe si Arsenal choisissait de vider les decks et de promouvoir les jeunes.

Le milieu de terrain de 18 ans a déjà fait ses débuts en équipe première et est très apprécié par ceux d’Arsenal.

Azeez fait partie du club depuis l’âge de cinq ans et il est déterminé à réussir au club. Il a été salué pour son éthique de travail au cours de sa carrière de jeune, mais il s’épanouit pour devenir un milieu de terrain complet.

A l’aise en possession, mais athlétique aussi, l’adolescent ressemble à un milieu de terrain moderne. Les Gunners sont légers sur les options au milieu de terrain, avec Dani Ceballos qui doit revenir au Real Madrid cet été, lorsque son prêt prend fin, et Azeez pourrait avoir une chance d’intensifier.

Il semble étrange de dire qu’un joueur de 28 millions de livres sterling pourrait «percer» dans un club. Saliba, cependant, a eu un début de vie difficile à Arsenal et n’a pas encore fait ses débuts.

Il semble de plus en plus probable qu’il partira en prêt en janvier, probablement dans un club de sa France natale, et cela devrait contribuer au développement de l’adolescent.

On espère que six mois de football en équipe première le prépareront ensuite à se battre pour une place dans l’équipe d’Arsenal. Mikel Arteta manque d’options d’arrière central et Saliba s’attend à être une solution à cela à l’avenir.