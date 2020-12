Alors que Petr Cech sera le tirage au sort alors que la légende de Chelsea – actuellement le conseiller technique et de performance des Blues – joue au but, les enfants des Spurs espèrent faire passer quelques-uns des grands gardiens de but du match.

Voici un aperçu de trois joueurs des Spurs à surveiller ce soir …

Clarke est arrivé aux Spurs avec beaucoup d’enthousiasme à l’été 2019 – en grande partie parce qu’il était la première signature du club en un an.

La recrue de 10 millions de livres sterling de Leeds est immédiatement retournée à Elland Road en prêt mais a été ignorée par Marcelo Bielsa avant une blessure de six mois à QPR.

Clarke, maintenant âgé de 20 ans, devait être prêté à nouveau cet été, mais Jose Mourinho a été impressionné par l’ailier en pré-saison et lui a dit de rester sur place et d’apprendre de Gareth Bale et de Heung-min Son.

Clarke a depuis été récompensé par ses débuts avec les Spurs en tant que remplaçant lors de la victoire en Ligue Europa contre LASK.

Un autre sort en prêt – peut-être dans un club de Premier League – semble inévitable à l’avenir avant qu’il puisse espérer faire irruption dans l’équipe de Mourinho, alors qu’il espère également obtenir son diplôme dans les U-21 d’Angleterre après avoir impressionné pour les U20.

Cela fait un mois pour le joueur de 19 ans, dont les débuts complets des Spurs contre LASK en Ligue Europa ont été rapidement suivis d’un nouveau contrat à long terme.

Milieu de terrain cultivé du pied gauche, qui a parfois suppléé à l’arrière gauche, White a longtemps été considéré comme l’un des joueurs de l’académie les plus susceptibles de suivre Harry Kane et Harry Winks dans la première équipe.

Il s’entraîne avec l’équipe senior de Mourinho à temps plein depuis plus d’un an maintenant, après avoir impressionné pour la première fois lors du voyage de pré-saison 2019 à Singapour et en Chine.

Mourinho pense que White est encore loin d’être prêt pour le football régulier de l’équipe première, il est donc susceptible de suivre Oliver Skipp en étant prêté à un club de championnat la saison prochaine.

À seulement 16 ans, Devine est l’une des adolescentes les plus prometteuses du pays.

La signature estivale de Wigan, qui était dans l’administration à l’époque, a été libérée par Liverpool à l’âge de 11 ans, mais s’est développée rapidement après avoir rejoint les Latics et a représenté leur équipe U-23 à 15 ans.

Devine a fait une apparition de deux minutes lors de la victoire de Wigan en FA Youth Cup contre les Spurs en janvier avant de battre la concurrence de Leeds et du Celtic pour signer le milieu de terrain central pour environ 500000 £.

Passeur talentueux avec une fine touche, Devine – dont le père Sean est un ancien joueur de rugby de St Helens – peut être envisagé pour un prêt le plus tôt possible.