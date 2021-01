T

Trois personnes ont été arrêtées après que des centaines de fêtards sont descendus sur une église vieille de 500 ans pour une rave du Nouvel An.

Les Ravers auraient laissé des preuves de consommation de drogue, ouvert un bar et embauché des portaloos pour le parti illégal de l’église All Saints à East Horndon après avoir fracassé les serrures pour pénétrer par effraction dans le bâtiment classé Grade II *.

La police d’Essex a déclaré que des agents avaient été menacés et avaient reçu des objets alors que le parti faisait rage et enfreignait les règles de niveau 4.

Astrid Gillespie, bénévole pour les Amis de Tous les Saints, a déclaré qu’elle «essayait juste de faire le tour des nouvelles», après l’avoir découvert via un message Facebook le jour de l’An.

«Je suis allée là-bas et les policiers étaient toujours là pour emballer le matériel qu’ils avaient saisi», a-t-elle déclaré à l’agence de presse PA.

«Il y avait des centaines de personnes là-bas, on aurait dit que c’était un événement payant. C’était une organisation professionnelle, ils avaient embauché des Portaloos – ils sont toujours là.

«Ils avaient un bar où il fallait échanger des jetons, donc ils devaient vendre des jetons de boissons.

«Il y avait beaucoup de preuves de la présence de drogues et ils ont causé des dommages à l’église, de toute évidence c’est un gâchis et doit être complètement nettoyé.

«Le terrain a été tout bouleversé parce que des fourgonnettes ont dû déposer tout l’équipement.»

Mme Gillespie, 48 ans, a déclaré qu’une petite fenêtre avait été brisée pour installer une unité de ventilation et que l’équipement de sonorisation avait été câblé dans la boîte à fusibles de l’église.

Elle a ajouté qu’en raison de l’âge et du statut patrimonial du bâtiment, les dommages «n’allaient pas être bon marché» à réparer et que les serrures devraient être remplacées.

«Le vicaire va organiser un nettoyage préliminaire, mais c’est une tâche énorme et nous estimons 1 000 £, mais cela pourrait bien être plus», a-t-elle déclaré.

«J’adore cet endroit, c’est une si belle église, et découvrir qu’elle a été endommagée est dévastateur, j’essaie juste de comprendre.

“Vous vous réveillez dans la nouvelle année et pensez” nouvelle année, nouveau moi “et ensuite vous devez faire face à tout cela.”

La police a déclaré que la foule à l’église avait été dispersée avant minuit et que trois arrestations avaient été effectuées.

Un homme de 27 ans de Harlow a été arrêté pour suspicion de possession dans l’intention de fournir des médicaments de classe A, une infraction à l’ordre public et des infractions en vertu de la nouvelle réglementation sur les coronavirus.

Un homme de 22 ans de Harlow a été arrêté pour suspicion d’infraction à l’ordre public, de possession de cannabis et d’infractions à la réglementation sur les coronavirus.

Un homme de 35 ans de Southwark a également été arrêté pour suspicion de possession de drogues de classe A et B.

Les officiers de la force ont mis fin à un certain nombre d’événements non autorisés le soir du Nouvel An et ont infligé des amendes aux organisateurs et des avis de pénalités fixes totalisant 18000 £.